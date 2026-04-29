dimand:-Κεφαλαιακή-ώθηση-από-έργα-σε-πλήρη-εξέλιξη

Η Dimand Real Estate (DIMAND) κινείται πλέον σε επίπεδο όπου οι δημοσιευμένοι αριθμοί λειτουργούν ως πρόλογος και όχι ως πλήρης αποτύπωση της αξίας. Η χρήση 2025 έκλεισε με κύκλο εργασιών €59,9 εκατ. έναντι €28,4 εκατ. το 2024, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την ωρίμανση και τη μερική ρευστοποίηση έργων. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €39,3 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €35,0 εκατ., με τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους να διαμορφώνονται στα €33,9 εκατ. και τα κέρδη ανά μετοχή στα €1,82.

Στον ισολογισμό, η ενίσχυση συνεχίστηκε με το σύνολο ενεργητικού να φτάνει τα €365,8 εκατ. από €299,8 εκατ. ένα χρόνο πριν, ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €229,8 εκατ. και τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους στα €206,1 εκατ. . Το NAV ενισχύθηκε στα €217,5 εκατ., επίπεδο που αρχίζει να αποκτά σημασία αν συγκριθεί με τη σημερινή αποτίμηση της αγοράς, η οποία στα €13.3 ανά μετοχή αποτιμά την εταιρεία περίπου στα €248,4 εκατ.. Η σχέση αυτή δίνει μια πρώτη ένδειξη για το πού τοποθετείται η αγορά σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού.

Ακόμη πιο ουσιαστική είναι η ανάλυση της σύνθεσης των αποτελεσμάτων. Το 2025 περιλαμβάνει αναπροσαρμογές εύλογης αξίας ακινήτων €30,35 εκατ., κέρδη από συμμετοχές €6,08 εκατ., καθώς και σημαντική συμβολή από επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο καθαρής θέσης (€5,51 εκατ.). Ταυτόχρονα, το κόστος κατασκευής αυξήθηκε στα €41,2 εκατ., ακολουθώντας την επιτάχυνση των έργων σε εξέλιξη. Πρόκειται για έναν ισολογισμό που δεν είναι “στατικός”, αλλά εξελίσσεται δυναμικά καθώς τα projects προχωρούν από στάδιο ανάπτυξης σε στάδιο εμπορικής εκμετάλλευσης.

Η εταιρεία έχει ήδη περάσει σε ένα επιχειρηματικό πεδίο όπου η ανάπτυξη δεν βασίζεται σε ένα-δύο projects, αλλά σε ένα πολυεπίπεδο χαρτοφυλάκιο. Σήμερα “τρέχει” 13 έργα με συνολική αναπτυξιακή αξία που προσεγγίζει τα €1,7 δισ., ενώ το Gross Development Value μετά τις τελευταίες κινήσεις φτάνει περίπου τα €1,77 δισ., σχεδόν διπλάσιο από την προηγούμενη χρονιά. Αυτό από μόνο του έχει να πει πολλά.

Αν μπει κανείς πιο βαθιά, διαπιστώνει ότι το 92% του GDV συγκεντρώνεται σε βασικά projects που βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια ωρίμανσης, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης από το 2026 έως και το 2029 . Η δομή αυτή τροφοδοτεί σταδιακές παραδόσεις και ρευστοποιήσεις, ενισχύοντας τη συνεχή επανατοποθέτηση κεφαλαίων.

Το θέμα της ορατότητας αποκτά ξεχωριστή σημασία. Μέσα από συμφωνίες μίσθωσης, προπωλήσεις και στρατηγικές συνεργασίες, η διοίκηση έχει διαμορφώσει ένα επίπεδο κάλυψης που φτάνει περίπου το 70% των αποτελεσμάτων της επόμενης πενταετίας. Αυτό το ποσοστό μεταφράζεται σε μειωμένη εξάρτηση από βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς και ενισχύει τη δυνατότητα προγραμματισμού.

Στον Βοτανικό, η επένδυση της πρώην Softex μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης. Η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις επιταχύνει την αδειοδοτική διαδικασία για ένα έργο άνω των €150 εκατ., το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη του Votanikos Business Park και του IQ Athens. Σε μια έκταση περίπου 50 στρεμμάτων, προβλέπεται η ανάπτυξη και ανακατασκευή 10 κτιρίων συνολικής επιφάνειας 79.202 τ.μ., εκ των οποίων περίπου 47.000 τ.μ. ανωδομής, με προδιαγραφές υψηλής ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης. Η πρώτη παράδοση τοποθετείται χρονικά στο 2027.

Η γεωγραφική θέση του έργου προσθέτει μια δεύτερη διάσταση. Η εγγύτητα με τον σταθμό Μετρό “Ελαιώνας”, τον υπό ανάπτυξη τερματικό σταθμό ΚΤΕΛ και το νέο γήπεδο δημιουργεί ένα νέο αστικό κέντρο δραστηριότητας. Η αξία που παράγεται σε τέτοιες περιπτώσεις δεν περιορίζεται στο ίδιο το ακίνητο, αλλά επεκτείνεται στην ευρύτερη ζώνη.

