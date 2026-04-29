Το-μεγάλο-στοίχημα:-Πώς-οι-ελληνικές-τράπεζες-γίνονται-διεθνείς

Μετά από μια δεκαετία υποχρεωτικής αποχώρησης, οι συστημικές επιστρέφουν δυναμικά στα Βαλκάνια και πέρα από αυτά — αλλά η επέκταση κρύβει και κινδύνους

Τον Οκτώβριο του 2023, η Alpha Bank ανακοίνωσε μια συμφωνία που άλλαξε τα δεδομένα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος: στρατηγική συνεργασία με τον ιταλικό κολοσσό UniCredit, που περιελάμβανε τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους στη Ρουμανία και την είσοδο της UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha με ποσοστό 9,62%.

Δεν ήταν απλώς ένα ακόμα deal. Ήταν η πρώτη μεγάλη επένδυση από ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό οργανισμό στην Ελλάδα μετά από 17 χρόνια. Και σηματοδοτούσε μια βαθύτερη μετασκευή: οι ελληνικές τράπεζες δεν αντιμετώπιζαν πλέον το εξωτερικό ως μια ανάγκη για να “ξεφορτωθούν” προβληματικά περιουσιακά στοιχεία — το αντιμετώπιζαν ως πεδίο κατάκτησης.

Μετά από μια δεκαπενταετία συρρίκνωσης (2010-2025), οι τέσσερις συστημικές τράπεζες — Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς — επανέρχονται δυναμικά σε Κύπρο, Βαλκάνια, και ακόμα πιο μακριά: Μέση Ανατολή, Ινδία, Ισραήλ. Διαθέτουν πλεονάζοντα κεφάλαια 1,4-1,5 δισ. ευρώ η καθεμία για εξαγορές. Έχουν RoTBV (απόδοση ενσώματης λογιστικής αξίας) άνω του 15% και cost-to-income ratios χαμηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αυτή τη φορά, δεν επεκτείνονται για να επιβιώσουν. Επεκτείνονται για να κυριαρχήσουν.

Αλλά ποια είναι η αλήθεια πίσω από τα εταιρικά press releases; Είναι πραγματικά κερδοφόρες αυτές οι εξαγορές — ή είναι μια επίδειξη εθνικιστικής επιτυχίας που θα στοιχίσει στους μετόχους; Ποιος πληρώνει για τη διεθνοποίηση; Και τι σημαίνει αυτή η στρατηγική για τις ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά;

Η πορεία από την έξοδο στην επιστροφή

Το 2010, οι ελληνικές τράπεζες είχαν 50 δισ. ευρώ ενεργητικό στο εξωτερικό. Έως το 2014, μετά τις υποχρεωτικές πωλήσεις που επέβαλε η ευρωπαϊκή εποπτεία (ως όρος για τις κρατικές ενισχύσεις), το ενεργητικό είχε συρρικνωθεί σε λιγότερο από 30 δισ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα πούλησε τη Finansbank στην Τουρκία (2.8 δισ. ευρώ), τις θυγατρικές στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, το United Bulgarian Bank. Η Alpha Bank πούλησε δραστηριότητες στη Σερβία, την Αλβανία, την Κύπρο. Η Eurobank έκλεισε δραστηριότητες σε Πολωνία, Ουκρανία, Σερβία, Τουρκία. Η Πειραιώς πούλησε τα πάντα εκτός από θυγατρικές στη Σερβία και την Αλβανία.

Το 2023, το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό είχε ανακάμψει στα ~40 δισ. ευρώ. Το 2025, με την ολοκλήρωση των πρόσφατων deals, ξεπερνά τα 55-60 δισ. ευρώ.

Η επιστροφή έγινε σε τρεις φάσεις:

Φάση 1 (2020-2022): Εξυγίανση ισολογισμών

NPE ratios από 40%+ το 2016 σε <5% το 2022

Τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων (Ηρακλής I, II, III)

Επιστροφή σε κερδοφορία: καθαρά κέρδη 2022 στα 3,65 δισ. ευρώ (+178% vs 2021)

Φάση 2 (2023-2024): Οργανική ανάπτυξη στις υπάρχουσες αγορές

Ενίσχυση θυγατρικών σε Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία

Μικρές εξαγορές για επέκταση μεριδίου αγοράς

Κέρδη 2024: 4,532 δισ. ευρώ (+24% vs 2023)

Φάση 3 (2025-2027): Ανόργανη επέκταση μέσω M&A

Στόχος: 30-50% των κερδών από το εξωτερικό έως το 2027

Πλεονάζοντα κεφάλαια: 1,4-1,5 δισ. ευρώ/τράπεζα για εξαγορές

Γεωγραφίες στόχου: Βαλκάνια, Κύπρος, Μέση Ανατολή

Ο χάρτης της επέκτασης: ποια τράπεζα πού

1. Eurobank: η αυτοκρατορία της Κύπρου και η πύλη προς τη Μέση Ανατολή

Η Eurobank είναι η πιο διεθνοποιημένη ελληνική τράπεζα, με ~47,8% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών (709 εκατ. ευρώ το 2024) να προέρχονται από το εξωτερικό. Αυτό δεν είναι τυχαίο: η στρατηγική του CEO Φωκίωνα Καραβία από το 2019 είναι σαφής — “30% των κερδών από το εξωτερικό έως το 2027”.

Αλλά υπάρχει ένα κρυφό στοίχημα εδώ: Η Eurobank δεν επεκτείνεται παντού. Επεκτείνεται σε συγκεκριμένες αγορές όπου μπορεί να κυριαρχήσει — Κύπρος, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο. Αυτή η focus strategy είναι πιο έξυπνη από την παλιά προ-κρίσης προσέγγιση “παντού λίγο”.

Κύπρος: Η μεγάλη εξαγορά

Τον Νοέμβριο 2024, η Eurobank ολοκλήρωσε την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Ελληνικής Τράπεζας (Κύπρος), η οποία είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2024.

Τα νούμερα του deal:

Τίμημα : Δεν αποκαλύφθηκε δημόσια (εκτιμάται ~1-1,2 δισ. ευρώ)

: Δεν αποκαλύφθηκε δημόσια (εκτιμάται ~1-1,2 δισ. ευρώ) Συνεισφορά στα κέρδη 2024 : 275 εκατ. ευρώ (μόνο για τους μήνες μετά την εξαγορά)

: 275 εκατ. ευρώ (μόνο για τους μήνες μετά την εξαγορά) Συνολικό ενεργητικό Ελληνικής Τράπεζας : ~15-16 δισ. ευρώ

: ~15-16 δισ. ευρώ NPE ratio : 2,7% (πολύ καθαρός ισολογισμός)

: 2,7% (πολύ καθαρός ισολογισμός) Νέα δάνεια 2024: 900 εκατ. ευρώ (+11% YoY)

Με τη συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας και της Eurobank Cyprus (αναμένεται ολοκλήρωση 2025), η Eurobank δημιουργεί τον μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στην Κύπρο με:

Σύνολο ενεργητικού : ~27 δισ. ευρώ (από τα ~100 δισ. συνολικά του ομίλου — δηλαδή το 27% του ενεργητικού θα είναι στην Κύπρο)

: ~27 δισ. ευρώ (από τα ~100 δισ. συνολικά του ομίλου — δηλαδή το 27% του ενεργητικού θα είναι στην Κύπρο) Μερίδιο αγοράς : ~35% στις χορηγήσεις, ~30% στις καταθέσεις

: ~35% στις χορηγήσεις, ~30% στις καταθέσεις Δίκτυο : >100 καταστήματα

: >100 καταστήματα Προσωπικό: ~2.500 εργαζόμενοι

Το κρυφό όπλο: CNP Assurances Cyprus

Παράλληλα, η Eurobank εξαγόρασε την CNP Assurances Cyprus από τη γαλλική CNP Assurances, ενοποιώντας τις ασφαλιστικές δραστηριότητες της Ελληνικής Τράπεζας και δημιουργώντας το μεγαλύτερο bancassurance οικοσύστημα της Κύπρου.

Αυτή η κίνηση αντιγράφει ακριβώς τη στρατηγική που ακολουθεί η Eurobank στην Ελλάδα με την Eurolife (βλ. Άρθρο 1): δημιουργία χρηματοοικονομικού ομίλου που προσφέρει τραπεζικά, ασφαλιστικά, επενδυτικά προϊόντα.

Γιατί η Κύπρος; Τρεις λόγοι

Wealth Management Hub: Η Κύπρος φιλοξενεί πλούσιους πελάτες από Ρωσία, Μέση Ανατολή, Ισραήλ, Ινδία. Η Eurobank θέλει να τους προσφέρει private banking, asset management, family office services. Γέφυρα προς νέες αγορές: Ο Καραβίας έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Eurobank “επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε Ινδία, Μέση Ανατολή και Ισραήλ” — όχι με φυσικά καταστήματα, αλλά μέσω της Κύπρου ως offshore hub. Κερδοφόρος αγορά: Οι κυπριακές τράπεζες έχουν RoTE (απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων) 15-20%+, υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το ερώτημα που κανείς δεν κάνει: Αν η Κύπρος είναι τόσο κερδοφόρα, γιατί η Eurobank πλήρωσε τόσο ακριβά την Ελληνική Τράπεζα; Το P/TBV (price-to-tangible book value) του deal εκτιμάται σε 1,2-1,3x — υψηλό premium για μια περιφερειακή αγορά.

Βουλγαρία: Η δεύτερη βασική αγορά

Η Eurobank είναι ο 4ος μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στη Βουλγαρία μέσω της Postbank (Eurobank Bulgaria), με:

Ενεργητικό : 23,61 δισ. βουλγαρικά λέβα (~12 δισ. ευρώ, δηλαδή το 12% του συνολικού ενεργητικού του ομίλου)

: 23,61 δισ. βουλγαρικά λέβα (~12 δισ. ευρώ, δηλαδή το 12% του συνολικού ενεργητικού του ομίλου) Μερίδιο αγοράς : ~14%

: ~14% Κέρδη 2024 : 208 εκατ. ευρώ (+9,6% vs 2023)

: 208 εκατ. ευρώ (+9,6% vs 2023) NPE ratio : ~5-6% (υψηλότερο από την Ελλάδα, αλλά διαχειρίσιμο)

: ~5-6% (υψηλότερο από την Ελλάδα, αλλά διαχειρίσιμο) Δίκτυο: ~250 καταστήματα

Οι τρεις εξαγορές που άλλαξαν το παιχνίδι

Η Eurobank ολοκλήρωσε τρεις στρατηγικές εξαγορές στη Βουλγαρία την τελευταία 5ετία:

Express Bank (2018): Μικρή τράπεζα που ενίσχυσε το δίκτυο BNP Paribas Personal Finance Bulgaria (2023): Χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων ~1 δισ. ευρώ Τρίτη εξαγορά (δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες δημόσια)

Αυτές οι “bolt-on acquisitions” (μικρές, στρατηγικές εξαγορές) είναι πιο έξυπνες από μεγάλα deals: χαμηλότερο κόστος ενοποίησης, χαμηλότερος κίνδυνος, άμεση προσθήκη κερδοφορίας.

