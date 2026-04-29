Χρέη σε Δημόσιο, τράπεζες ή servicers; Έξι λύσεις, ποια συμφέρει και πότε

01 Επισκόπηση Ένα χρέος 408 δισ. ευρώ ζητά λύση: ποιες είναι οι έξι διαθέσιμες έξοδοι Στο τέλος του Γ΄ τριμήνου 2025, το συνολικό ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα έφθασε τα 407,6 δισ. ευρώ — 164% του ΑΕΠ. Από αυτά, 236,5 δισ. βρίσκονται σε καθυστέρηση. Έξι διαφορετικοί μηχανισμοί ρύθμισης λειτουργούν παράλληλα — και η σωστή επιλογή κρίνει αν ο οφειλέτης θα κρατήσει το σπίτι, την επιχείρηση και την οικονομική του υπόσταση. 407,6 δισ. Συνολικό Ιδιωτικό Χρέος 236,5 δισ. Σε Καθυστέρηση (58%) 163 δισ. Χρέη σε ΑΑΔΕ + ΕΦΚΑ 79,5 δισ. Στα χέρια των servicers «Το 70% των ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορά χρέη προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ» Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα έχει αλλάξει πρόσωπο. Πριν δέκα χρόνια, ο εφιάλτης λεγόταν «κόκκινα δάνεια» και κατοικούσε στους τραπεζικούς ισολογισμούς. Σήμερα, ο μεγαλύτερος όγκος των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει μετακινηθεί από τις τράπεζες προς δύο νέους κυρίαρχους πιστωτές: το Δημόσιο (μέσω της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ) και τους ιδιώτες servicers, εταιρείες διαχείρισης που αγόρασαν τιτλοποιημένα δάνεια. Ο αριθμός είναι αποκαλυπτικός: από τα 236,5 δισ. ευρώ που βρίσκονται σε καθυστέρηση, σχεδόν 69-70% αφορούν χρέη προς το Δημόσιο. Οι φορολογικές οφειλές αγγίζουν τα 111,7 δισ. ευρώ και οι ασφαλιστικές τα 50,6 δισ. Αν προστεθούν και τα 79,5 δισ. των servicers μαζί με τα 5,9 δισ. που παραμένουν στις τράπεζες, διαμορφώνεται ο πραγματικός χάρτης του προβλήματος. Πίνακας 1 · Σύνθεση ληξιπρόθεσμων ιδιωτικών οφειλών — Γ΄ Τρίμηνο 2025 Πιστωτής Ύψος (δισ. €) % Ληξιπρόθ. Παρατηρήσεις ΑΑΔΕ (φορολογικές) 111,7 47,2% 62% σε νομικά πρόσωπα ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ (ασφαλιστικές) 50,6 21,4% 63,7% δημιουργήθηκε προ 2010 Servicers (NPL) 79,5 33,6% 52% δάνεια νοικοκυριών Τράπεζες (NPL) 5,9 2,5% Μόλις 17% σε ενεργή ρύθμιση Σύνολο σε καθυστέρηση ≈ 247,7 100% — Σύνθεση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ανά Πιστωτή — Q3 2025 (δισ. €) Απέναντι σε αυτό το βουνό χρεών, ο νομοθέτης έχει κατασκευάσει —μέσα στην πενταετία 2020-2026— ένα πλέγμα έξι διακριτών μηχανισμών ρύθμισης. Καθένας έχει διαφορετικό κοινό-στόχο, διαφορετικές προϋποθέσεις και ριζικά διαφορετικές συνέπειες. Στις σελίδες που ακολουθούν αναλύεται καθένα ξεχωριστά —με τα συν, τα πλην, τα κόστη, τις προθεσμίες, καθώς και τις περιπτώσεις στις οποίες κάθε λύση πραγματικά συμφέρει.

