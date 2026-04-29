Τριμερής-συνάντηση-Υπουργών-Ελλάδας,-Βουλγαρίας,-Τουρκίας-στην-Αθήνα-για-το-μεταναστευτικό

Κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας, Θάνου Πλεύρη, ο υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας, Εμίλ Ντέτσεφ (Emil Dechev), και ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Μουσταφά Τσιφτσί (Mustafa Çiftçi), συναντήθηκαν στην Αθήνα για διαβουλεύσεις σχετικά με θέματα που αφορούν τα αντίστοιχα Υπουργεία τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε θετική αξιολόγηση της συνεχιζόμενης τριμερούς συνεργασίας, με τους υπουργούς των τριών χωρών να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Επιπλέον, ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με την ενίσχυση και την εμβάθυνση της συνεργασίας στον κοινό αγώνα κατά της διακίνησης μεταναστών και των μεταναστευτικών ροών. Τόνισαν επίσης την ανάγκη συνεργασίας στην καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης μεταναστών και εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα αποτελεσματικά και αποφασιστικά.

Οι υπουργοί εξέτασαν επίσης προσεκτικά την κατάσταση της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες, προς το παρόν, δεν φαίνεται να είναι ανησυχητικές.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βουλγαρίας υπογράμμισε τον στρατηγικό χαρακτήρα του τριμερούς υπουργικού πλαισίου, το οποίο έχει καταστεί μια καθιερωμένη και πολύτιμη πλατφόρμα για εποικοδομητική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα συνεργασία. Η Βουλγαρία πιστεύει ακράδαντα στην προστιθέμενη αξία του τριμερούς διαλόγου και παραμένει σταθερός υποστηρικτής της συνέχειας και της βιωσιμότητάς του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ντέτσεφ επαναβεβαίωσε τη βασική σημασία της σημερινής συνάντησης στην Αθήνα, καθώς ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη τόσο σε πολιτικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο και συμβάλλει στον κοινό στόχο της διασφάλισης της ενισχυμένης ασφάλειας και σταθερότητας της περιοχής και της Ευρώπης στο σύνολό της. Επιπλέον, ο Ντέτσεφ τόνισε ότι η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Τουρκία θα παραμείνουν φιλόδοξες και θα συνεχίσουν να αξιοποιούν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα, ιδίως σε τομείς όπως η ασφάλεια των συνόρων, η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, η καταπολέμηση των δικτύων λαθροδιακινητών μεταναστών και η εφαρμογή αποτελεσματικών επιστροφών, οι οποίοι παραμένουν κεντρικοί στις κοινές προσπάθειες σε ένα ολοένα και πιο περίπλοκο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον ασφάλειας.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας επισήμανε τα θετικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν χάρη στην αποτελεσματική καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης από τις τουρκικές αρχές, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αξιών, δηλώνοντας ότι, χάρη στην αποτρεπτική επίδραση που δημιουργούν αυτές οι προσπάθειες, η Τουρκία έχει πλέον παύσει σε μεγάλο βαθμό να αποτελεί χώρα προορισμού και διέλευσης για την παράτυπη μετανάστευση. Υπογράμμισε ότι η διεθνής συνεργασία, ιδίως ο εν εξελίξει Τριμερής Μηχανισμός με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, έχει επίσης συμβάλει σημαντικά σε αυτή τη διαδικασία. Δήλωσε ότι η διακίνηση μεταναστών αποτελεί κρίσιμη πηγή εισοδήματος για τρομοκρατικές οργανώσεις και οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα και, ως εκ τούτου, η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης πρέπει να αντιμετωπίζεται παράλληλα και συμπληρωματικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Ευχαρίστησε επίσης τον Θάνο Πλεύρη και τις ελληνικές αρχές για τη διοργάνωση αυτής της σημαντικής συνάντησης και για τη φιλοξενία τους.

Ο Θάνος Πλεύρης, καλωσόρισε θερμά τους αξιότιμους ομολόγους του. Περιέγραψε την αυστηρή πολιτική καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης που ακολουθεί η Ελλάδα όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών κατά μήκος των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το επίπεδο της τριμερούς συνεργασίας και για το γεγονός ότι οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά, και τόνισε την ανάγκη να ενταθεί περαιτέρω η καταπολέμηση των δικτύων λαθρεμπορίου και των διακινητών στις θαλάσσιες διαδρομές. Εξέφρασε επίσης το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την εφαρμογή μιας ισχυρής πολιτικής επιστροφών προς τις χώρες προέλευσης.

Η Βουλγαρία, η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν τον ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και των σχετικών δικτύων λαθρεμπορίου μεταναστών