Η Βουλγαρία ως ευκαιρία — και πρόκληση

Η Βουλγαρία ενσωματώνεται στην ευρωζώνη (αρχικά αναμενόμενο 2024, αναβλήθηκε για 2025-2026). Αυτό σημαίνει:

Χαμηλότερο επιτοκιακό περιβάλλον (μείωση spreads δανείων)

(μείωση spreads δανείων) Αυξημένη συγκέντρωση (οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες θα θέλουν να αγοράσουν)

(οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες θα θέλουν να αγοράσουν) Ανταγωνισμός από KBC (Βέλγιο), OTP (Ουγγαρία), UniCredit (Ιταλία)

Η Eurobank παρακολουθεί στενά για ευκαιρίες να εξαγοράσει μικρότερες τράπεζες πριν τις αρπάξουν οι μεγάλοι. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα: Μπορεί η Eurobank να ανταγωνιστεί την KBC ή την OTP σε μια bidding war; Πιθανότατα όχι — οπότε η στρατηγική είναι οργανική ανάπτυξη, όχι mega-deals.

Λουξεμβούργο: Το μυστικό όπλο του wealth management

Πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι η Eurobank διατηρεί παρουσία στο Λουξεμβούργο — όχι για λιανική τραπεζική, αλλά για private banking και asset management.

Το Λουξεμβούργο λειτουργεί ως:

Fund domicile για αμοιβαία κεφάλαια του ομίλου

για αμοιβαία κεφάλαια του ομίλου Private banking hub για ultra-high-net-worth individuals (UHNWIs) από Ελλάδα, Κύπρο, Βαλκάνια

για ultra-high-net-worth individuals (UHNWIs) από Ελλάδα, Κύπρο, Βαλκάνια Tax-efficient structure για διεθνείς πελάτες

Διαθέσιμα κεφάλαια για νέες εξαγορές: Η Eurobank μπορεί να διαθέσει 1,5 δισ. ευρώ στην τριετία 2025-2027 για εξαγορές στο εξωτερικό σε τράπεζες, ασφαλιστικές ή εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων σε Κύπρο, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, ή νέες αγορές (Ρουμανία;).

Το κρίσιμο ερώτημα: Το 1,5 δισ. ευρώ φαίνεται πολύ — αλλά αν το συγκρίνεις με το ενεργητικό της Eurobank (~100 δισ. ευρώ), είναι μόνο το 1,5%. Για σύγκριση, η UniCredit μπορεί να διαθέσει 10-15 δισ. ευρώ για εξαγορές. Δηλαδή, η Eurobank δεν μπορεί να κάνει transformational deals — μόνο bolt-on acquisitions.

Στόχος: Το 30% της κερδοφορίας να προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητες έως το 2027. Από 47,8% σήμερα, αυτό σημαίνει ότι η Eurobank μειώνει τον στόχο — ή εννοούσε “τουλάχιστον 30%”. Πιθανότατα το δεύτερο.

Το παράδοξο της Eurobank: Είναι η πιο διεθνοποιημένη ελληνική τράπεζα — αλλά το 60% του ενεργητικού της είναι ακόμα στην Ελλάδα. Οι “διεθνείς δραστηριότητες” είναι κυρίως Κύπρος (27%) και Βουλγαρία (11%). Δηλαδή, περιφερειακή επέκταση, όχι παγκόσμια.

2. Alpha Bank – UniCredit: η στρατηγική συμμαχία που άλλαξε τα δεδομένα

Η Alpha Bank ακολουθεί μια ριζικά διαφορετική στρατηγική από την Eurobank: αντί να επεκτείνεται μόνη της, συμμαχεί με έναν ευρωπαϊκό κολοσσό, τη UniCredit.

Αυτή η στρατηγική είναι πιο έξυπνη — ή πιο επικίνδυνη, ανάλογα με την οπτική γωνία. Από τη μια, η Alpha Bank αποκτά πρόσβαση σε τεράστια κλίμακα, τεχνογνωσία, ευρωπαϊκό δίκτυο. Από την άλλη, εξαρτάται από τη στρατηγική της UniCredit — και αν η UniCredit αποφασίσει να αλλάξει πορεία, η Alpha θα πρέπει να ακολουθήσει.

Το deal του αιώνα — ή τουλάχιστον της δεκαετίας

Τον Οκτώβριο 2023, η Alpha Bank και η UniCredit ανακοίνωσαν μια στρατηγική συνεργασία που περιλαμβάνει:

Συγχώνευση δραστηριοτήτων στη Ρουμανία UniCredit αγοράζει 9,62% της Alpha Bank (από το ΤΧΣ) Συνεργασία σε 13 ευρωπαϊκές αγορές Cross-selling προϊόντων στην Ελλάδα

Αυτό ήταν η πρώτη μεγάλη επένδυση από ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό οργανισμό στην Ελλάδα μετά από 17 χρόνια. Η τελευταία παρόμοια ήταν το 2006, όταν η Société Générale απέκτησε την Geniki Bank.

