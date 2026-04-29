drones-οπτικής-ίνας-με-ουκρανική-τεχνολογία-εκτοξεύει-η-Χεζμπολάχ-κατά-του-Ισραήλ

Τη νέα πραγματικότητα στο πεδίο της μάχης στο νότιο Λίβανο, όπου drones χαμηλού κόστους απειλούν ακόμη και ελικόπτερα εκκένωσης τραυματιών, αποτυπώνει με δραματικό τρόπο ένα βίντεο από την πόλη Ταϊμπέ, επιβεβαιώνοντας τη μεταφορά τακτικών από τον πόλεμο στην Ουκρανία στη Μέση Ανατολή.

Ομάδα στρατιωτών συγκεντρώνεται γύρω από την ανοιχτή πόρτα ελικοπτέρου Black Hawk, προσπαθώντας να επιβιβάσει γρήγορα και προσεκτικά έναν τραυματισμένο συνάδελφό τους. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η κάμερα κράνους στρατιώτη του ισραηλινού στρατού (IDF) καταγράφει τη στιγμή που εκείνος στρέφει απότομα το όπλο του προς τον ουρανό. Κάποιοι στρατιώτες τρέχουν να καλυφθούν, άλλοι κοιτούν γύρω τους χωρίς να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Ένα αντικείμενο προσκρούει στο έδαφος και εκρήγνυται κοντά στο ελικόπτερο.

2 camera angles of the Hezbollah drone that very nearly caused a “mass casualty event” killing and maiming 2 dozen IOF terrorists and their Unit 669 evac helicopter 🔥☠️ next time pic.twitter.com/KAWxGSNc15 — Angry Warhawk (@Hadrian130AD) April 27, 2026

Σύμφωνα με ειδικούς, το βλήμα που λίγο έλειψε να καταστρέψει το ελικόπτερο εκκένωσης ήταν ένα FPV drone οπτικής ίνας της Χεζμπολάχ. Το περιστατικό θεωρείται σαφής ένδειξη ότι οι τακτικές του πολέμου στην Ουκρανία έχουν πλέον μεταφερθεί στον Λίβανο.

Τα μικρά drones έχουν αλλάξει ριζικά τον σύγχρονο πόλεμο εδάφους, επιτρέποντας πλήγματα ακριβείας σε οχήματα, μεμονωμένους στρατιώτες ή μικρές ομάδες, ακόμη και πολλά χιλιόμετρα πίσω από τη γραμμή του μετώπου. Ωστόσο, η εξέλιξη των τεχνολογιών ηλεκτρονικού πολέμου έχει οδηγήσει σε νέα αντίμετρα, καθιστώντας τα τηλεκατευθυνόμενα drones ευάλωτα σε παρεμβολές.

Drones οπτικής ίνας

Αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη drones που ελέγχονται μέσω καλωδίων οπτικής ίνας, τα οποία συνδέουν φυσικά το αεροσκάφος με τον χειριστή, καθιστώντας τα πρακτικά απρόσβλητα από ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Η Χεζμπολάχ είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά τέτοια drones το 2024, ωστόσο η χρήση τους τότε ήταν περιορισμένη. Μεταξύ της εκεχειρίας του Νοεμβρίου 2024 και της νέας σύγκρουσης που ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου, τα όπλα αυτά φαίνεται να έχουν μετατραπεί σε βασικό στοιχείο του οπλοστασίου της.

Hezbollah has released dozens of videos showing its drones striking IDF troops and equipment in southern Lebanon. Israeli commanders have now admitted the threat is serious and current countermeasures are mostly improvised by soldiers themselves pic.twitter.com/Xw2Ypd0dhM — Nurlan Surabaldiev (@N_S_K_G_72597) April 29, 2026

Παράλληλα, η στρατιωτική υποστήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν, με τη χρήση drones τύπου Shahed, ενισχύει την εκτίμηση ότι τεχνολογία και τακτικές από το ουκρανικό μέτωπο μεταφέρονται μέσω Τεχεράνης στη Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός φαίνεται να αιφνιδιάστηκε από τη μαζική χρήση drones στον νότιο Λίβανο. Άρματα μάχης Merkava, τεθωρακισμένα οχήματα Namer, στρατιωτικοί εκσκαφείς και άλλα μέσα έχουν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι drones καταδιώκουν στρατιώτες ακόμη και μέσα σε κτίρια.

16 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν προς τον ποταμό Λιτάνι, εκτίθενται σε περισσότερους στόχους για τους χειριστές drones. Μέχρι στιγμής, 16 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και πολλοί ακόμη έχουν τραυματιστεί.

Σε μία από τις επιθέσεις, τραυματίστηκε θανάσιμα ο λοχίας Ιντάν Φουκς, ο οποίος είχε πληγεί μαζί με συναδέλφους του ενώ επισκεύαζαν άρμα μάχης. Το drone που εξερράγη κοντά στο ελικόπτερο ήταν μέρος διπλής ενέδρας, με το δεύτερο να αναχαιτίζεται.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η απειλή των drones θέτει υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αεροδιακομιδής στον νότιο Λίβανο. Όπως σημειώνει ο Φεντερίκο Μπορσάρι, τα FPV drones προσφέρουν στη Χεζμπολάχ ένα φθηνό και αποτελεσματικό εργαλείο για πλήγματα ακριβείας πέρα από το οπτικό πεδίο.

Το χαμηλό κόστος – μόλις 30 δολάρια ανά χιλιόμετρο καλωδίου – και η δυνατότητα κατασκευής με απλά υλικά ή ακόμη και 3D εκτυπωτές, καθιστούν τα drones αυτά ιδιαίτερα προσιτά και επικίνδυνα. Σε μια περιοχή όπου η ισραηλινή ζώνη ασφαλείας είναι περιορισμένου πλάτους, η εμβέλειά τους επιτρέπει πλήγματα σχεδόν παντού.

Η εξέλιξη αυτή μετατρέπει τη σύγκρουση σε «παιχνίδι γάτας και ποντικιού», καθώς και ο ισραηλινός στρατός φέρεται να χρησιμοποιεί αντίστοιχα drones για τον εντοπισμό στελεχών της Χεζμπολάχ.

Με τα παραπάνω δεδομένα, η ανάγκη για νέες τεχνολογικές λύσεις είναι επιτακτική, καθώς τα υπάρχοντα συστήματα προστασίας, όπως το Trophy των αρμάτων μάχης, προσαρμόζονται με δυσκολία στη νέα απειλή των drones χαμηλής ταχύτητας.