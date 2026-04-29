ubs:-Άλμα-80%-στα-κέρδη-στα-3-δισ.-δολάρια-το-πρώτο-τρίμηνο

Ισχυρή αύξηση κερδών κατέγραψε η UBS το πρώτο τρίμηνο, με τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους να ανέρχονται στα 3 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 80% σε ετήσια βάση και υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 2,8 δισ. δολάρια.

Η ελβετική τράπεζα ενίσχυσε παράλληλα την κεφαλαιακή της θέση, με τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών πρώτης βαθμίδας (CET1) να διαμορφώνεται στο 14,7%, από 14,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ανταμοιβή και…επιφυλάξεις

Σε ό,τι αφορά την ανταμοιβή των μετόχων, η UBS επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε τροχιά επαναγοράς μετοχών ύψους 3 δισ. δολαρίων έως την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, έχοντας ήδη επαναγοράσει μετοχές αξίας 900 εκατ. δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο. Παράλληλα, προανήγγειλε περαιτέρω ενίσχυση των επαναγορών έως το τέλος του έτους.

Ωστόσο, η διοίκηση εμφανίστηκε πιο επιφυλακτική για τη συνέχεια, προειδοποιώντας ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους στους τομείς διαχείρισης πλούτου και λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής αναμένεται να παραμείνουν «σε γενικές γραμμές αμετάβλητα» στο δεύτερο τρίμηνο.

Τα προσαρμοσμένα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 3,9 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 54% σε σχέση με πέρυσι, ξεπερνώντας επίσης τις προβλέψεις των αναλυτών για 3,2 δισ. δολάρια.

Ισχυρή ήταν και η επίδοση στη διαχείριση πλούτου, όπου οι καθαρές νέες εισροές έφτασαν τα 37 δισ. δολάρια, ενώ στον τομέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων οι καθαρές εισροές ξεπέρασαν τα 14 δισ. δολάρια.

Η UBS σημείωσε ότι οι αγορές παραμένουν «ανθεκτικές», εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι παραμένουν «αυξημένοι» λόγω της ταχύτατα μεταβαλλόμενης γεωπολιτικής κατάστασης.

Ρυθμιστικές πιέσεις

Στο μεταξύ, εντείνονται και οι ρυθμιστικές πιέσεις. Η ελβετική κυβέρνηση έχει προτείνει νέα μέτρα για την αποφυγή μιας κρίσης αντίστοιχης με εκείνη της Credit Suisse, τα οποία θα μπορούσαν να υποχρεώσουν την UBS να διακρατά επιπλέον κεφάλαια ύψους περίπου 20 δισ. δολαρίων.

Η τράπεζα έχει εκφράσει την αντίθεσή της, κυρίως ως προς την πρόβλεψη για ξεχωριστή μεταχείριση των επενδύσεων των ξένων θυγατρικών σε σχέση με τη συνολική κεφαλαιακή της βάση.