Ρουμανία: Συγχώνευση με UniCredit

Τον Νοέμβριο 2024, ολοκληρώθηκε η πώληση του 90,1% της Alpha Bank Romania στην UniCredit έναντι:

255 εκατ. ευρώ σε μετρητά

Μετοχές UniCredit (η Alpha Bank διατηρεί 9,9% στη νέα οντότητα)

Η συγχώνευση της Alpha Bank Romania με την UniCredit Romania αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, δημιουργώντας την τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Ρουμανία με:

Μερίδιο αγοράς : ~12% σε συνολικό ενεργητικό (από ~4,5% η Alpha Bank μόνη της πριν)

: ~12% σε συνολικό ενεργητικό (από ~4,5% η Alpha Bank μόνη της πριν) Συνδυασμένη δύναμη : UniCredit Romania : Δυνατή στην εταιρική τραπεζική, χορηγήσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις Alpha Bank Romania : Δυνατή στη λιανική τραπεζική, δίκτυο ~15 καταστημάτων

: Ενεργητικό: ~15-17 δισ. ευρώ συνδυαστικά

Τι κερδίζει η Alpha Bank από το deal;

Σε πρώτο επίπεδο, φαίνεται σαν υποχώρηση: η Alpha Bank πουλάει το 90% της θυγατρικής της. Αλλά υπάρχουν κρυφά οφέλη:

Άμεσα μετρητά: 255 εκατ. ευρώ που μπορούν να επανεπενδυθούν σε πιο κερδοφόρες δραστηριότητες Κεφαλαιακή ενίσχυση: +100 μ.β. στον δείκτη CET1 (λιγότερο σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό) Συνέχεια παρουσίας: Η Alpha Bank διατηρεί 9,9% στη νέα οντότητα και εξακολουθεί να εξυπηρετεί ελληνικές επιχειρήσεις μέσω ενός μεγαλύτερου, ισχυρότερου σχήματος Μείωση κινδύνου: Η Ρουμανία είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά με υψηλότερο κίνδυνο από την Ελλάδα. Πουλώντας το 90%, η Alpha Bank μοιράζει τον κίνδυνο με τη UniCredit.

Το κρίσιμο ερώτημα που κανείς δεν κάνει: Η Alpha Bank Romania ήταν κερδοφόρα. Γιατί να την πουλήσεις; Η απάντηση είναι ότι η UniCredit πλήρωσε premium για να αποκτήσει κλίμακα στη Ρουμανία — και η Alpha Bank θεώρησε ότι αυτό το premium υπερέβαινε την παρούσα αξία των μελλοντικών κερδών που θα έπαιρνε κρατώντας το 100%.

Με απλά λόγια: Η Alpha Bank monetized την παρουσία της στη Ρουμανία αντί να επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια για να μεγαλώσει μόνη της.

Οι CEO Alpha (Βασίλης Ψάλτης) και UniCredit (Andrea Orcel) έχουν δηλώσει ότι:

“Η Ρουμανία είναι μία μεγάλη αγορά. Δηλώνουμε και οι δύο τη δέσμευσή μας στη Ρουμανία, μας ενδιαφέρει η αγορά της, βλέπουμε και οι δύο μεγάλη αξία εκεί. Εάν και εφόσον υπάρξει ευκαιρία, θα εξετάζαμε να προχωρήσουμε από κοινού σε εξαγορές.“

Αυτό είναι πολύ σημαντικό: Η Alpha Bank δεν απομακρύνεται από τη Ρουμανία. Αντίθετα, σχεδιάζει νέες εξαγορές με τη UniCredit ως συνοδηγό. Αυτό της δίνει πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερα κεφάλαια από όσα θα μπορούσε να διαθέσει μόνη της.

Συνεργασία σε 13 ευρωπαϊκές αγορές: το μεγάλο παιχνίδι

Η συμμαχία Alpha-UniCredit δεν περιορίζεται στη Ρουμανία. Επεκτείνεται σε 13 ευρωπαϊκές χώρες όπου η UniCredit έχει παρουσία:

Εταιρική τραπεζική – Corporate Banking:

Η Alpha Bank “ακολουθεί” τη UniCredit σε Ιταλία, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ουγγαρία, Αυστρία, Τσεχία, Σλοβακία για κοινοπρακτικά δάνεια σε ελληνικές επιχειρήσεις

για Παράδειγμα: Ελληνική εταιρεία κατασκευών κάνει έργο στη Ρουμανία → Η Alpha Bank και η UniCredit συγχρηματοδοτούν το project

Τι κερδίζει η Alpha : Μοιράζεται το ρίσκο, αποφεύγει να δεσμεύσει όλο το κεφάλαιο μόνη της, παίρνει προμήθειες

: Μοιράζεται το ρίσκο, αποφεύγει να δεσμεύσει όλο το κεφάλαιο μόνη της, παίρνει προμήθειες Τι κερδίζει η UniCredit: Προμήθειες, πρόσβαση σε ελληνικές επιχειρήσεις (οι οποίες δραστηριοποιούνται πολύ στα Βαλκάνια)

Wealth Management – Διαχείριση Περιουσίας:

Αποκλειστική διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων onemarkets fund της UniCredit στην Ελλάδα

της UniCredit στην Ελλάδα Αποτελέσματα : Συγκέντρωσαν >100 εκατ. ευρώ σε 3 μήνες (2025)

: Συγκέντρωσαν (2025) Στόχος: Να φτάσουν 1 δισ. ευρώ μέσα σε 2-3 χρόνια

Ναυτιλία – Shipping Finance:

Η Alpha Bank είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης ελληνόκτητων πλοίων (μερίδιο αγοράς ~20-25%)

(μερίδιο αγοράς ~20-25%) Συνεργασία με τη UniCredit για μεγάλα ναυτιλιακά δάνεια (π.χ. νέα πλοία, megaships, LNG carriers)

(π.χ. νέα πλοία, megaships, LNG carriers) Η UniCredit φέρνει χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, η Alpha Bank φέρνει εξειδίκευση και σχέσεις

Cross-border Payments – Διεθνείς Πληρωμές:

Υποστήριξη ελληνικών επιχειρήσεων σε 13 αγορές της UniCredit

Ταχύτερες, φθηνότερες διασυνοριακές συναλλαγές

Η UniCredit ως μέτοχος: η μεγάλη πονταριά

Η UniCredit κατέχει 9,62% της Alpha Bank (αγόρασε από το ΤΧΣ) και έχει δηλώσει πρόθεση να αυξήσει το ποσοστό της έως 29,9% (με εποπτικές εγκρίσεις).