02 Χρέη σε ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ Πάγια ρύθμιση 24/48 δόσεων ή νέες 72; Ο οδηγός για τα χρέη στο Δημόσιο Δύο εργαλεία λειτουργούν σήμερα παράλληλα για χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η μία είναι μόνιμη — αφορά κυρίως νέα χρέη. Η άλλη ενεργοποιείται τον Ιούνιο 2026 και αφορά αποκλειστικά παλιές, αρρύθμιστες οφειλές. Ο τρόπος συνύπαρξής τους είναι κρίσιμος: λάθος επιλογή σημαίνει απώλεια και των δύο. — ✦ — Το θεσμικό τοπίο για τις οφειλές προς το Δημόσιο διαμορφώνεται γύρω από δύο μηχανισμούς: την πάγια ρύθμιση 24 ή 48 δόσεων που λειτουργεί διαρκώς, και τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιά χρέη, που ενεργοποιείται τον Ιούνιο 2026 και απευθύνεται σε 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις, με συνολικές οφειλές 95,3 δισ. ευρώ. «Το 80% των ληξιπρόθεσμων στην ΑΑΔΕ αφορά χρέη πριν από το 2019 — η πάθηση είναι παγιωμένη» Η πάγια ρύθμιση είναι μηχανισμός σταθερού χαρακτήρα. Επιτρέπει αποπληρωμή σε έως 24 δόσεις για τακτικές οφειλές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ) και έως 48 δόσεις για έκτακτες (φόρος κληρονομιάς, χρέη μετά από φορολογικό έλεγχο, μη φορολογικές οφειλές). Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,34% για τις 12 δόσεις και στο 5,84% για τις 24, ενώ η ελάχιστη μηνιαία καταβολή είναι 30 ευρώ για χρέη στην ΑΑΔΕ και 50 ευρώ για χρέη στον ΕΦΚΑ. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω myAADE — η ρύθμιση παύει αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις. Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων αλλάζει τον χάρτη. Αφορά αποκλειστικά οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026. Καλύπτει χρέη προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ — αλλά όχι προς τους Δήμους. Το επιτόκιο είναι 5,84% και η ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Η ένταξη απαιτεί όμως μια αυστηρή προϋπόθεση: τυχόν νεότερες οφειλές (από 1/1/2024 και μετά) πρέπει να εξοφληθούν ή να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Διαφορετικά, η ρύθμιση των 72 χάνεται. Πίνακας 2 · Πάγια ρύθμιση 24/48 δόσεων vs νέα ρύθμιση 72 δόσεων Χαρακτηριστικό Πάγια 24/48 Νέα 72 Είδος οφειλών Όλες, νέες ή παλιές Μόνο πριν την 31/12/2023 Φορείς ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ (όχι ΟΤΑ) Μέγιστες δόσεις 24 / 48 72 Επιτόκιο 4,34% – 5,84% 5,84% σταθερό Ελάχιστη δόση 30 € (ΑΑΔΕ) / 50 € (ΕΦΚΑ) 30 € Κούρεμα κεφαλαίου Όχι Όχι Έναρξη Διαρκής Ιούνιος 2026 Απώλεια 2 συνεχόμενες ανεξόφλητες δόσεις 2 συνεχόμενες ανεξόφλητες δόσεις Μέγιστος αριθμός δόσεων ανά μηχανισμό ρύθμισης Συν Αυτόματη και ταχεία διαδικασία μέσω myAADE

Απαλλαγή από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς όσο τηρείται

Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

Δυνατότητα ξεμπλοκαρίσματος τραπεζικών λογαριασμών Πλην Καμία διαγραφή κεφαλαίου σε καμία περίπτωση

