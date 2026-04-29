doppler:-Ισχυρή-αύξηση-κύκλου-εργασιών-και-σημαντική-βελτίωση-κερδοφορίας-το-2025

Κομβικό σημείο για την Doppler, αποτέλεσε το 2025, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης δυναμικής ανάπτυξης και την ουσιαστική πρόοδο στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού. Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας επιβεβαιώνει την επιτυχή σύμπραξη μεταξύ του επενδυτικού σχήματος SMERemediumCap και της οικογένειας του κ. Σταύρου Σταυρόπουλου, η οποία λειτουργεί ως βασικός μοχλός δημιουργίας αξίας για την Εταιρεία και τον Όμιλο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Λ. Σταυρόπουλος, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ουσιαστικής προόδου για τη Doppler. Η αύξηση του κύκλου εργασιών, η ενίσχυση της κερδοφορίας και η βελτίωση των λειτουργικών μας δεικτών επιβεβαιώνουν την ισχυρή δυναμική της Εταιρείας και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας. Με συνεπείς επενδύσεις στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην εξωστρέφεια και στη βιώσιμη ανάπτυξη, συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για όλους τους μετόχους και τους συνεργάτες μας».

Βασικά οικονομικά μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε €21,04 εκατ., αυξημένος κατά 22,21% σε σχέση με τη χρήση 2024.

Οι πωλήσεις προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 75%, ενώ η εγχώρια αγορά ενισχύθηκε κατά 52%. Στις τρίτες χώρες καταγράφηκε μείωση 8%, κυρίως λόγω της διακοπής εξαγωγών προς τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε €1,785 εκατ. έναντι €1,265 εκατ. το 2024 (+41%), ενώ σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €1,845 εκατ. (+42%).

Το περιθώριο προσαρμοσμένων EBITDA διαμορφώθηκε σε 8,5% για την Εταιρεία (2024: 7,4%) και 8,7% για τον Όμιλο (2024: 7,5%).

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά σε 24,18% από 17,91% το 2024, αντανακλώντας βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της παραγωγικής αποτελεσματικότητας.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα € 469.282,00 έναντι ζημιών €386.548,18 το 2024

Και τα κέρδη μετά φόρων στα € 271.516,67 έναντι ζημιών € 486 986,49 το 2024 δηλαδή αύξηση 758 χιλ ευρώ .

Επενδύσεις και αναδιοργάνωση

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση προγράμματος οργανωτικού και λειτουργικού μετασχηματισμού, με στόχο:

τη βελτίωση της ταχύτητας και ποιότητας εξυπηρέτησης,

τον εξορθολογισμό των λειτουργιών,

και την ενίσχυση της συνολικής αποδοτικότητας.

Παράλληλα, εκκίνησαν δύο σημαντικά επενδυτικά προγράμματα στο πλαίσιο των δράσεων «Έξυπνη Μεταποίηση» και «Πράσινος Μετασχηματισμός» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027», τα οποία αφορούν:

τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού,

την ενσωμάτωση τεχνολογιών Industry 4.0,

και την περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης (ESG).

Χρηματοοικονομική θέση

Η Εταιρεία συνέχισε τη στρατηγική ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής της θέσης, επιτυγχάνοντας:

ολοκλήρωση αποπληρωμών δανειακών υποχρεώσεων ύψους €1,155 εκατ., παρά την παράλληλη υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων,

Πλήρη εξυπηρετούμενο δανεισμό με εξάλειψη παλαιών υποχρεώσεων

Σημαντικές συμφωνίες συγκράτησης του χρηματοοικονομικού κόστους,

Ενίσχυση της χρηματοδοτικής ευελιξίας μέσω αύξησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών ορίων.

Στρατηγική και προοπτικές

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός της Doppler προβλέπει υπέρ διπλασιασμό του κύκλου εργασιών εντός της επόμενης πενταετίας, με στόχο την υπέρβαση των €40 εκατ., έναντι περίπου €17 εκατ. το 2024. Ήδη, το 2025 – πρώτο πλήρες οικονομικό έτος μετά την είσοδο του SMERemediumCap – επιτεύχθηκε αύξηση άνω του 22%. Εντός του 2026, η Εταιρεία ολοκληρώνει επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση, ενώ συνεχίζει την ενίσχυση του ψηφιακού της μετασχηματισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης Field Helper εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο τεχνικής υποστήριξης, παρέχοντας άμεσες απαντήσεις σε τεχνικά ζητήματα σε περισσότερες από 50 γλώσσες.

Η Doppler στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της σε ώριμες ευρωπαϊκές αγορές (Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο), όπου καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για εκσυγχρονισμό ανελκυστήρων. Η ευρωπαϊκή αγορά εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί με ρυθμό 5–7% CAGR έως το 2030, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Παράλληλα, η Εταιρεία διερευνά ευκαιρίες σε αναδυόμενες αγορές, ενώ συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά (+30% αύξηση το 2025), αξιοποιώντας έργα υποδομών και μεγάλα επενδυτικά projects.

Τα επόμενα μεγάλα projects της Doppler αναμένεται να περιλαμβάνουν συνεργασίες με παγκόσμιας εμβέλειας ξενοδοχειακούς ομίλους, όπου η ποιότητα, η αξιοπιστία και η αισθητική των ανελκυστήρων αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την εμπειρία των επισκεπτών. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε δημόσια κτίρια και μεγάλα έργα υποδομών, όπου η ασφάλεια, η καινοτομία και η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες, ευθυγραμμισμένες με τις σύγχρονες απαιτήσεις βιώσιμης ανάπτυξης.