Τι σημαίνει αυτό;

Στο 9,62% : Η UniCredit είναι σημαντικός μέτοχος αλλά όχι ελέγχουσα δύναμη. Η Alpha Bank διατηρεί ανεξαρτησία.

: Η UniCredit είναι αλλά όχι ελέγχουσα δύναμη. Η Alpha Bank διατηρεί ανεξαρτησία. Στο 29,9%: Η UniCredit θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος (ακόμα και από το ΤΧΣ), με σημαντική επιρροή στη στρατηγική.

Το δίλημμα για την Alpha Bank:

Θετικό : Πρόσβαση σε ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης (μείωση risk premia σε ομολογιακές εκδόσεις), δυνατότητα συμμετοχής σε μεγαλύτερα deals

: Πρόσβαση σε ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης (μείωση risk premia σε ομολογιακές εκδόσεις), δυνατότητα συμμετοχής σε μεγαλύτερα deals Αρνητικό: Εξάρτηση από τη στρατηγική της UniCredit. Τι θα γίνει αν η UniCredit θελήσει να “καταπιεί” την Alpha Bank; Ή αν αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ελλάδα;

Ο Andrea Orcel (CEO UniCredit) είναι γνωστός για aggressive M&A. Το 2024-2025, η UniCredit έκανε hostile bid για τη Commerzbank (Γερμανία). Δεν αποκλείεται να θελήσει πλήρη έλεγχο της Alpha Bank σε κάποιο σημείο στο μέλλον.

Η κρυφή πονταριά της Alpha Bank: Ποντάρει ότι η συμμαχία με τη UniCredit θα αυξήσει την αξία της μετοχής (μέσω synergies, καλύτερων αποδόσεων, υψηλότερων multiples) περισσότερο από όσο η αραίωση από την αύξηση του ποσοστού της UniCredit.

Αν έχει δίκιο, οι μέτοχοι κερδίζουν. Αν όχι, η UniCredit αποκτά την Alpha Bank σε discount.

Στόχος: Το 10-15% της κερδοφορίας του ομίλου να προέρχεται από διεθνείς δραστηριότητες. Αυτό είναι πολύ πιο συντηρητικό από τη Eurobank (30-50%), αλλά πιο ρεαλιστικό δεδομένης της μικρότερης κλίμακας της Alpha στο εξωτερικό.

Το μεγάλο στοίχημα: Η Alpha Bank δεν προσπαθεί να γίνει μια περιφερειακή αυτοκρατορία σαν την Eurobank. Προσπαθεί να γίνει το ελληνικό βραχίονας ενός ευρωπαϊκού κολοσσού — ένα μοντέλο που μπορεί να είναι πιο βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

3. Εθνική Τράπεζα: ο πρωταγωνιστής στη Βόρεια Μακεδονία

Η Εθνική Τράπεζα ακολουθεί την πιο συντηρητική στρατηγική διεθνοποίησης: δεν κάνει μεγάλες εξαγορές, αλλά εμβαθύνει την παρουσία της όπου ήδη υπάρχει.

Βόρεια Μακεδονία: Ηγετική θέση

Η Stopanska Banka AD – Skopje, θυγατρική της ΕΤΕ από το 2000, είναι:

Η πρώτη τράπεζα που ιδρύθηκε στη Β. Μακεδονία (1944 – 80 χρόνια λειτουργίας)

στη Β. Μακεδονία (1944 – 80 χρόνια λειτουργίας) Μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας

της χώρας Ηγετική θέση σε χορηγήσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις

σε χορηγήσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις Κέρδη 2024 : >30 εκατ. ευρώ (α΄εξάμηνο)

: >30 εκατ. ευρώ (α΄εξάμηνο) Δίκτυο: 92 καταστήματα σε όλη τη χώρα

Τον Νοέμβριο 2022, ο CEO της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς επισκέφθηκε τα Σκόπια για να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή περαιτέρω ανάπτυξης του ομίλου στη γειτονική χώρα. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Stopanska Banka προχωρά στην ανέγερση νέου ιδιόκτητου κτηρίου Διοίκησης στην καρδιά των Σκοπίων.

Κύπρος: Σταθερή παρουσία

Η ΕΤΕ διατηρεί σταθερή παρουσία στην Κύπρο με 2 καταστήματα και συνεχίζει να υποστηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις.

Στρατηγική στα Βαλκάνια: Χορηγήσεις, όχι θυγατρικές

Η ΕΤΕ δεν σχεδιάζει εξαγορές τραπεζών στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Αντ’ αυτού, επεκτείνεται μέσω:

Χαρτοφυλακίων εταιρικών χορηγήσεων σε μεγάλες επενδύσεις

σε μεγάλες επενδύσεις Χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων ελληνικών επιχειρήσεων

ελληνικών επιχειρήσεων Ομάδα στελεχών εταιρικών χορηγήσεων για εκδόσεις εξωτερικού

Εστίαση σε κλάδους όπου η ΕΤΕ κάνει “πρωταθλητισμό”:

Ενέργεια / ΑΠΕ (μερίδιο >30% στις χρηματοδοτήσεις ΑΠΕ στην Ελλάδα)

Τουρισμός

Ακίνητα

Διεθνείς δραστηριότητες: Βόρεια Μακεδονία, Κύπρος, Μάλτα (NBG Malta), Αίγυπτος, Αυστραλία (γραφείο αντιπροσωπείας).

Κέρδη από εξωτερικό: 14 εκατ. ευρώ (α΄ τρίμηνο 2025) vs 11 εκατ. ευρώ (α΄ τρίμηνο 2024).

4. Πειραιώς: η ψηφιακή επέκταση

Η Πειραιώς είναι η λιγότερο διεθνοποιημένη από τις τέσσερις συστημικές. Μετά την πώληση των περισσότερων θυγατρικών την περίοδο της κρίσης, διατηρεί σήμερα περιορισμένη παρουσία στο εξωτερικό.

Στρατηγική επέκτασης:

Ψηφιακή τράπεζα Snappi: Λανσάρισμα 2025 με πλήρη ευρωπαϊκή τραπεζική άδεια. Αμιγώς ψηφιακή, απευθύνεται στη νεότερη γενιά, χωρίς υποκαταστήματα, σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Asset Management: Εξαγορές/συνεργασίες στη διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων. Εξαγορά Εθνικής Ασφαλιστικής (600 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2025): Δημιουργία του μεγαλύτερου bancassurance οικοσυστήματος στην Ελλάδα (βλ. Άρθρο 1), που θα μπορούσε να επεκταθεί διεθνώς.

Ο CEO Χρήστος Μεγάλου έχει δηλώσει: “Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρότερες, μεγαλύτερες τράπεζες, καθώς βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Όλοι μας εξετάζουμε το ενδεχόμενο να επενδύσουμε εκτός Ελλάδας.”

Γιατί τώρα; τι άλλαξε από το 2010;

Η ερώτηση που εύλογα τίθεται: Γιατί οι ελληνικές τράπεζες, που πριν 10 χρόνια υποχρεώθηκαν να πουλήσουν τα πάντα, τώρα επανέρχονται δυναμικά στα Βαλκάνια;

Υπάρχουν πέντε βασικοί λόγοι:

1. Εξυγιασμένοι ισολογισμοί και υψηλή κερδοφορία

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πλέον τα κεφάλαια για να επεκταθούν:

NPE ratios : Κάτω από 5% (από >40% το 2016)

: Κάτω από 5% (από >40% το 2016) CET1 ratios : 15-19% (πολύ πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις)

: 15-19% (πολύ πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις) RoTBV : 15-20%+ (από τις υψηλότερες στην Ευρώπη)

: 15-20%+ (από τις υψηλότερες στην Ευρώπη) Πλεονάζοντα κεφάλαια : 1,4-1,5 δισ. ευρώ/τράπεζα

: 1,4-1,5 δισ. ευρώ/τράπεζα Κέρδη 2024: 4,532 δισ. ευρώ (+24% vs 2023)

2. Ελληνική οικονομία: από την ύφεση στην ανάπτυξη

Η Ελλάδα έχει πλέον:

Ανάπτυξη 2-2,3% ετησίως (υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου)

ετησίως (υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου) Πρωτογενή πλεονάσματα 4-5% του ΑΕΠ

4-5% του ΑΕΠ Αποκλιμάκωση χρέους : από 180%+ σε 153% του ΑΕΠ

: από 180%+ σε 153% του ΑΕΠ Πιστοληπτικές αναβαθμίσεις : Επενδυτική βαθμίδα από Fitch, S&P, DBRS

: Επενδυτική βαθμίδα από Fitch, S&P, DBRS Επιστροφή καταθέσεων: Από τα χαμηλά της κρίσης, οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί δραματικά

Με τη γηγενή αγορά σταθεροποιημένη, οι τράπεζες μπορούν να κοιτάξουν πέρα από τα σύνορα.

3. Μείωση επιτοκίων ΕΚΤ: ανάγκη για νέες πηγές εσόδων

Η ΕΚΤ μείωσε τα επιτόκια κατά ~1 ποσοστιαία μονάδα το 2024-2025, πιέζοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII). Οι τράπεζες χρειάζονται:

Διαφοροποίηση εσόδων πέρα από τόκους

Νέες αγορές με υψηλότερη οργανική ανάπτυξη δανείων

Bancassurance, wealth management, asset management

4. Η Ευρώπη πιέζει για συγκέντρωση

Η ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση προωθεί διασυνοριακές εξαγορές για δημιουργία μεγαλύτερων, ανθεκτικότερων τραπεζών. Το deal Alpha-UniCredit αποτελεί πρότυπο για τέτοιες συνεργασίες.

Ταυτόχρονα, σε χώρες όπως η Βουλγαρία (ένταξη στην ευρωζώνη), η συγκέντρωση αναμένεται να επιταχυνθεί — δημιουργώντας ευκαιρίες για εξαγορές.

5. Ελληνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια

Πολλές ελληνικές εταιρείες (κατασκευές, ενέργεια, λιανικό) δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια. Οι ελληνικές τράπεζες ακολουθούν τους πελάτες τους, προσφέροντας χρηματοδότηση για έργα στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία.

