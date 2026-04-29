eurobank:-Τα-μηνύματα-Καραβία-για-επιτόκια,-eurolife-και-εξαγορές

Του Νίκου Κωτσικόπουλου

Στην πιθανότητα ήπιας αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ, στάθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank, ο Διευθύνων Σύμβουλος Φωκίων Καραβίας, ο οποίος έδωσε και σαφείς απαντήσεις στις ερωτήσεις των μετόχων, οι οποίοι “έβγαλαν ειδήσεις”, όχι μόνον για τα επιτόκια και την πιθανότητα αυξημένων εσόδων από τόκους, αλλά και για εξαγορές, τα μερίσματα της τριετίας, τη Eurolife Ζωής και τους αναβαλλόμενους φόρους DTC.

Η Eurobank είναι τράπεζα που κινείται για να μεγαλώσει έχοντας δημιουργήσει ήδη ενεργητικό σχεδόν 110 δισ. ευρώ και κάνει εξαγορές αλλά το 2026, θα είναι έτος απορρόφησης των εξαγορών όπως το χαρακτήρισε ο κ. Καραβίας. “Και έχουμε κάνει αρκετές”, είπε. Πρόσθεσε ότι “παρακολουθούμε τις αγορές και έχουμε εικόνα και αν εμφανισθεί κάτι ενδιαφέρον θα το εξετάσουμε”.

Ωστόσο η αναφορά ήταν ξεκάθαρη, η Eurobank πρέπει να απορροφήσει τις εξαγορές και να επιτύχει λειτουργική ενοποίηση για να λειτουργούν όλα τα τμήματα σαν μία ενιαία οντότητα. Αν γίνει εξαγορά θα είναι κάτι εξαιρετικό.

Τα επιτόκια και η ευαισθησία στα έσοδα

Στην αναφορά του για τα επιτόκια της ΕΚΤ, ο κ. Καραβίας αναφέρθηκε στην κρίση στη Μέση Ανατολή και είπε ότι, “η αγορά αναμένει αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, η οποία ενδεχομένως δεν θα είναι μεγάλη, λόγω των πιέσεων στους ρυθμούς ανάπτυξης”.

Όπως εξήγησε, οι εξελίξεις “συνεπάγονται ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό και καθοδικές στην ανάπτυξη, περισσότερο μάλιστα στην Ευρώπη από ότι στις ΗΠΑ. Αυτή αποτελεί μια δύσκολη συγκυρία για τη νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών καθώς ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού είναι υπαρκτός”.

Μέτριες αυξήσεις λοιπόν. Ποιες οι επιπτώσεις στα έσοδα της τράπεζας; Ο κ. Καραβίας υπολόγισε ότι η άνοδος ενός τετάρτου της μονάδας στα επιτόκια (0,25%), φέρνει αύξηση 30 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα τόκων.

Τα μερίσματα και οι επαναγορές, φέτος και στην τριετία

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε το υπόλοιπο του μερίσματος σε μετρητά και το νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, με μεγάλη πλειοψηφία, όπως και τα υπόλοιπα θέματα. Η Eurobank έχει ήδη διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα 170 εκατ. ευρώ.

Έτσι τώρα θα διανεμηθεί ποσό 258.673.900 ευρώ σε μετρητά. Επίσης θα διανεμηθεί ποσό έως 288 εκατ. ευρώ μέσω προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, που ο κ. Καραβίας εξήγησε σε μετόχους, ότι αυξάνει την εσωτερική αξία των μετοχών αφού οι μετοχές που αγοράζονται θα ακυρωθούν. Σε άλλη ερώτηση διευκρίνισε ότι επωφελούνται από αυτό, τόσο οι Έλληνες μέτοχοι, όσο κυρίως οι ξένοι επενδυτές που το ζητούν γιατί με αυτό τον τρόπο η διανομή στους μετόχους δε φορολογείται και στο εξωτερικό το όφελος είναι μεγαλύτερο από ότι στην Ελλάδα.

Η είδηση εδώ ήταν ότι και τα επόμενα χρόνια, θα τηρηθεί το ίδιο μοτίβο, μετρητά και αγορές ιδίων και με ανάλογα ποσοστά περίπου 60% για τα μετρητά και 40% για τις αγορές ιδίων μετοχών.

Στο μεταξύ η Γενική Συνέλευσης χθες ενέκρινε την ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών της Eurobank από το προηγούμενο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, (το οποίο ολοκληρώνεται).

Όσον αφορά το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών που υπόκειται και αυτό σε έγκριση της ΕΚΤ, δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, δεν θα υπερβεί τους 12 μήνες από την ημέρα έγκρισής του από την ΕΚΤ και η ελάχιστη τιμή ανά μετοχή για τις επαναγορές, θα τα 0,22 ευρώ και η μέγιστη τιμή θα οριστεί στα 10 ευρώ.

Για τη Eurolife, είπε, ότι αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδά του Ομίλου κατά 100 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τέλος είπε ότι το ποσοστό των αναβαλλόμενων φόρων στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, φθάνει περίπου στο 32% και είναι το μικρότερο ποσοστό μεταξύ των συστημικών τραπεζών. Σε απόλυτα νούμερα είναι περίπου 3 δισ. ευρώ.

