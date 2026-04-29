AKTOR: Πώς εξελίσσεται σε «μεγάλο παίκτη» (και) στις ΑΠΕ – Επενδύσεις άνω του 1 δισ.

Σε πλήρη εξέλιξη ο στρατηγικός – επενδυτικός σχεδιασμός του ομίλου AKTOR στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με επενδύσεις άνω του 1 δις ευρώ. Ποιο είναι το σημαντικό χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης που αναζητάει σταθερά έσοδα και ροές πέραν των κατασκευών – παραχωρήσεων.

Τον στρατηγικό – επιχειρηματικό του σχεδιασμό «ξετυλίγει» ο όμιλος AKTOR με στόχο να μετατραπεί σε «μεγάλο παίκτη» (και) στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ώστε να εξασφαλίσει σταθερά έσοδα και ροές διαρκείας για τα επόμενα χρόνια ως «αντίβαρο» σε όποια, πιθανή, κυκλική πτώση του αμιγούς κατασκευαστικού βραχίονα.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναδεικνύει τον Όμιλο AKTOR σε έναν σημαντικό παράγοντα της ενεργειακής αγοράς της Ελλάδας, σε συνδυασμό βέβαια με τον τομέα αποθήκευσης και τις νέες μπίζνες στο LNG με το «βλέμμα» στον κάθετο διάδρομο. Αυτές οι μπίζνες θα αποτελέσουν, όπως έχει αναφέρει ο ισχυρός άνδρας του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, εναλλακτικές πηγές εσόδων πέραν των κατασκευών – παραχωρήσεων προσφέροντας εξασφαλισμένες ροές στην εισηγμένη.

Όπως κατά καιρούς έχει αναφερθεί, ο όμιλος AKTOR έχει ως στόχο τα 400 MW το 2026 και τα 1,3 GW το 2028, μέσω εξαγορών αλλά και επενδύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ, ενώ για την πενταετία 2025-2030 προσβλέπει σε πωλήσεις περί τα 167 εκατ. ευρώ και EBITDA περί τα 135 εκατ. ευρώ έως το 2030 από ενέργεια – ΑΠΕ.

Το μεγάλο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ

Ειδικότερα, ο Όμιλος AKTOR, σε υλοποίηση των δεσμεύσεών του και του επενδυτικού του πλάνου στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που ανακοίνωσε πριν από 1,5 χρόνο, μετά και την προχτεσινή ανακοίνωση για την εξαγορά του 51% της εταιρείας SUN FORCE TWO (η οποία τελεί υπό τη λήψη εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές), διαθέτει πλέον ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείται από φωτοβολταϊκά έργα σε λειτουργία ισχύος 408 MW και εν λειτουργία σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύος 100 MW, με συνολικό εκτιμώμενο Enterprise Value 377,6 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αναμένεται να εισφέρει στον Όμιλο ετήσιο EBITDA περί τα 33,7 εκατ. και θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη εντός των προσεχών μηνών.

Επίσης, διαθέτει χαρτοφυλάκιο αιολικών σταθμών με εξασφαλισμένους όρους σύνδεσης ισχύος 145 MW και ορίζοντα θέσης σε λειτουργία περί το τέλος του 2028. Το Enterprise Value του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου εκτιμάται περί τα 250 εκατ. και το EBITDA περί τα 25 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμασης αδειοδότησης έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, η αθροιστική ισχύς των οποίων υπερβαίνει το 1,5 GW και από την εξέλιξη μέρους τους, σε συνδυασμό με στοχευμένες εξαγορές, αναμένεται να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ, με επενδύσεις που υπερβαίνουν το 1 δισ. έως την περίοδο 2028 – 2029, όπως ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2024.

Το πρόσφατο deal

Όπως προ ημερών ανακοίνωσε η εισηγμένη, η Aktor Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική της Aktor υπέγραψε Δεσμευτική συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών με την εταιρεία Greenline, αναφορικά με την απόκτηση του 51% των μετοχών του μετοχικού της κεφαλαίου της Sun Force Two. Η Greenline, συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντίνου Μητσιολίδη και της οικογένειας Μποζατζίδη, καθώς και φυσικών προσώπων μέλη των ως άνω οικογενειών διατηρούν στην εταιρεία Sun Force Two ποσοστό 49% επί του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η Sun Force Two, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει συνάψει δεσμευτικές συμφωνίες για ΦΒ σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 214,8MW από τους οποίους 172 σταθμοί ισχύος 125,10ΜW βρίσκονται σε λειτουργία με μακροχρόνιες συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης με τον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης) και οι υπόλοιποι 121 σταθμοί ισχύος 89,7MW αναμένουν ηλέκτριση προκειμένου να ξεκινήσει η περίοδος λειτουργίας τους. Οι ανωτέρω σταθμοί χωροθετούνται στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Το Enterpise Value (EV) της Sun Force Two, κατά την πλήρη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της που αναμένεται να ανέλθει σε συνολική ισχύ περίπου 235MW, εκτιμάται στο ποσό των 200 εκατ. ευρώ περίπου, η δε Aktor Ανανεώσιμες θα καταβάλει για την αγορά του 51% των μετοχών αυτής το ποσό των 20,4 εκατ. ευρώ περίπου. Το ετήσιο EBITDA των έργων στην πλήρη ανάπτυξή τους εκτιμάται σε 16 εκατ. ευρώ.