Τα νούμερα: πόσα βγάζουν οι τράπεζες από το εξωτερικό;

Η συμβολή του εξωτερικού στα κέρδη ποικίλλει ανά τράπεζα:

Τράπεζα Κέρδη από εξωτερικό (2024) % επί συνόλου Κύριες αγορές Eurobank 709 εκατ. € 47,8% Κύπρος (27%), Βουλγαρία (11%) Alpha Bank ~150-200 εκατ. € ~10-12% Ρουμανία (μέχρι συγχώνευση), Κύπρος, Λονδίνο Εθνική ~60 εκατ. € <5% Βόρεια Μακεδονία, Κύπρος Πειραιώς Περιορισμένα <5% Σερβία, Αλβανία (πωλήθηκαν πρόσφατα)

Στόχοι για 2027:

Eurobank : 30-50% των κερδών από εξωτερικό

: 30-50% των κερδών από εξωτερικό Alpha Bank : 10-15%

: 10-15% Εθνική : 10-12%

: 10-12% Πειραιώς: 5-10% (μέσω Snappi και bancassurance)

Συνολικά, οι τέσσερις συστημικές αναμένεται να έχουν:

Ενεργητικό εξωτερικού : 60-70 δισ. ευρώ (από 40 δισ. το 2023)

: 60-70 δισ. ευρώ (από 40 δισ. το 2023) Κέρδη από εξωτερικό : 1,2-1,5 δισ. ευρώ (από ~900 εκατ. το 2024)

: 1,2-1,5 δισ. ευρώ (από ~900 εκατ. το 2024) Υποκαταστήματα εξωτερικού: 250-300 (από ~200 το 2023)

Το ερώτημα της κερδοφορίας: εθνικιστική επίδειξη ή πραγματική αξία;

Υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα που λίγοι θέτουν δημόσια: Είναι πραγματικά κερδοφόρες αυτές οι εξαγορές;

Οι τράπεζες παρουσιάζουν εντυπωσιακούς αριθμούς για τη συνεισφορά του εξωτερικού στα κέρδη. Αλλά υπάρχουν κρυφά κόστη που δεν φαίνονται πάντα στα press releases:

1. Κόστος ενοποίησης

Οι εξαγορές απαιτούν:

Εναρμόνιση πληροφοριακών συστημάτων (ERP, core banking platforms)

(ERP, core banking platforms) Εκπαίδευση προσωπικού σε νέες διαδικασίες

σε νέες διαδικασίες Κλείσιμο επικαλυπτόμενων καταστημάτων

Απολύσεις και πακέτα αποχώρησης

Για παράδειγμα, η συγχώνευση Ελληνικής Τράπεζας-Eurobank Cyprus αναμένεται να κοστίσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε κόστη ενοποίησης τα πρώτα 2-3 χρόνια.

2. Κίνδυνος χώρας

Τα Βαλκάνια δεν είναι η Γερμανία. Η πολιτική αστάθεια, τα υψηλότερα NPL ratios, η χαμηλότερη κουλτούρα πληρωμών δημιουργούν υψηλότερο λειτουργικό κόστος.

Βουλγαρία: Inflation >10% το 2022-2023

Ρουμανία: Πολιτική αστάθεια, υψηλότερο country risk premium

Β. Μακεδονία: Μικρή αγορά, περιορισμένες ευκαιρίες scale

3. Ανταγωνισμός από ισχυρότερους παίκτες

Στη Ρουμανία, η Alpha-UniCredit θα αντιμετωπίσει:

Banca Transilvania (1η τράπεζα, ρουμανική)

(1η τράπεζα, ρουμανική) BCR (θυγατρική της Erste Group, Αυστρία)

(θυγατρική της Erste Group, Αυστρία) BRD (θυγατρική της Société Générale, Γαλλία)

Στη Βουλγαρία, η Eurobank θα αντιμετωπίσει:

United Bulgarian Bank (KBC, Βέλγιο)

(KBC, Βέλγιο) DSK Bank (OTP, Ουγγαρία)

(OTP, Ουγγαρία) UniCredit Bulbank (UniCredit, Ιταλία)

Αυτοί οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί έχουν πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου, και ισχυρότερα brands.

4. Το παράδοξο της κερδοφορίας

Ας δούμε τα νούμερα της Eurobank για το 2024:

Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εξωτερικού : 709 εκατ. ευρώ

: 709 εκατ. ευρώ Συνολικά προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ομίλου : 1.483 εκατ. ευρώ

: 1.483 εκατ. ευρώ Συνεισφορά εξωτερικού: 47,8%

Αυτό φαίνεται εντυπωσιακό. Αλλά:

Από τα 709 εκατ., τα 275 εκατ. € προήλθαν από την Ελληνική Τράπεζα , που εξαγοράστηκε πρόσφατα

, που εξαγοράστηκε πρόσφατα Τα 208 εκατ. € από τη Βουλγαρία (+9,6% vs 2023) — αύξηση σχετικά μέτρια

(+9,6% vs 2023) — αύξηση σχετικά μέτρια Τα 210 εκατ. € από την Eurobank Cyprus (+5,1%) — επίσης μέτρια αύξηση

Το ερώτημα: Η αύξηση της κερδοφορίας δικαιολογεί το κεφάλαιο που απορροφήθηκε για αυτές τις εξαγορές;

Ποιος πληρώνει για τη διεθνοποίηση;

Η διεθνοποίηση έχει κόστος — και κάποιος πρέπει να το πληρώσει:

1. Οι μέτοχοι

Τα πλεονάζοντα κεφάλαια 1,4-1,5 δισ. ευρώ που διαθέτουν οι τράπεζες για εξαγορές θα μπορούσαν να διανεμηθούν ως μερίσματα. Αντ’ αυτού, επενδύονται σε εξαγορές που μπορεί ή όχι να αποδώσουν.

