    Στο 2,9% επιταχύνθηκε ο γερμανικός πληθωρισμός τον Απρίλιο – Διψήφιο ράλι στην ενέργεια

    Ο γερμανικός πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Απρίλιο λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν.

    Ο πληθωρισμός ανέβασε στροφές στο 2,9% σε ετήσια βάση, με τις τιμές της ενέργειας να κάνουν ράλι 10,1% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του περασμένου έτους.

    Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, αποκλιμακώθηκε στο 2,3% τον Απρίλιο από 2,5% τον Μάρτιο.

    Αξίζει να σημειωθεί πως επίκειται η ανακοίνωση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης την Πέμπτη που αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,9% τον Απρίλιο, από 2,6% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

    Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια σε συνεδρίαση την Πέμπτη, αλλά οι αυξήσεις είναι πιθανό να τεθούν στο τραπέζι στην επόμενη συνεδρίαση τον Ιούνιο.

