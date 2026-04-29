Φαρμακευτικό deal 1,9 δισ. δολαρίων – Στα χέρια της Chiesi η KalVista

Deal για να εξαγοράσει την εισηγμένη στη Wall Street, KalVista Pharmaceuticals έκλεισε η ιταλική φαρμακευτική Chiesi Group σε μια συμφωνία εξ ολοκλήρου σε μετρητά, αξίας περίπου 1,9 δισ. δολαρίων.

Η συναλλαγή που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία του οικογενειακού ομίλου από την Ιταλία, περιλαμβάνει την υποβολή προσφοράς από την Chiesi για την αγορά όλων των τίτλων της KalVista σε κυκλοφορία έναντι 27 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, που αντιπροσωπεύει premium περίπου 40% σε σχέση με την τελευταία τιμή κλεισίματός της.

Τα ΔΣ και των δύο εταιρειών ενέκριναν ομόφωνα την εξαγορά, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026, με την επιφύλαξη των κανονιστικών εγκρίσεων και άλλων συνήθων όρων, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ιταλικός όμιλος εκτιμά πως η συμφωνία θα ενισχύσει τη στρατηγική του για τις σπάνιες ασθένειες, θα επεκτείνει το εμπορικό του αποτύπωμα στις ΗΠΑ και θα τονώσει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του στηv ανοσολογία.

Το EKTERLY (σεμπετραλστάτη), η από του στόματος, θεραπεία της KalVista για το κληρονομικό αγγειοοίδημα (ΚΑΟ), θα βοηθήσει την Chiesi να επιτύχει τον στόχο εσόδων των 6 δισ. ευρώ για το 2030, από 3,6 δισ. ευρώ το 2025.

«Αυτή η εξαγορά υποστηρίζει τη στρατηγική μας να επιταχύνουμε τον αντίκτυπο στις σπάνιες ασθένειες συνδυάζοντας την επιστήμη, την καινοτομία και την τεχνογνωσία», τόνισε ο οικονομικός διευθυντής της Chiesi, Ζαν-Μαρκ Μπελεμίν.