Για παράδειγμα:

Eurobank: 2 δισ. ευρώ μερίσματα στην τριετία 2025-2027 , αλλά 1,5 δισ. ευρώ για εξαγορές — δηλαδή μειωμένα μερίσματα συγκριτικά με το δυνατόν

, αλλά — δηλαδή μειωμένα μερίσματα συγκριτικά με το δυνατόν Alpha Bank: Πουλάει το 90% της θυγατρικής Ρουμανίας — σταθεροποίηση μερισμάτων αλλά όχι αύξηση

2. Οι Έλληνες φορολογούμενοι

Αν οι εξαγορές πάνε στραβά, ποιος θα σώσει τις τράπεζες; Η Ελλάδα έχει ήδη διαθέσει δεκάδες δισεκατομμύρια για ανακεφαλαιοποιήσεις την περίοδο 2012-2015. Μια νέα κρίση στο εξωτερικό θα μπορούσε να επιστρέψει το πρόβλημα.

3. Οι ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Αν οι τράπεζες εστιάζουν στο εξωτερικό, χρηματοδοτούν λιγότερο την ελληνική οικονομία; Αυτός είναι ένας φόβος που πολλοί επιχειρηματίες εκφράζουν.

Οι τράπεζες απαντούν ότι η επέκταση στο εξωτερικό δεν γίνεται σε βάρος της Ελλάδας. Αντίθετα, λένε, οι εξαγορές:

Δημιουργούν cross-border συνέργειες (π.χ. χρηματοδότηση ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια)

(π.χ. χρηματοδότηση ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια) Φέρνουν τεχνογνωσία πίσω στην Ελλάδα

πίσω στην Ελλάδα Ενισχύουν το brand της ελληνικής τραπεζικής διεθνώς

Οι κίνδυνοι που κανείς δεν μιλάει

Κάθε στρατηγική επέκτασης έχει κινδύνους. Εδώ είναι αυτοί που λίγοι αναλυτές αναφέρουν:

1. Overextension – υπερβολική επέκταση

Οι ελληνικές τράπεζες είναι πολύ μικρότερες από τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές τους:

Ενεργητικό Eurobank : ~100 δισ. ευρώ

: ~100 δισ. ευρώ Ενεργητικό UniCredit : ~950 δισ. ευρώ

: ~950 δισ. ευρώ Ενεργητικό BNP Paribas: ~3.000 δισ. ευρώ

Η προσπάθεια να ανταγωνιστούν σε πολλές αγορές ταυτόχρονα μπορεί να τις αποδυναμώσει.

2. Εξάρτηση από τον ευρωπαϊκό οικονομικό κύκλο

Τα Βαλκάνια δεν είναι ανεξάρτητα από την Ευρώπη. Μια ύφεση στην ΕΕ θα πλήξει τόσο την Ελλάδα όσο και τις αγορές-στόχους (Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο).

3. Γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Κύπρος : Το ζήτημα της Τουρκίας, η εγγύτητα στη Μέση Ανατολή (πόλεμοι, κυρώσεις)

: Το ζήτημα της Τουρκίας, η εγγύτητα στη Μέση Ανατολή (πόλεμοι, κυρώσεις) Βουλγαρία/Ρουμανία : Πιέσεις από τη Ρωσία, προσφυγική κρίση

: Πιέσεις από τη Ρωσία, προσφυγική κρίση Β. Μακεδονία: Πολιτική αστάθεια, μικρό μέγεθος αγοράς

4. Κανονιστικοί κίνδυνοι

Οι εποπτικές αρχές (ΕΚΤ, εθνικές κεντρικές τράπεζες) μπορεί να επιβάλλουν αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις για διασυνοριακές δραστηριότητες.

5. Η αβεβαιότητα της UniCredit

Η Alpha Bank εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στρατηγική της UniCredit. Τι θα γίνει αν η UniCredit αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Ρουμανία; Ή να αγοράσει περισσότερες μετοχές της Alpha και να την “καταπιεί”; Ο Andrea Orcel (CEO UniCredit) δήλωσε ότι θα εξετάσει αύξηση του ποσοστού έως 29,9% — κάτι που θα έκανε τη UniCredit μεγαλύτερο μέτοχο της Alpha από το ΤΧΣ.

Συμπέρασμα: διεθνοποίηση ή εθνικιστική αυταπάτη;

Η διεθνοποίηση των ελληνικών τραπεζών είναι μια ιστορική ευκαιρία — αλλά και ένα τεράστιο ρίσκο.

Η θετική πλευρά:

Δημιουργία μεγαλύτερων, ανθεκτικότερων τραπεζών

Διαφοροποίηση εσόδων

Υποστήριξη ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό

Επανάκτηση του περιφερειακού ρόλου που είχαν πριν την κρίση

Η αρνητική πλευρά:

Κίνδυνος overextension

Υψηλό κόστος ενοποίησης

Ανταγωνισμός από πολύ μεγαλύτερους παίκτες

Εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες (UniCredit, ευρωπαϊκός κύκλος)

Πιθανή μείωση χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν οι ελληνικές τράπεζες θα διεθνοποιηθούν — θα το κάνουν. Το ερώτημα είναι πώς: με συνετή διαχείριση κινδύνου και focus σε βιώσιμη κερδοφορία, ή με εθνικιστική επίδειξη που θα καταλήξει σε νέες ζημίες για τους μετόχους και τους φορολογούμενους;

Η επόμενη 5ετία θα δείξει αν η διεθνοποίηση ήταν το μεγάλο στοίχημα που κερδήθηκε — ή μια ακόμα ευκαιρία που χάθηκε.