Στο σκέλος της χρηματοδότησης, η εταιρεία διατηρεί ελεγχόμενη μόχλευση. Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε στα €45,7 εκατ., με δείκτη Net LTV περίπου 24,1%, ενώ τα διαθέσιμα ανήλθαν στα €50,1 εκατ. . Η αύξηση του δανεισμού συνδέεται με την επέκταση του επενδυτικού προγράμματος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις Γούρνες Κρήτης, ενώ τα διαθέσιμα παραμένουν ενισχυμένα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το Skyline, όπου η Dimand συμμετέχει μαζί με την Premia Properties, την Alpha Bank και την EBRD σε ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 695 ακινήτων συνολικής αξίας €438 εκατ.. Η δομή της συναλλαγής, με επενδυτική συμμετοχή της Dimand περίπου €9,5 εκατ. και απόδοση που ήδη κινείται πάνω από 25% IRR, αναδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να δημιουργεί υπεραξία μέσα από αναδιάρθρωση και repositioning ακινήτων .

Στο νέο πεδίο δραστηριότητας, η κοινωνική κατοικία ανοίγει διαφορετική κατεύθυνση. Το πρώτο έργο στον Ελαιώνα αφορά περίπου 140 διαμερίσματα σε επιφάνεια 10.000 τ.μ., με στόχο ενοίκια της τάξης των €600–650. Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει επιπλέον ακίνητα σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας βάση για περαιτέρω ανάπτυξη. Παρότι οι αποδόσεις κινούνται χαμηλότερα σε σχέση με το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο, το συγκεκριμένο segment ανοίγει πρόσβαση σε νέα επενδυτικά κεφάλαια.

Στον τουρισμό, το πλάνο περιλαμβάνει πέντε ξενοδοχειακές μονάδες συνολικής δυναμικότητας περίπου 1.600 δωματίων, με projects που εκτείνονται από το ΦΙΞ έως την Κρήτη. Η διαφοροποίηση αυτή ενισχύει τη σταθερότητα των μελλοντικών ροών.

Σε επίπεδο αποεπενδύσεων, η εταιρεία προχωρά σε πωλήσεις έργων όπως ο Πύργος Πειραιά, το νέο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, ακίνητα στη Νέα Χαλκηδόνα και στο “δαχτυλίδι” της Αττικής Οδού, καθώς και τμήματα του project στον Βοτανικό και στα Κτήματα Καμπά. Αυτές οι κινήσεις αποτελούν βασικό κομμάτι του επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς απελευθερώνουν κεφάλαια για νέες επενδύσεις.

Το τελικό συμπέρασμα προκύπτει από τη σύνθεση όλων των παραπάνω. Η αποτίμηση των €248,4 εκατ. αποτυπώνει ένα μέρος της αξίας που έχει ήδη δημιουργηθεί, αλλά δεν ενσωματώνει πλήρως το βάθος του pipeline και τη χρονική διασπορά των έργων. Σε εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, το μεγαλύτερο μέρος της υπεραξίας παράγεται πριν εμφανιστεί στα αποτελέσματα. Εδώ βρίσκεται και το σημείο που αποκτά σημασία για τον επενδυτή που κοιτάζει πέρα από τη χρήση.

Εδώ, αξίζει να προστεθεί μια ακόμη διάσταση που σχετίζεται άμεσα με το πού μπορεί να κινηθεί η κεφαλαιοποίηση τα επόμενα χρόνια. Η Dimand δεν λειτουργεί ως παραδοσιακός developer που ολοκληρώνει έργα και απλώς εγγράφει κέρδη. Η ίδια η δομή των projects της επιτρέπει σταδιακή απελευθέρωση αξίας σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, κάτι που γεννά συνεχόμενα σημεία αναβάθμισης της αποτίμησης στο ταμπλό.

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ένταση των προ-μισθώσεων σε βασικά έργα. Σε projects όπως ο Πύργος Πειραιά, η πληρότητα έχει κινηθεί σε επίπεδα άνω του 85% πριν την ολοκλήρωση, ενώ σε άλλα ακίνητα έχουν ήδη εξασφαλιστεί πλήρεις μισθώσεις. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος της αξίας μετατρέπεται σε “yield product” πριν καν φτάσει στο στάδιο εξόδου. Για την αγορά, αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερο ρίσκο και υψηλότερο πολλαπλασιαστή αποτίμησης.

Παράλληλα, η σύνθεση των συνεργασιών — με τράπεζες, διεθνή funds και θεσμικούς επενδυτές — δημιουργεί ένα άτυπο “validation layer” για κάθε project. Κάθε νέα συμφωνία λειτουργεί ως σημείο αναφοράς αποτίμησης για το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο. Με δεδομένο ότι μέσα στους επόμενους 12–18 μήνες αναμένονται ανακοινώσεις για νέα projects και πιθανές εξαγορές, η αγορά θα καλείται να επαναξιολογεί την εταιρεία σε πιο πυκνά χρονικά διαστήματα.

Αν συνδυαστεί αυτό με τη σταδιακή αύξηση του μεγέθους των έργων και τη διεύρυνση σε νέους τομείς όπως η κατοικία και η φιλοξενία, δημιουργείται μια συνθήκη όπου η κεφαλαιοποίηση μπορεί να κινηθεί ταχύτερα από την ίδια την αύξηση των λογιστικών μεγεθών. Εκεί βρίσκεται ο καταλύτης που μπορεί να δώσει την επόμενη ώθηση.

Διαγραμματικά η μετοχή έχει πλησιάσει την αντίσταση της περιοχής των €13,40 με €13,50. Ανοδική καταστρατήγησή της θα παραχωρήσει έδαφος στους αγοραστές για να κινηθούν πρός τα ιστορικά υψηλά των €15 με €15,15.

April 29, 2026