Χωρίς-τανκς-και-πυραυλικά-συστήματα:-Οι-πιέσεις-στο-ουκρανικό-μέτωπο-«ψαλιδίζουν»-τη-φετινή-παρέλαση-Νίκης-στη-Μόσχα

Χωρίς την παραδοσιακή επίδειξη αρμάτων μάχης, πυροβολικού και πυραυλικών συστημάτων θα πραγματοποιηθεί φέτος η στρατιωτική παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Η ετήσια παρέλαση για την Ημέρα της Νίκης, που τιμά τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα της ρωσικής στρατιωτικής ισχύος και ιδεολογίας. Ωστόσο, φέτος θα πραγματοποιηθεί με σημαντικές αλλαγές.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι «λόγω της τρέχουσας επιχειρησιακής κατάστασης», δεν θα συμμετάσχουν μαθητές στρατιωτικών σχολών Σουβόροφ και Ναχίμοφ, σώματα δοκίμων, ούτε η φάλαγγα στρατιωτικού εξοπλισμού.

Δυσκολίες στο μέτωπο

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ρωσικές δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας, όπου προσπαθούν να διασπάσουν ισχυρές αμυντικές γραμμές. Παράλληλα, οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις ουκρανικών drones σε στρατηγικούς στόχους εντός της Ρωσίας έχουν αναδείξει κενά στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα αντιμετωπίζει προκλήσεις και στην αναπλήρωση των στρατιωτικών της δυνάμεων, μετά τις σημαντικές απώλειες στον πόλεμο στο Ντονμπάς.

Παρά τις περικοπές, η φετινή παρέλαση θα περιλαμβάνει βετεράνους του πολέμου στην Ουκρανία, στρατιωτικούς σπουδαστές, μονάδες πεζοναυτών και επίδειξη στρατιωτικής αεροπορίας.

Πάνω από ένα εκατομμύριο νεκροί και τραυματίες

Σύμφωνα με στοιχεία που δίνει τακτικά στη δημοσιότητα η Ουκρανία, οι ρωσικές απώλειες από την έναρξη της εισβολής το 2022 ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο σε νεκρούς και τραυματίες, ενώ περιλαμβάνουν περισσότερα από 11.000 άρματα μάχης, 24.000 τεθωρακισμένα οχήματα, 40.000 συστήματα πυροβολικού, πάνω από 1.300 αντιαεροπορικά συστήματα, καθώς και εκατοντάδες αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Οι αριθμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της ολλανδικής ομάδας ανάλυσης Oryx, η οποία βασίζεται σε οπτικά επιβεβαιωμένες απώλειες, η Ρωσία έχει χάσει τουλάχιστον 24.487 μονάδες στρατιωτικού εξοπλισμού έως την 1η Απριλίου.