Wall Street: Ήπιες μεταβολές στον απόηχο των αποφάσεων της Fed – Ράλι στο πετρέλαιο

Ελάχιστες μεταβολές σημειώθηκαν στην Wall Street στη συνεδρίαση της Τετάρτης (29/4), ενώ οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία εν μέσω αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών και μετά την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 0,57% στις 48.861,68 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε αποδυναμώθηκε ελαφρώς κατά 0,03% στις 7.136,52 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με ήπια άνοδο 0,04% στις 24.673,24 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν για ακόμη μία ημέρα, μετά από δημοσίευμα της The Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει εντολή να προετοιμαστεί παρατεταμένος αποκλεισμός του Ιράν. Η άνοδος ενισχύθηκε περαιτέρω όταν το Axios μετέδωσε ότι ο Τραμπ απέρριψε πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate ενισχύθηκαν κατά 7%, ξεπερνώντας τα 106 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent crude σημείωσε άνοδο 6%, πάνω από τα 118 δολάρια.

Οι αυξημένες τιμές πετρελαίου «θα ενισχύσουν τον συνολικό πληθωρισμό» βραχυπρόθεσμα, δήλωσε Τζερόμ Πάουελ μετά τη συνεδρίαση της Fed. Η αρμόδια επιτροπή ψήφισε με 8-4 να διατηρήσει τα επιτόκια στο εύρος 3,5%–3,75%, καταγράφοντας τον μεγαλύτερο αριθμό διαφωνιών από το 1992.

Η συνεδρίαση αυτή πιθανότατα θα είναι η τελευταία του Πάουελ ως προέδρου πριν λήξει η θητεία του τον Μάιο. Ωστόσο, δήλωσε ότι θα παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed. Ο Κέβιν Γουόρς που έχει προταθεί από τον Τραμπ, φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος διάδοχος.