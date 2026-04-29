Τι συμβαίνει με τη Βιολάντα – Τα σενάρια πώλησης και οι διαψεύσεις

Έντονες διεργασίες για την επόμενη μέρα της τρικαλινής εταιρείας τρεις μήνες μετά την τραγωδία. Οι συζητήσεις για πιθανή εξαγορά της από την Καραμολέγκος και η διάψευση της εταιρείας.

Στο προσκήνιο βρίσκεται εκ νέου τα τελευταία 24ωρα η τρικαλινή μπισκοτοποιία Βιολάντα. Τρεις μήνες μετά την έκρηξη και τη μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της που οδήγησε σε τραγωδία και στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, φουντώνουν τα σενάρια για το μέλλον της εταιρείας.

Στο παρασκήνιο, οι διεργασίες είναι έντονες, με την αγορά να επιβεβαιώνει πως γίνονται συζητήσεις με την αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος για πιθανή εξαγορά της Βιολάντα, ωστόσο η τελευταία το διαψεύδει.

Τα σενάρια για πιθανή πώληση της μπισκοτοβιομηχανίας έρχονται στο προσκήνιο λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο οποίο αποτυπώνονται τα αίτια και οι παραλείψεις που προκάλεσαν την τραγωδία κι ενώ ο επικεφαλής της Βιολάντα Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης βρίσκεται προφυλακισμένος.

Οι δε συζητήσεις γίνονται την ώρα που τα δύο από τα τρία εργοστάσια της Βιολάντα βρίσκονται εκτός λειτουργίας κι ενώ η αγορά τροφοδοτείται με τα αποθέματα της εταιρείας. Η δε επόμενη μέρα καλύπτεται από έντονη αβεβαιότητα.

Η διάψευση

«Οι αναφορές περί εξαγοράς της Βιολάντα είναι αναληθείς. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Βιολάντα παραμένει αμετάβλητο. Η ευθύνη για την ακρίβεια των δημοσιευμάτων είναι αυτονόητη, ιδίως όταν αφορά επιχειρήσεις, εργαζομένους και συνεργάτες. Η Βιολάντα είναι και παραμένει ελληνική Εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλία, με σταθερή διοίκηση, δομή και στρατηγική. Η πορεία της Βιολάντα είναι ξεκάθαρη και συνεχίζεται απερίσπαστα», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της τρικαλινής εταιρείας που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Η γέννηση και η ανάπτυξη της Βιολάντα

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία Βιολάντα ήταν μια από τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων και μια εταιρεία – συνώνυμο της ποιοτικής παραγωγής μπισκότου. Η Βιολάντα δημιουργήθηκε το 2003 με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων.

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα.

Το εργοστάσιο που σημειώθηκε η φονική πυρκαγιά που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες αποτελεί τη βασική παραγωγική μονάδα της εταιρείας. Βρίσκεται στα Τρίκαλα, στο 6ο χλμ Τρικάλων – Καρδίτσας, σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55.000 τμ όπου στεγάζονταν μέχρι πριν από μερικούς μήνες οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότων και δημητριακών.

Η Βιολάντα διαθέτει ακόμη δύο εργοστάσια. Το δεύτερο βρίσκεται στη Λάρισα στο 14ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης (Μακρυχώρι) σε ιδιόκτητες εκτάσεις 18000 τμ και το οποίο έγινε γνωστό ως το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα. Το τρίτο εργοστάσιο Vitafree βρίσκεται στο 12ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 25000 τμ.

Η μπισκοτοποιία απέκτησε, δε, δυναμική παρουσία στη διεθνή αγορά με πρόσβαση σε περισσότερες από 40 χώρες του πλανήτη και σε περισσότερα από 6.500 σημεία πώλησης διεθνώς.

Η Καραμολέγκος

Με σημαντικό αποτύπωμα στον κλάδο της διατροφής στη χώρα μας, η Καραμολέγκος έχει από καιρό βάλει πλώρη ώστε να μετεξελιχθεί σε έναν ευρύτερο όμιλο τροφίμων, ανοίγοντας και νέους καταναλωτικούς «ορίζοντες» πέρα από τον παραδοσιακό κλάδο του ψωμιού.

Προς αυτή την κατεύθυνση, προχώρησε στα τέλη του 2024 στην εξαγορά του 60% της εταιρείας Nutree – ένα ελληνικό brand με σημαντική διεθνή παρουσία που ειδικεύεται στη δημιουργία υγιεινών σνακ από υγιεινές και υψηλής διατροφικής αξίας πρώτες ύλες.

Η ιστορία της Καραμολέγκος ξεκίνησε το 1950 από έναν μικρό φούρνο στη Σαντορίνη. Ο Ηλίας Καραμολέγκος μαζί με την οικογένεια του δημιουργούν γεύσεις που γίνονται ιδιαίτερα αγαπητές τόσο από τους ντόπιους όσο και από τους επισκέπτες του νησιού. Ο Μανώλης και η Μαρία, τα παιδιά της οικογένειας, βοηθούν στο φούρνο, μαθαίνοντας όλα τα μυστικά της ζύμης και της τέχνης του ψωμιού.

Με το σεισμό του 1956 η Σαντορίνη ερημώνει. Οι κάτοικοι φεύγουν μαζικά και, μερικά χρόνια αργότερα, το ίδιο κάνει και η οικογένεια Καραμολέγκου. Εγκαθίστανται στην Αγία Παρασκευή και ανοίγουν εκεί έναν μικρό φούρνο.

Με τον καιρό, με κόπο και επιμονή, ο φούρνος έγινε αρτοβιομηχανία και απέκτησε τη σημερινή νομική της μορφή με την επωνυμία «Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος ΑΕ». Ήταν στις 7 Νοεμβρίου 1989. Τα προϊόντα της φτάνουν, πια, σε σούπερ μάρκετ και άλλους φούρνους, ενώ το 1991 η αρτοβιομηχανία μεταφέρεται στο Κορωπί, όπου εδρεύει μέχρι και σήμερα. Στις 7 Ιανουαρίου 1999 η εταιρεία εισέρχεται στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την οποία τελικά εξήλθε 23 χρόνια αργότερα και δη στις 5 Ιουλίου 2022.

Τα επόμενα χρόνια και με στόχο τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνολογιών στην αρτοβιομηχανία, η Καραμολέγκος πραγματοποιεί μεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισμό και αυτοματοποιεί την παραγωγή με τη χρήση ρομποτικών μηχανών κλειστού τύπου.