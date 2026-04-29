Χαϊδεμένος:-Άνοδος-στον-κύκλο-εργασιών-και-ebitda-το-2025

Αύξηση της τάξης του 9% σε 17.804,180 εκατ. ευρώ έναντι 16.382,522 εκατ. ευρώ παρουσίασε τη χρήση 2025 σε σχέση με το 2024 ο κύκλος εργασιών της Χαϊδεμένος.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα στην χρήση 2025 υπήρξε αύξηση των εκτυπώσεων των πελατών.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 222% και ανήλθαν για το 2025 σε € 2.877.854 έναντι € 894.139 το 2024.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων για τη χρήση 2025 παρουσίασαν αύξηση κατά 175% και ανήλθαν σε € 868.104 έναντι € (1.164.732) το 2024, η οποία οφείλεται στην μείωση του κόστους πωληθέντων και στην αύξηση των πωλήσεων.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε ζημίες ποσού € (327.514) το 2025 έναντι ζημιών €(2.222.239) το 2024.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρίας για το 2025 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € (361.504) έναντι ζημιών € (2.169.464) αντίστοιχα για το 2024.