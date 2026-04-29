Το-Ευρωπαϊκό-Κοινοβούλιο-ψήφισε-την-έκθεση-Τσιόδρα-για-την-απλοποίηση-της-χημικής-νομοθεσίας

Με ευρύτατη πλειοψηφία 540 ψήφοι υπέρ, 60 κατά και 45 αποχές (84%) εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Έκθεση του ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ και εκπροσώπου Τύπου της ευρωομάδας, Δημήτρη Τσιόδρα, για την απλοποίηση της χημικής νομοθεσίας.

H Έκθεση, που απλοποιεί τρεις νομοθετικές πράξεις, τον Κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα, τον Κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, και τον Κανονισμό για τα λιπάσματα, έτυχε ευρείας στήριξης από έξι πολιτικές ομάδες, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών & Δημοκρατών, των Renew, του ECR, των Patriots for Europe και της πλειοψηφίας των Πρασίνων (Greens), σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

«Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε ότι μπορεί να απλοποιήσει τη νομοθεσία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών. Το κείμενο που εγκρίθηκε βασίζεται σε επιστημονική προσέγγιση, παρέχοντας νομική σαφήνεια και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, προστατεύοντας πλήρως τους καταναλωτές, ενώ ενισχύει παράλληλα την καινοτομία, τις θέσεις εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης» δήλωσε ο κ .Τσιόδρας μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Πρόκειται για το έκτο νομοθετικό πακέτο που προωθείται στην ΕΕ με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, περιορίζοντας το κόστος συμμόρφωσης και τις διοικητικές διαδικασίες για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Με τη σημερινή έγκριση, θα ακολουθήσουν τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την έγκριση του νομοθετήματος κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

