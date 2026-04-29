intertech:-Μείωση-29%-στον-κύκλο-εργασιών-το-2025

Μείωση του κύκλου εργασιών κατά 29% σημείωσε το 2025 η Intertek σε σχέση με το 2024, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε €12.381 χιλ. έναντι €17.417 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Στη μείωση αυτή των πωλήσεων συνέβαλαν σημαντικά:

η συνεχιζόμενη πτώση της αγοράς στα ασύρματα τηλέφωνα

η αναθεωρημένη στρατηγική στη διαμόρφωση του προϊοντικού μίγματος της Panasonic στην κατηγορία των τηλεοράσεων

η απώλεια εσόδων από την κατηγορία αλκαλικών μπαταριών σε συνέχεια της πώλησης της θυγατρικής της Panasonic, APS

η μη περαιτέρω ανάπτυξη έργων με το Ελληνικό Δημόσιο, όπου πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2022 και 2023 και ολοκληρώθηκαν εντός του 2024.

Μικτό αποτέλεσμα – Περιθώριο μικτού κέρδους

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €2.150 χιλ. έναντι €3.161 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 32%. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 17,4% έναντι 18,2% το 2024. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως:

στην πτώση των πωλήσεων

στις αυξήσεις του κόστους αγοράς των εμπορευμάτων

στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής προς τους πελάτες σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων, με στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου ανταγωνισμού.

Λειτουργικά έξοδα

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαμορφώθηκαν σε €1.352 χιλ., έναντι €1.196 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση €156 χιλ.

Η αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση του κόστους μισθοδοσίας, στην αύξηση των δαπανών συντήρησης και υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων και της ασφάλειας λειτουργίας, καθώς και σε έξοδα που σχετίζονται με μελέτες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και την παροχή νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε €2.062 χιλ., έναντι €2.429 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση €367 χιλ.

Χρηματοοικονομικά έξοδα – Παρεπόμενα έσοδα

Η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων οφείλεται:

στη μειωμένη χρήση βραχυχρόνιας χρηματοδότησης, τόσο μέσω factoring όσο και μέσω του αλληλόχρεου δανειακού λογαριασμού με κάλυψη επιταγών πελατείας, στη μείωση του επιτοκίου δανεισμού, κατόπιν επιτυχούς διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες, στη λήξη και πλήρη εξόφληση ομολογιακού δανείου ύψους €2 εκ., το οποίο είχε ληφθεί τον Δεκέμβριο του 2021 και αποπληρώθηκε έως τον Σεπτέμβριο του 2025

Παράλληλα, καταγράφηκε σημαντική μείωση των παρεπόμενων εσόδων, λόγω της μειωμένης συμμετοχής του κύριου προμηθευτή στα έξοδα προώθησης των εμπορευμάτων της Εταιρείας, σε ποσοστό 66% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Αποτελέσματα χρήσης

Συνεπεία των ανωτέρω, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες προ φόρων €1.615 χιλ. έναντι €721 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €1.623 χιλ. έναντι ζημιών €678 χιλ. το 2024. Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψε ζημίες €1.081 χιλ. έναντι κερδών €35 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

Ρευστότητα – Κεφαλαιακή διάρθρωση

Παρά τη σημαντική πτώση των οικονομικών μεγεθών της κατά την τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία διατήρησε τη ρευστότητά της σε ικανοποιητικά επίπεδα, μέσω των ακόλουθων, κυρίως ενεργειών: