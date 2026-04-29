Euroxx: Εκτίναξη της τιμής – στόχου στα 54 ευρώ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η Euroxx Securities ανεβάζει σημαντικά τον πήχη για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 54 ευρώ από 34 ευρώ προηγουμένως, εκτιμώντας ότι η μετοχή διατηρεί ισχυρά περιθώρια ανόδου άνω του 37%, ακόμη και μετά την εντυπωσιακή πορεία της φέτος.

Στην πρόσφατη ανάλυσή της, η χρηματιστηριακή δηλώνει ότι παραμένει θετική (bullish) για τον όμιλο, παρά το ισχυρό re-rating που έχει ήδη καταγραφεί το 2026 (+54,8% από την αρχή του έτους), επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να προσφέρει σημαντική μακροπρόθεσμη αξία για τους επενδυτές.

Όπως σημειώνει, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνδυάζει χαρακτηριστικά «αμυντικής» επένδυσης στον τομέα των υποδομών με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, χάρη στην ενίσχυση των EBITDA από υφιστάμενες παραχωρήσεις, τις δυνατότητες επέκτασης σε νέα έργα και το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο στον κατασκευαστικό κλάδο.

Η νέα τιμή-στόχος των 54 ευρώ συγκρίνεται με το πρόσφατο κλείσιμο στα 39,4 ευρώ, με την Euroxx να θεωρεί ότι η αποτίμηση παραμένει ελκυστική, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή 8,8 φορές EV/EBITDA για το 2028.

Παράλληλα, ο οίκος προχώρησε σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για τα προσαρμοσμένα EBITDA, αυξάνοντας τις προβλέψεις κατά 5% για το 2027 και κατά 12% για το 2028.

Η αναβάθμιση αυτή στηρίζεται κυρίως σε τρεις παράγοντες:

1. Την Εγνατία Οδό, όπου αναμένεται ενσωμάτωση υψηλότερων διοδίων έως το 2028, σε συνδυασμό με αυξημένη κυκλοφορία μετά την πρόοδο του επενδυτικού προγράμματος

2. Τα ενισχυμένα έσοδα από τον κατασκευαστικό τομέα, λόγω του ισχυρού ανεκτέλεστου ύψους 9,1 δισ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε EBITDA περίπου 190 εκατ. ευρώ ετησίως

3. Την προσθήκη έργων αποθήκευσης ενέργειας (BESS) συνολικής ισχύος 162 MW στην Ελλάδα, τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία προς τα τέλη του 2026

Σύμφωνα με την Euroxx, η αναθεώρηση της αποτίμησης αντανακλά ένα EBITDA/EV περίπου 6,2x για τον κατασκευαστικό τομέα το 2026, 7,7x για τις συμβατικές δραστηριότητες ενέργειας και 11x για τις παραχωρήσεις το 2028, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές προοπτικές του ομίλου σε όλα τα βασικά του μέτωπα.