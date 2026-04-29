Τράπεζες:-«Έκρηξη»-στεγαστικών-δανείων,-αύξηση-77%-στο-πρώτο-τρίμηνο

Ισχυρή αύξηση κατέγραψε η αγορά νέων στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα, σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, ενώ σταθερή παρέμεινε η χρηματοδότηση προς τις μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, επιταχύνθηκε και η καταναλωτική πίστη, διαμορφώνοντας αυξημένη εικόνα στη νέα παραγωγή δανείων λιανικής τραπεζικής το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Ειδικότερα, στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών δείχνουν εντυπωσιακή άνοδο 77% στα στεγαστικά δάνεια, μετά την αύξηση 46% που είχε καταγραφεί το 2025, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της αγοράς μετά από πολυετή συρρίκνωση. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως πέντε έτη υποχώρησε τον Φεβρουάριο 2026 στο 2,95%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών στην Ελλάδα, που κατατάσσει τη χώρα στην πέμπτη θέση με τα χαμηλότερα επιτόκια στην ευρωζώνη (μέσος όρος 3,37%).

Συνολικά εκταμιεύθηκαν πάνω από 117.000 νέα δάνεια, ύψους περίπου 1,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 26%.

Τα επιμέρους στοιχεία της ΕΕΤ δείχνουν εκταμιεύσεις 13.756 στεγαστικών δανείων, συνολικού ύψους 672,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Από αυτά, 4.860 δάνεια ύψους 438 εκατ. ευρώ αφορούν καθαρά τραπεζική χρηματοδότηση, χωρίς προγράμματα στήριξης. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ» εκταμιεύθηκαν 1.791 δάνεια ύψους 191 εκατ. ευρώ, ενώ μέσω λοιπών επιδοτούμενων δράσεων δόθηκαν πάνω από 7.100 δάνεια συνολικής αξίας περίπου 43 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποιητικά, με οριακή μείωση 0,6% σε ετήσια βάση, κινήθηκαν οι χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ και ύψος δανείου έως 1 εκατ. ευρώ, οι οποίες το 2025 είχαν σημειώσει σημαντική αύξηση 10,5%. Σχεδόν οκτώ στις δέκα μικρές επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας οι οποίες υπέβαλαν αίτημα νέας δανειοδότησης ή αύξησης των ορίων χρηματοδότησης έλαβαν δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2026 συνολικού ύψους 546 εκατ. ευρώ ( 9.132 πραγματικές εκταμιεύσεις) .

Στην καταναλωτική πίστη, 94.169 δανειολήπτες έλαβαν συνολικά δάνεια 385 εκατ. ευρώ με ετήσια αύξηση 12%. Λαμβάνοντας υπόψη την συνολική αξία των δανείων , τα περισσότερα (129 εκατ. ευρώ) χορηγήθηκαν μέσω των φυσικών καταστημάτων του δικτύου των τραπεζών σε 14.633 δανειολήπτες. Σχεδόν διπλάσιος αριθμός δανειοληπτών (29.163) έλαβε καταναλωτικό δάνειο, μέσω του ψηφιακού δικτύου των τραπεζών (e banking) με τις εκταμιεύσεις των συγκεκριμένων δανείων να προσεγγίζουν τα 92 εκατ. ευρώ ενώ ξεπέρασαν τα 102 εκατ. ευρώ τα δάνεια για αγορά 8.600 αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δεν αφορά μόνο τα μεγέθη των δανείων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες προσεγγίζουν πλέον την πελατεία τους. Τα τραπεζικά καταστήματα έχουν αλλάξει μορφή και έχουν μετασχηματιστεί σε χώρους συμβουλευτικής και εξατομικευμένης εξυπηρέτησης, ενώ οι καθημερινές συναλλαγές μετακινούνται όλο και περισσότερο στα ψηφιακά κανάλια. Το νέο αυτό υβριδικό μοντέλο συνδυάζει την ταχύτητα της τεχνολογίας με την ανθρώπινη επαφή, αναδιαμορφώνοντας συνολικά την εμπειρία του πελάτη.