UBS: Στα 3 δισ. δολάρια τα καθαρά κέρδη στο α’ τρίμηνο, με αύξηση 80% – Ράλι για τη μετοχή

Πάνω από τα 3 δισ. δολάρια εκτοξεύτηκαν τα καθαρά κέρδη της UBS στο α’ τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 80%.

Πάνω από τα 3 δισ. δολάρια εκτοξεύτηκαν τα καθαρά κέρδη της UBS στο α’ τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 80%, με την ελβετική τράπεζα να υπερβαίνει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν κέρδη 2,8 δισ. δολαρίων.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων, η μετοχή της UBS στο Χρηματιστήριο της Ζυρίχης ενισχύεται άνω του 5%.

Πιο αναλυτικά, η UBS ανακοίνωσε την Τετάρτη καθαρά κέρδη 3,04 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, με την επενδυτική τραπεζική να δίνει ώθηση συνολικά στα μεγέθη της τράπεζας, καθώς τα έσοδα του κλάδου αυξήθηκαν σχεδόν 30%.

Τα υποκείμενα κέρδη προ φόρων ανήλθαν συνολικά σε 3,9 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 54% σε ετήσια βάση, και πάλι πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών (3,2 δισ. δολάρια).

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών CET1 της UBS – δείκτης της φερεγγυότητας μιας τράπεζας – αυξήθηκε επίσης, φτάνοντας το 14,7% στο α’ τρίμηνο, από 14,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η τράπεζα παραμένει σε καλό δρόμο για την επαναγορά μετοχών αξίας 3 δισ. δολαρίων πριν από την επόμενη ανακοίνωση αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο, έχοντας επαναγοράσει μετοχές αξίας 900 εκατ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, σύμφωνα με το CNBC.