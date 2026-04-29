Στο-9%-η-ανεργία-τον-Μάρτιο

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 436.057 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 10.632 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 (-2,4%) και αύξηση κατά 19.021 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 (4,6%).

Στο 9% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Μάρτιο του 2026, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 9,4% τον Μάρτιο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,6% τον Φεβρουάριο του 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.412.383 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 117.047 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 (2,7%) και αύξηση κατά 3.645 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 (0,1%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.876.809, σημειώνοντας μείωση κατά 141.058 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 (-4,7%) και μείωση κατά 26.947 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 (-0,9%).