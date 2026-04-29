Στο-στόχαστρο-της-Κομισιόν-ξανά-η-meta:-«Δεν-εμποδίζει-την-πρόσβαση-στο-facebook-στους-κάτω-των-13»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί τη Meta ότι δεν κάνει αρκετά για να εμποδίσει τη χρήση των πλατφορμών της από παιδιά κάτω των 13 ετών και ότι οφείλει να αλλάξει τον σχεδιασμό του Instagram και του Facebook ώστε να ενισχυθεί η προστασία των ανηλίκων.

Πρόκειται για τη δεύτερη προειδοποίηση που εκδίδεται στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς τον Φεβρουάριο η Επιτροπή είχε κατηγορήσει το TikTok ότι έχει εθιστικό σχεδιασμό που βλάπτει τους εφήβους.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, υπάρχουν εκτενή στοιχεία ότι περίπου 10 έως 12% των παιδιών κάτω των 13 ετών χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία από τις δύο πλατφόρμες της Meta, παρά τους υπάρχοντες κανόνες ηλικιακού περιορισμού. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται δεν είναι επαρκή και ζητά ενίσχυση των μηχανισμών επαλήθευσης ηλικίας, καλύτερη εκτίμηση κινδύνων και γενικότερη μείωση των κινδύνων για τα παιδιά.

Αν η Meta κριθεί ότι παραβιάζει τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της ΕΕ, μπορεί να της επιβληθεί πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου της. Παράλληλα, η Κομισιόν αναπτύσσει δική της εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν ακόμη πιο αυστηρά μέτρα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

