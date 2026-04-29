ΤτΕ:-Αυξήθηκαν-οι-καταθέσεις-τον-Μάρτιο

Νέα δάνεια 3,52 δισεκ. ευρώ χορήγησαν οι τράπεζες τον Μάρτιο, ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 2,52 δισεκ. ευρώ. Σε ετήσια βάση οι χορηγήσεις εμφανίζονται αυξημένες 4,4%, στα 205,8 δισεκ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις ενισχύθηκαν 5,9% και προσέγγισαν τα 219 δισεκ. ευρώ.

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς την κυβέρνηση διαμορφώθηκε σε 1.137 εκατ. ευρώ, πλην όμως το υπόλοιπο είναι χαμηλότερο 0,8% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, στα 74,45 δισεκ. ευρώ. Αύξηση παρουσίασαν σε μηνιαία βάση και οι καταθέσεις της κυβέρνησης, κατά 394 εκατ. ευρώ, στα 9,25 δισεκ. ευρώ, ποσό υψηλότερο κατά 17,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Η τραπεζική χρηματοδότηση της ιδιωτικής οικονομίας αυξήθηκε 7,6% σε ετήσια βάση, με μηνιαία αύξηση 2,39 δισεκ. ευρώ, στα 131,33 δισεκ. ευρώ. Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση η Τράπεζα της Ελλάδας, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 2.228 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.243 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 10,1% από 9,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 10,4% από 10,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2.159 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 965 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 7,4% από 5,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 68 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 279 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 47 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 6 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -1,5% από -1,8% τον προηγούμενο μήνα.

Θετική κατά 112 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, έναντι θετικής καθαρής ροής 28 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,7% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις

Στο σκέλος των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, καταγράφεται αύξηση 2.126 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 440 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 5,4% από 5,6% τον προηγούμενο μήνα. Αύξηση 2.478 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης 514 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 10,2% από 10,9% τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 2.474 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 824 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 4 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 310 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Μείωση 352 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 74 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,8% από 3,9% τον προηγούμενο μήνα.