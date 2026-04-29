Τρίμηνα έντοκα: Στο 2,01% ανήλθε το επιτόκιο – Αντλήθηκαν 500 εκατ.

Στο 2,01% ανήλθε η απόδοση τη σημερινή (Τετάρτη 29 Απριλίου 2026) δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου (13 εβδομάδων), έναντι 1,95% στη δημοπρασία της 8ης Απριλίου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,033 δισεκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,58 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (400 εκατ. ευρώ), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ, αντλήθηκαν δηλαδή 500 εκατ. ευρώ.

Όπως τονίζεται από τον ΟΔΔΗΧ, δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας

Ακολουθεί πίνακας του ΟΔΔΗΧ με τα αποτελέσματα της δημοπρασίας: