Fuel Pass: Τελευταία ευκαιρία για την επιδότηση καυσίμων – Λήγουν αύριο οι αιτήσεις

Το Fuel Pass παραμένει σε ισχύ για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, όμως η χρήση της επιδότησης επεκτείνεται χρονικά, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το ποσό έως και το τέλος Ιουλίου 2026.

Μία ανάσα πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για την επιδότηση για την αγορά καυσίμων βρίσκονται χιλιάδες δικαιούχοι, καθώς την Πέμπτη ολοκληρώνεται η διαδικασία. Όσοι δεν κινηθούν εγκαίρως, χάνουν οριστικά το δικαίωμα ενίσχυσης για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 2026, σε μια περίοδο που οι τιμές στην αντλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και «καίνε» το διαθέσιμο εισόδημα.

Το Fuel Pass, σε αντίθεση με άλλες παρεμβάσεις, δεν μειώνει την τιμή του καυσίμου, αλλά λειτουργεί ως άμεση οικονομική ενίσχυση που πιστώνεται στους δικαιούχους και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές καυσίμων. Η ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής.

Για επιβατικά αυτοκίνητα, το ποσό διαμορφώνεται στα 50 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα και στα 60 ευρώ για τα νησιά, εφόσον επιλεγεί η καταβολή μέσω ψηφιακής κάρτας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), τα ποσά είναι μειωμένα και διαμορφώνονται στα 45 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα και στα 55 ευρώ για τα νησιά.

Για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα, η επιδότηση ανέρχεται στα 30 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και στα 35 ευρώ στα νησιά με τη χρήση ψηφιακής κάρτας, ενώ μειώνεται αντίστοιχα στα 25 και 30 ευρώ όταν επιλέγεται κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η διαφοροποίηση αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς το κράτος δίνει ένα επιπλέον κίνητρο για τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, ώστε τα χρήματα να διοχετεύονται αποκλειστικά σε αγορές καυσίμων και να μην κατευθύνονται σε άλλες ανάγκες.

Πώς γίνεται η αίτηση και τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Fuel Pass, με είσοδο μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Ο δικαιούχος καλείται να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του, την κύρια κατοικία και το όχημα για το οποίο αιτείται την επιδότηση, ενώ στη συνέχεια επιλέγει τον τρόπο καταβολής, είτε μέσω ψηφιακής κάρτας είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Η διαδικασία είναι απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα βήματα, ωστόσο κρίσιμο σημείο είναι η ορθότητα των στοιχείων, καθώς τυχόν λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστέρηση ή απόρριψη της αίτησης. Επιπλέον, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα και μόνο όχημα, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία και ασφαλισμένο.

Μετά την υποβολή, η πίστωση του ποσού πραγματοποιείται εντός λίγων ημερών, με την ψηφιακή κάρτα να ενεργοποιείται άμεσα για χρήση σε πρατήρια καυσίμων, ενώ στην περίπτωση IBAN η καταβολή γίνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό.

Το Fuel Pass παραμένει σε ισχύ για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, όμως η χρήση της επιδότησης επεκτείνεται χρονικά, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το ποσό έως και το τέλος Ιουλίου 2026. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πρόβλεψη για συνέχιση του μέτρου, γεγονός που καθιστά τη σημερινή προθεσμία ακόμη πιο κρίσιμη για όσους δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση.