Συνομιλίες-Ρωσίας-και-ΗΑΕ-για-την-προμήθεια-λιπασμάτων-και-την-ανταλλαγή-σιτηρών-μεταξύ-των-brics

Η Ρωσία θέλει να ενισχύσει τις εξαγωγές τροφίμων και λιπασμάτων προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να αναπτύξει από κοινού ένα χρηματιστήριο σιτηρών που θα εξυπηρετεί το εμπόριο μεταξύ των μελών της ομάδας BRICS των αναπτυσσόμενων χωρών, δήλωσε την Τετάρτη ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της.

«Οι εγχώριες εταιρείες ενδιαφέρονται για την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών στην αγορά των ΗΑΕ όχι μόνο τροφίμων αλλά και ορυκτών λιπασμάτων», δήλωσε ο Ντμίτρι Πατρούσεφ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον αντιπρόεδρο των ΗΑΕ Σεΐχη Μανσούρ μπιν Ζαγέντ.

Οι παρατηρήσεις συμπεριλήφθηκαν σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ρωσικής κυβέρνησης.

Η Ρωσία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου λιπασμάτων, το οποίο έχει διαταραχθεί από τον περιορισμό της κυκλοφορίας μέσω του Πορθμού του Ορμούζ και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Είναι επίσης ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιτηρών στον κόσμο. Και η Μόσχα πιέζει για μια ανταλλαγή σιτηρών που θα διευκόλυνε το εμπόριο μεταξύ των μελών των BRICS, στα οποία περιλαμβάνονται σημαντικοί παραγωγοί και καταναλωτές γεωργικών προϊόντων όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία, η Αίγυπτος και η Νότια Αφρική.

- Reuters