Επιτόκιο 5,84% επιβαρύνει σημαντικά μεγάλα χρέη

Διπλή υποχρέωση: παλιά + νέα χρέη ταυτόχρονα

Προσαύξηση 15% σε καθυστερημένη δόση Παράδειγμα · Ελεύθερος επαγγελματίας με μεικτό χρέος Ο Δημήτρης οφείλει 18.000 € στην ΑΑΔΕ από ανείσπρακτο ΦΠΑ του 2021-2022 και 4.500 € για ΦΠΑ του 2025. Η νέα ρύθμιση 72 δόσεων δίνεται μόνο για τα 18.000 €, σε δόσεις περίπου 290 €/μήνα με επιτόκιο 5,84%. Παράλληλα, οφείλει υποχρεωτικά να εντάξει τα 4.500 € στην πάγια ρύθμιση 24 δόσεων (≈198 €/μήνα). Συνολική μηνιαία υποχρέωση: ≈488 €. Αν παραλείψει την πάγια, χάνει αυτόματα και τις 72 δόσεις. Πότε συμφέρει η κάθε επιλογή; Η πάγια ρύθμιση 24/48 δόσεων είναι η μοναδική διαθέσιμη οδός για χρέη του 2024 και μετά, καθώς και για όσους θέλουν γρήγορη και χωρίς διαπραγματεύσεις λύση σε σχετικά μικρά ποσά. Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων αξίζει για όσους έχουν μεγάλα παλαιά χρέη και δεν χρειάζονται διαγραφή κεφαλαίου, αλλά αναζήτηση μηνιαίας ανάσας. Για όποιον έχει χρέη μαζί προς τράπεζες ή servicers ή ζητά κούρεμα προσαυξήσεων, η πραγματική λύση βρίσκεται στο επόμενο εργαλείο: τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

03 Εξωδικαστικός μηχανισμός Η ολιστική λύση των 240-420 δόσεων: όταν το χρέος αγκαλιάζει Δημόσιο και τράπεζες ταυτόχρονα Μέσω μιας πλατφόρμας στο gov.gr, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρυθμίζει το σύνολο των οφειλών — δημόσιες, τραπεζικές, σε servicers — με μία ενιαία διαπραγμάτευση. Έχει ήδη ολοκληρώσει 58.212 ρυθμίσεις σε χρέη 18,08 δισ. ευρώ. Με τις πρόσφατες αλλαγές του 2026, μπαίνει για πρώτη φορά και η μεσαία τάξη. — ✦ — Ο εξωδικαστικός μηχανισμός (ν. 4738/2020) είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που έχει διαθέσιμο ένας υπερχρεωμένος οφειλέτης στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με τις άλλες ρυθμίσεις που λειτουργούν αποσπασματικά, εδώ ο οφειλέτης υποβάλλει μία αίτηση για το σύνολο των χρεών του και ο αλγόριθμος της πλατφόρμας παράγει αυτόματη πρόταση ρύθμισης που δεσμεύει ταυτόχρονα Δημόσιο, ΕΦΚΑ, τράπεζες και servicers. Από τον Απρίλιο του 2026 ισχύουν τρεις σημαντικές μεταβολές. Πρώτον, μειώθηκε το όριο ένταξης από 10.000 σε 5.000 ευρώ, ανοίγοντας τη διαδικασία σε επιπλέον 300.000 πολίτες και επιχειρήσεις. Δεύτερον, διπλασιάστηκαν τα οικονομικά κριτήρια για τους δικαιούχους που λαμβάνουν υποχρεωτικά πρόταση από όλους τους πιστωτές, για χρέη έως 300.000 ευρώ. Τρίτον, ο αλγόριθμος βελτιώθηκε ώστε να επιτρέπει επιπλέον κούρεμα έως 28% σε δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση και έως 95% σε προσαυξήσεις και τόκους. «58.212 ολοκληρωμένες ρυθμίσεις, 18,08 δισ. ευρώ — και ικανοποίηση χρηστών 96,8%» Οι δόσεις φτάνουν τις 240 για οφειλές προς τράπεζες/servicers και τις 420 για οφειλές προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ. Από την αποστολή της πρόσκλησης στους πιστωτές αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για 70 ημέρες — πλειστηριασμοί, κατασχέσεις, εκκρεμείς διαταγές. Για τους ευάλωτους οφειλέτες, η πρόταση γίνεται καταρχήν υποχρεωτικά αποδεκτή από τους πιστωτές. Πίνακας 3 · Εξωδικαστικός μηχανισμός — βασικά χαρακτηριστικά & επίδοση Παράμετρος Πριν τον Απρ. 2026 Από τον Απρ. 2026 Ελάχιστη οφειλή ένταξης 10.000 € 5.000 € Ανώτατο πλαφόν τραπεζικών NPL — 300.000 € Δόσεις προς τράπεζες/servicers έως 240 έως 240 Δόσεις προς Δημόσιο/ΕΦΚΑ έως 420 έως 420 Κούρεμα προσαυξήσεων έως 95% έως 95% Κούρεμα κεφαλαίου (εμπράγμ.) — έως 28% Αναστολή πλειστηριασμών 70 ημέρες 70 ημέρες Ικανοποίηση χρηστών (myEGDIXlive) — 96,8% Συσσωρευμένο ύψος ρυθμισμένων οφειλών μέσω εξωδικαστικού (δισ. €) Συν Μία διαδικασία για όλα τα χρέη — Δημόσιο, τράπεζες, servicers

Δυνατότητα κουρέματος προσαυξήσεων έως 95%

Νέα δυνατότητα κουρέματος κεφαλαίου έως 28%

Αυτόματη αναστολή πλειστηριασμών για 70 ημέρες

Έκδοση φορολογικής/ασφαλιστικής ενημερότητας

Έως 240 δόσεις για τράπεζες, 420 για Δημόσιο Πλην Πολύπλοκη διαδικασία — απαιτεί συνήθως δικηγόρο/λογιστή

Μακρά διαπραγμάτευση (μήνες)

Διαφάνεια — πλήρης δήλωση εισοδήματος και περιουσίας

Δεν εντάσσονται οι οφειλές προς Δήμους (ΟΤΑ) κάτω των 10.000 €

Πρόταση μπορεί να απορριφθεί από πιστωτές μη-ευάλωτων Παράδειγμα · Νοικοκυριό με δάνειο και χρέη στην εφορία Ζευγάρι με στεγαστικό 95.000 € σε servicer (καθυστέρηση 18 μηνών) και 22.000 € οφειλές στην ΑΑΔΕ. Κατατίθεται ενιαία αίτηση στον εξωδικαστικό. Η πρόταση που παράγεται περιλαμβάνει: κούρεμα προσαυξήσεων ΑΑΔΕ κατά 80%, αποπληρωμή σε 240 δόσεις του φόρου-υπολοίπου, και αναδιάρθρωση του στεγαστικού σε 360 δόσεις με κούρεμα κεφαλαίου 22%. Το νέο μηνιαίο σύνολο πέφτει στο επίπεδο που ορίζει ο αλγόριθμος ως «βιώσιμο» βάσει εισοδήματος. Πότε συμφέρει; Ο εξωδικαστικός είναι σχεδόν πάντα η προτιμότερη λύση όταν ο οφειλέτης έχει χρέη σε περισσότερους από έναν πιστωτές, ή όταν αναζητά κούρεμα προσαυξήσεων ή κεφαλαίου. Είναι λιγότερο κατάλληλος για όσους έχουν μόνο μικρές οφειλές προς εφορία ή μόνο τραπεζικά δάνεια — οπότε η πάγια ρύθμιση ή η διμερής διαπραγμάτευση με την τράπεζα είναι ταχύτερες. Από την έναρξη του μηχανισμού, οι αρμόδιες αρχές έχουν ολοκληρώσει 58.212 ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 18,08 δισ. ευρώ.

04 Τράπεζες & Servicers Διμερής ρύθμιση: όταν η συζήτηση είναι ένας — και τα όπλα ανισομερή Παρά τον εξωδικαστικό, η μεγάλη πλειονότητα των δανειοληπτών εξακολουθεί να επιλέγει τη διμερή ρύθμιση με τράπεζα ή servicer. Είναι ταχύτερη, ευελικτότερη — αλλά συνήθως χωρίς κούρεμα. Οι τέσσερις μεγάλοι servicers ελέγχουν το 96% της αγοράς των κόκκινων δανείων. — ✦ — Παρά την ωρίμανση του εξωδικαστικού, η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών εξακολουθεί να προτιμά τη διμερή διαπραγμάτευση. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, το 80% των ρυθμίσεων που πραγματοποιούν οι servicers γίνεται διμερώς, ενώ η αντίστοιχη αναλογία για το 2026 αναμένεται να ανέλθει στο 90%, με τους πλειστηριασμούς να περιορίζονται στο 10%. Στόχος των servicers είναι «η εξυγίανση των κόκκινων δανειοληπτών» — ή τουλάχιστον αυτή είναι η επίσημη ρητορική. Στην ελληνική αγορά λειτουργούν 18 εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ). Όμως η πραγματική συγκέντρωση είναι ασύμμετρη: μόλις τέσσερις παίκτες ελέγχουν το 95,9% της αγοράς. Η doValue διαχειρίζεται το 32,2% του χαρτοφυλακίου των NPL, ακολουθεί η Intrum με 30,8%, η Cepal με 25,4% και η QQuant με 7,6%. Οι τράπεζες, αφού διέγραψαν τα προβληματικά δάνεια από τους ισολογισμούς τους, εξακολουθούν να διαχειρίζονται μόλις 5,9 δισ. ευρώ NPL — μόλις το 8% του παλαιότερου τραπεζικού φορτίου. «Οι τέσσερις μεγάλοι servicers διαχειρίζονται 95,9% των κόκκινων δανείων» Πίνακας 4 · Μερίδια αγοράς servicers — διαχειριζόμενα NPL Q3 2025 Servicer Μερίδιο % Εκτιμ. Διαχείριση (δισ. €) Κύρια χαρτοφυλάκια doValue Greece 32,2% 25,6 Eurobank, Πειραιώς Intrum Hellas 30,8% 24,5 Πειραιώς (αρχικά) Cepal Hellas 25,4% 20,2 Alpha Bank QQuant 7,6% 6,0 Εθνική, μικτά Λοιποί (14 εταιρείες) 4,1% 3,2 Διάφορα Σύνολο 100% 79,5 — Μερίδιο αγοράς servicers στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια — Q3 2025 Η σύνθεση των δανείων που διαχειρίζονται οι servicers είναι αποκαλυπτική: 52% δάνεια νοικοκυριών (61% στεγαστικά, 39% καταναλωτικά), 35% επιχειρηματικά και 13% ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων. Η ρύθμιση γίνεται μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, μιας τυποποιημένης διαδικασίας που υποχρεώνει τον πιστωτή να καταθέσει στο δανειολήπτη μία ή περισσότερες προτάσεις βιώσιμης ρύθμισης πριν προχωρήσει σε αναγκαστικά μέτρα. Οι συνηθέστερες λύσεις στις διμερείς ρυθμίσεις είναι τέσσερις: επιμήκυνση διάρκειας (έως 30+ έτη), μείωση επιτοκίου, περίοδος χάριτος κεφαλαίου ή και τόκων, και μερική διαγραφή τόκων υπερημερίας. Σπανιότερα προσφέρεται κούρεμα κεφαλαίου, και αυτό σε δάνεια χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 1 στα 10 ρυθμισμένα δάνεια ξαναγίνεται κόκκινο εντός 12-18 μηνών — ένδειξη ότι αρκετές διμερείς συμφωνίες δεν είναι πραγματικά βιώσιμες. Συν Ταχεία διαδικασία — μέρες ή λίγες εβδομάδες

Ευελιξία σε προσαρμοσμένες λύσεις

Δυνατότητα μεγάλων επιμηκύνσεων διάρκειας

Δυνατότητα αναστολής δόσεων Πλην Δεν αγγίζει χρέη προς ΑΑΔΕ ή ΕΦΚΑ

Σπάνιο το κούρεμα κεφαλαίου

Ασύμμετρη διαπραγματευτική θέση δανειολήπτη

Υψηλό ποσοστό αποτυχίας — 10% επανέρχεται σε καθυστέρηση Παράδειγμα · Καταναλωτικό δάνειο σε servicer Καταναλωτικό 14.000 € σε servicer, καθυστέρηση 9 μηνών, σύνολο 16.800 € με τόκους υπερημερίας. Διμερής πρόταση: εφάπαξ διακανονισμός 9.500 € (κούρεμα 43,5%) ή μηνιαία δόση 95 € για 10 χρόνια χωρίς νέους τόκους. Αν ο οφειλέτης διαθέτει το ποσό, ο εφάπαξ διακανονισμός δίνει σημαντικό κέρδος. Αν όχι, η μηνιαία ρύθμιση είναι σχεδόν πάντα προτιμότερη από έναν εξωδικαστικό για τόσο μικρό ποσό. Πότε συμφέρει; Η διμερής ρύθμιση είναι η πρώτη επιλογή όταν το χρέος είναι μικρό (<10.000 €), αφορά αποκλειστικά τραπεζικό δάνειο, και ο οφειλέτης μπορεί να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος (διαθέτει εφάπαξ ποσό ή σταθερό εισόδημα). Δεν είναι κατάλληλη όταν συνυπάρχουν χρέη προς το Δημόσιο ή όταν χρειάζεται κούρεμα κεφαλαίου — εκεί ο εξωδικαστικός είναι ριζικά καλύτερος.

05 Φορέας Απόκτησης Όταν χάνεις το σπίτι, αλλά δεν χάνεις τη στέγη: η δικλείδα προστασίας για τους ευάλωτους Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων ξεκινά πλήρη λειτουργία στο α΄ εξάμηνο 2026. Αγοράζει την πρώτη κατοικία ευάλωτων δανειοληπτών με έκπτωση 30% και τη μισθώνει για 12 χρόνια — με δικαίωμα επαναγοράς. Στόχος: 20.000 ευάλωτα νοικοκυριά απέναντι σε 13.291 προγραμματισμένους πλειστηριασμούς. — ✦ — Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων προβλέπεται από το άρθρο 218 του ν. 4738/2020 και έπειτα από τέσσερα χρόνια διαβουλεύσεων μπαίνει επιτέλους σε λειτουργία. Πρόκειται για ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με διεθνή διαγωνισμό — με τελικούς υποψηφίους τη Bain Capital Credit, την Christofferson Robb & Co, την Fortress Credit Corp και τη Resolute Cepal Greece. Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες ενισχύουν το σχήμα με 100 εκατ. ευρώ. Η λειτουργία είναι σχεδιασμένη ως έσχατη δικλείδα. Ο ευάλωτος δανειολήπτης που κινδυνεύει να χάσει την κύρια κατοικία του από πλειστηριασμό μεταβιβάζει το ακίνητο στον Φορέα — όχι σε αγοραστή τρίτο. Ο Φορέας πληρώνει την εμπορική αξία του ακινήτου με έκπτωση 30%, ποσό που πηγαίνει στους πιστωτές. Στη συνέχεια, υπογράφει 12ετή σύμβαση μίσθωσης με τον πρώην ιδιοκτήτη, που παραμένει στο σπίτι του και πληρώνει ενοίκιο. «Στόχος: 20.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Πραγματικότητα: 13.291 πλειστηριασμοί προγραμματισμένοι έως τέλος 2026» Το ενοίκιο υπολογίζεται ως ποσοστό του μέσου επιτοκίου στεγαστικών δανείων συν spread, πάνω στην τιμή που πλήρωσε ο Φορέας (όχι την εμπορική). Έτσι, για ακίνητο εμπορικής αξίας 100.000 €, ο Φορέας πληρώνει 70.000 € και υπολογίζει το ενοίκιο πάνω σε αυτό το ποσό. Με συντελεστή ≈6%, το μηνιαίο ενοίκιο διαμορφώνεται στα 350 €. Από αυτά, 70-210 € καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ ως στεγαστικό επίδομα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 12ετίας, ο πρώην ιδιοκτήτης διατηρεί δικαίωμα επαναγοράς εφόσον ανακάμψει οικονομικά. Πίνακας 5 · Φορέας Απόκτησης & Επαναμίσθωσης — βασικοί όροι Παράμετρος Όροι Έναρξη λειτουργίας Α΄ εξάμηνο 2026 Δικαιούχοι Πιστοποιημένοι ευάλωτοι οφειλέτες Αξία αγοράς από Φορέα Εμπορική αξία − 30% Διάρκεια μίσθωσης 12 έτη Ενοίκιο Επιτόκιο στεγαστικού + spread επί του τιμήματος αγοράς Επιδότηση ενοικίου (ΟΠΕΚΑ) 20-60% του μηνιαίου ενοικίου Δικαίωμα επαναγοράς Διαρκής, εντός 12ετίας Στόχος κάλυψης ≈20.000 νοικοκυριά Προγραμματ. πλειστηριασμοί έως 12/2026 13.291 Παράδειγμα οικονομικής μηχανικής Φορέα — ακίνητο 100.000 € Συν Διατήρηση της στέγης για 12 χρόνια

Επιδότηση ενοικίου από ΟΠΕΚΑ

Δικαίωμα επαναγοράς αν ανακάμψει οικονομικά

Αποτροπή έξωσης από πλειστηριασμό

Διαγραφή υπολοίπου χρέους από εμπορική αξία Πλην Απώλεια κυριότητας του ακινήτου

Έκπτωση 30% — σημαντική απομείωση αξίας

Αυστηρά κριτήρια ευαλωτότητας

Καθυστερημένη ενεργοποίηση — έτος 2026 πλέον

Μετά τη 12ετία, χωρίς επαναγορά, χάνει εντελώς το ακίνητο Παράδειγμα · Ευάλωτο νοικοκυριό με στεγαστικό σε καθυστέρηση Οικογένεια στην Αθήνα με στεγαστικό 75.000 € σε servicer, διαμέρισμα εμπορικής αξίας 95.000 €, δύο εξαρτώμενα τέκνα και ετήσιο εισόδημα 14.500 €. Πληρούν κριτήρια ευαλωτότητας. Ο Φορέας αγοράζει το ακίνητο στα 66.500 € (95.000 − 30%) και αποπληρώνει τμηματικά τον servicer. Νέο μηνιαίο ενοίκιο: ≈335 €, εκ των οποίων 200 € καλύπτονται από ΟΠΕΚΑ. Καθαρό βάρος για την οικογένεια: 135 €/μήνα έναντι μη βιώσιμης δόσης δανείου 590 €. Πότε συμφέρει; Ο Φορέας είναι η τελευταία γραμμή άμυνας: όταν ο πλειστηριασμός είναι αναπόφευκτος και ο οφειλέτης πληροί τα κριτήρια ευαλωτότητας, αυτή είναι η μόνη λύση που διασφαλίζει στέγη. Δεν είναι «λύση πρώτης επιλογής» — αν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης μέσω εξωδικαστικού ή διμερούς συμφωνίας με τον πιστωτή, αυτή πρέπει να εξαντληθεί πρώτα. Η απώλεια κυριότητας του ακινήτου είναι ένα κόστος που θα συνοδεύει τον οφειλέτη για 12 χρόνια — και πιθανώς και για πάντα, αν δεν επιτευχθεί η επαναγορά.