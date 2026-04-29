Στο 2,9% επιταχύνθηκε ο γερμανικός πληθωρισμός τον Απρίλιο – Διψήφιο ράλι στην ενέργεια

Ο γερμανικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Απρίλιο λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν.

Ο πληθωρισμός ανέβασε στροφές στο 2,9% σε ετήσια βάση, με τις τιμές της ενέργειας να κάνουν ράλι 10,1% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του περασμένου έτους.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, αποκλιμακώθηκε στο 2,3% τον Απρίλιο από 2,5% τον Μάρτιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως επίκειται η ανακοίνωση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης την Πέμπτη που αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,9% τον Απρίλιο, από 2,6% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια σε συνεδρίαση την Πέμπτη, αλλά οι αυξήσεις είναι πιθανό να τεθούν στο τραπέζι στην επόμενη συνεδρίαση τον Ιούνιο.