    Thursday, April 30
    Στο 2,9% ο πληθωρισμός Απριλίου στη Γερμανία – Άλμα στις τιμές ενέργειας

    Στο 2,9% ο πληθωρισμός Απριλίου στη Γερμανία – Άλμα στις τιμές ενέργειας

    Στο 2,9% μετρήθηκε ο πληθωρισμός στη Γερμανία σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

    Το ποσοστό είναι κατά τι χαμηλότερο από το 3,1% που προέβλεπαν αναλυτές οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε δημοσκόπηση του Reuters.

    Τον Μάρτιο ο γερμανικός πληθωρισμός έτρεχε με 2,8%.

    Από τα επιμέρους στοιχεία, οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 10,1% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

    Ωστόσο, ο δείκτης δομικού πληθωρισμού, ο οποίος εξαιρεί τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, μειώθηκε στο 2,3% τον Απρίλιο από 2,5% τον Μάρτιο.

    Τα γερμανικά στοιχεία έρχονται πριν από την ανακοίνωση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη την Πέμπτη που αναμένεται να κλείσει στο 2,9% τον Απρίλιο έναντι 2,6% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

