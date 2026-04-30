Έβδομη «παύση» στα επιτόκια από ΕΚΤ: SOS για πληθωρισμό – ανάπτυξη λόγω ράλι ενέργειας

Το «7×7» η ΕΚΤ με νέα παύση. Σε 2%, 2,15% και 2,4% τα επιτόκια. Κλιμάκωση στο 3% για πληθωρισμό με βαρίδι την ενέργεια. Τι ισχύει με ΑΡΡ και ΡΕΡΡ. Διαθέσιμο το TPI.

Τη στάση αναμονής που έχει υιοθετήσει τους τελευταίους μήνες, διατήρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, βάζοντας στον «πάγο» τα επιτόκιά της την Πέμπτη για έβδομη διαδοχική φορά, καθώς συνεχίζει να σταθμίζει την αντίδρασή της στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν που έχει οδηγήσει σε ράλι των τιμών της ενέργειας και σε αναθέρμανση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη.

Το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων παραμένει στο 2%, το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,15% και το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,40%. Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής επικεντρώνονται στις μεσοπρόθεσμες συνέπειες, οι οποίες παραμένουν λιγότερο σαφείς, αντί να δράσουν άμεσα αυξάνοντας το κόστος δανεισμού, καθώς υπάρχει η «διπλή αβεβαιότητα» για τη διάστημα του σοκ και το εύρος της μετακύλισης των τιμών σε νοικοκυριά – επιχειρήσεις.

Μάλιστα, το ΔΣ της ΕΚΤ αναγνωρίζει πως οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν γίνει εντονότεροι και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να καθορίζει τη νομισματική πολιτική με σκοπό να διασφαλίζει ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα. Υπενθυμίζεται πως ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3% τον Απρίλιο, από 2,6% τον Μάρτιο, με σηματωρό την ενέργεια που εκτινάχθηκε 10,9% τον Απρίλιο από 5,1% τον Μάρτιο.

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας, δίνοντας ανοδική ώθηση στον πληθωρισμό και επηρεάζοντας αρνητικά το οικονομικό κλίμα. Οι συνέπειες του πολέμου για τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα μεσοπρόθεσμα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της διαταραχής των τιμών της ενέργειας και την έκταση των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεών της» υπογραμμίζεται.

«Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος και οι τιμές της ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα τόσο εντονότερος θα είναι ο πιθανός αντίκτυπος στον πληθωρισμό και στην οικονομία. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε θέση να διαχειριστεί την τρέχουσα αβεβαιότητα. Η Ευρωζώνη εισήλθε σε αυτήν την περίοδο απότομης ανόδου των τιμών της ενέργειας με πληθωρισμό γύρω από τον στόχο του 2% και η οικονομία έχει αποδειχτεί ανθεκτική τα τελευταία τρίμηνα» αναφέρεται.

«Οι πιο μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να είναι σταθεροποιημένες, μολονότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό σε πιο βραχυπρόθεσμους ορίζοντες έχουν μετατοπιστεί σημαντικά προς τα πάνω. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρακολουθήσει προσεκτικά την κατάσταση, ακολουθώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και λαμβάνοντας αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση για τον καθορισμό της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής» τονίζεται.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις του όσον αφορά τα επιτόκια θα βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές του πληθωρισμού και τους κινδύνους που τις περιβάλλουν, υπό το πρίσμα των εισερχόμενων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στοιχείων, καθώς και για τη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού και την ένταση με την οποία μεταδίδεται η νομισματική πολιτική.

Τι ισχύει με ΑΡΡ και ΡΕΡΡ – Διαθέσιμο το TPI

Τα χαρτοφυλάκια APP και PEPP μειώνονται με μετρημένο και προβλέψιμο ρυθμό, καθώς το Ευρωσύστημα δεν επανεπενδύει πλέον τα ποσά από την εξόφληση τίτλων στη λήξη τους. «Το ΔΣ είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του εντός των ορίων της εντολής που του έχει ανατεθεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα και να διαφυλάξει την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής» σημειώνεται.

Επιπλέον, το μέσο για την προστασία της μετάδοσης (Transmission Protection Instrument – TPI) είναι διαθέσιμο για να αντισταθμίζει ανεπιθύμητες, άτακτες εξελίξεις στην αγορά που θέτουν σοβαρή απειλή για τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, επιτρέποντας έτσι στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώνει πιο αποτελεσματικά την αποστολή του για σταθερότητα των τιμών.

Η συνεδρίαση της Πέμπτης θα είναι σίγουρα η τελευταία για τρία από τα 27 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος Λουίς ντε Γκίντος αποχωρεί τον Μάιο, με τον Κροάτη Μπόρις Βούισιτς να τον διαδέχεται – ξεκινώντας μια σημαντική αναδιάρθρωση του εξαμελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου. Ο Γάλλος Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό θα παραδώσει τη θέση του στις αρχές Ιουνίου ενώ και η θητεία του Λιθουανού, Μάντις Μιούλερ λήγει.