Τα αποθεματικά φεύγουν, οι τράπεζες προσαρμόζονται — η ΕΚΤ ζητά ετοιμότητα

Διάγραμμα 1 — Τράπεζες που πλησιάζουν τα προτιμώμενα επίπεδα αποθεματικών

Ποσοστό επί των συνολικών τραπεζικών assets ευρωζώνης (%) · - ΕΚΤ, Eurosystem Bank Treasurer Survey Q4 2025

Τα κεντρικά τραπεζικά αποθεματικά στη ζώνη του ευρώ έχουν πέσει αρκετα σε σχέση με το ιστορικό τους υψηλό, φέρνοντας ολοένα περισσότερες τράπεζες αντιμέτωπες με ένα νέο τοπίο διαχείρισης ρευστότητας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καλεί τα πιστωτικά ιδρύματα να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους — και να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος ως εργαλείο ρουτίνας, όχι ως έσχατη λύση.

Σε blog post που δημοσιεύθηκε στις 2 Απριλίου 2026, στελέχη της Διεύθυνσης Market Operations της ΕΚΤ — οι Vagia Iskaki, Tobias Linzert, Yannik Schneider, Marta Skrzypińska και Olivier Vergote — παρουσιάζουν αναλυτικά τα αποτελέσματα ετήσιας έρευνας σε διαχειριστές ταμείου τραπεζών (Eurosystem Bank Treasurer Survey), τα οποία σκιαγραφούν έναν τομέα σε μεταβατική φάση.

Τα αποθεματικά συρρικνώνονται — και η κατανομή τους είναι άνιση

Τα αποθεματικά των εμπορικών τραπεζών στο Ευρωσύστημα έχουν υποχωρήσει από το ιστορικό υψηλό των 4,9 τρισ. ευρώ (2022) στα 2,6 τρισ. ευρώ στις αρχές του 2026 — μείωση της τάξης του 47%. Ο ρυθμός απορρόφησης εκτιμάται σε περίπου 470 δισ. ευρώ ετησίως, αν και η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, λόγω κυρίως της εξέλιξης στα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία και τις non-monetary policy τοποθετήσεις του Ευρωσυστήματος.

Το κρίσιμο εύρημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο το απόλυτο μέγεθος των αποθεματικών, αλλά την άνιση κατανομή τους. Σύμφωνα με την έρευνα, τράπεζες που εκπροσωπούν το 26% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού της ευρωζώνης βρίσκονται ήδη σε επίπεδα κοντά στα «προτιμώμενα» αποθεματικά τους — έναντι 15% ένα χρόνο νωρίτερα. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (G-SIBs), θεματοφύλακες (custodians) και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων — ιδρύματα που ιστορικά διαχειρίζονται τη ρευστότητά τους με μεγαλύτερη ενεργητικότητα.Με βάση τις προβλέψεις, το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει το 50% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού έως το τέλος του 2026 — ένα ορόσημο που θα σηματοδοτήσει κεφαλαιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο κλάδος διαχειρίζεται τη ρευστότητά του.

Αγορές χρήματος: ομαλή λειτουργία, αλλά με πρώιμα σημάδια τάσης

Η αναδιανομή αποθεματικών μεταξύ τραπεζών και χωρών λειτουργεί μέχρι στιγμής χωρίς στρεβλώσεις. Δεν υπάρχουν ενδείξεις κατακερματισμού (fragmentation) στις αγορές χρήματος, και τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια — τόσο secured (repo) όσο και unsecured (€STR) — παραμένουν κοντά στο επιτόκιο καταθέσεων (DFR) της ΕΚΤ, το οποίο ανέρχεται σήμερα στο 2,0%.

Αξιοσημείωτο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το 40% των overnight repo trades διενεργείται πλέον σε επιτόκια άνω του DFR. Η ΕΚΤ διευκρινίζει ωστόσο ότι αυτό δεν αντανακλά πίεση χρηματοδότησης για τις τράπεζες, αλλά ζήτηση από hedge funds, τα οποία αποδέχονται το premium για να χρηματοδοτήσουν στρατηγικές τους σε άλλα τμήματα της αγοράς. Οι ίδιες οι τράπεζες — ακόμη και εκείνες με χαμηλότερα αποθεματικά — συνεχίζουν να δανείζονται κατά μέσο όρο ελαφρά κάτω από το DFR.

Οι τράπεζες που πλησιάζουν τα εσωτερικά τους όρια για τους δείκτες Liquidity Coverage Ratio (LCR) και Net Stable Funding Ratio (NSFR) στρέφονται ολοένα περισσότερο στην αγορά term repos — δηλαδή δανεισμό για διάστημα άνω των 30 ημερών — προκειμένου να διαχειριστούν αυτές τις ρυθμιστικές παραμέτρους. Η αυξημένη δραστηριότητα στο συγκεκριμένο τμήμα, σύμφωνα με την ΕΚΤ, λειτουργεί ως «πρώιμος δείκτης» για τις συστημικές ανάγκες ρευστότητας.

Χαμηλή ζήτηση για τις πράξεις αναχρηματοδότησης — προς το παρόνΗ χαμηλή ζήτηση για τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος (Standard Refinancing Operations — SROs) έχει μια απλή εξήγηση: οι τράπεζες δανείζονται στην αγορά με κόστος χαμηλότερο από ό,τι θα κατέβαλαν αν αποτείνονταν στο «παράθυρο» της ΕΚΤ. Με το επιτόκιο της κύριας πράξης αναχρηματοδότησης (MRO) στο 2,15% — 15 μονάδες βάσης πάνω από το DFR — η προσφυγή στις SROs παραμένει οριακή, με μέσο υπόλοιπο περίπου 20 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2025.

Παράδοξο εμφανίζεται στο τμήμα του μακροπρόθεσμου δανεισμού: τα επιτόκια για διάρκεια 12 μηνών διαπραγματεύονται στην αγορά σε επίπεδα πάνω από το MRO, αντανακλώντας την ισχυρή ρυθμιστική αξία του μακροπρόθεσμου χρηματοδοτικού στοιχείου — ιδίως για τον NSFR, για τον οποίο η SRO-χρηματοδότηση δεν μετρά ευνοϊκά. Αυτή η αντίφαση υπογραμμίζει ότι η στρατηγική ρευστότητας των τραπεζών δεν αποτελεί απλή αποφυγή κόστους, αλλά πολυδιάστατη βελτιστοποίηση ρυθμιστικών παραμέτρων.

Η ΕΚΤ ζητά «επιχειρησιακή ετοιμότητα»

Η αναλυτική ομάδα της ΕΚΤ τονίζει ότι η ακολουθούμενη πορεία συρρίκνωσης του ισολογισμού θα κάνει αναπόφευκτη την αύξηση της ζήτησης για SROs. Καθώς τα αποθεματικά γίνονται σπανιότερα, ο δανεισμός μέσω των SROs — που παρέχεται σε σταθερό επιτόκιο, με πλήρη κάλυψη αιτημάτων και ευρύ αποδεκτό ενέχυρο — καθίσταται ολοένα πιο ελκυστικός σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς. Η αυξημένη ζήτηση, με τη σειρά της, θα εγχέει αποθεματικά στο σύστημα, λειτουργώντας ως σταθεροποιητής στα επιτόκια.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ρητά ότι τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει ήδη τώρα να εξασφαλίσουν «επιχειρησιακή ετοιμότητα» — με δοκιμαστικά bids και αξιολόγηση των απαιτήσεων ενεχύρου — ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία του Ευρωσυστήματος αποτελεσματικά όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Παράλληλα, η ΕΚΤ επισύρει την προσοχή σε ένα μεθοδολογικό ζήτημα με πρακτικές συνέπειες: η άνοδος των repo rates σε ορισμένα τμήματα της αγοράς δεν αποτελεί αξιόπιστο σήμα για γενικευμένη σπάνι αποθεματικών. Όπως έδειξε η εμπειρία από τις αγορές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι κινήσεις σε τμήματα της αγοράς χρήματος ενδέχεται να αντανακλούν δομικές αλλαγές ή τάσεις ζήτησης από μη τραπεζικούς φορείς — και όχι συστημική ανεπάρκεια ρευστότητας.

Το μήνυμα είναι σαφές

Η κανονικοποίηση του ισολογισμού του Ευρωσυστήματος αποτελεί μια ανοικτή διαδικασία με αβέβαιη πορεία. Αυτό που διαφαίνεται, ωστόσο, με σαφήνεια είναι ότι το εποχής της παθητικής διαχείρισης ρευστότητας — υπό την «αφθονία» των ποσοτικών χαλαρώσεων — φθίνει. Οι τράπεζες της ευρωζώνης, μικρές και μεγάλες, θα κληθούν όλο και πιο συχνά να διαπραγματευτούν ενεργά τη θέση τους στις αγορές χρήματος ή να στραφούν στο Ευρωσύστημα — με το κατάλληλο ενέχυρο και τα απαιτούμενα εσωτερικά συστήματα έτοιμα.