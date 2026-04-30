Έξι ώρες, με την αμερικανικη οικονομία σε τεντωμένο σχοινί

Από τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου στα 12 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης που ανακοινώνουν αποτελέσματα σε τριάντα λεπτά. Τέσσερα γεγονότα της 29ης Απριλίου που, μαζί, είναι η ακτινογραφία της παγκόσμιας οικονομίας του 2026.

Στις 17:30 ώρα Ελλάδος, η Energy Information Administration δημοσιεύει τα εβδομαδιαία αμερικανικά αποθέματα αργού. Στις 21:00, η Federal Reserve ανακοινώνει την απόφασή της για τα επιτόκια. Στις 21:30, ο Τζερόμ Πάουελ δίνει τη μάλλον τελευταία του συνέντευξη Τύπου ως πρόεδρος. Στις 23:00, σε ένα παράθυρο μόλις τριάντα λεπτών, οι Alphabet, Amazon και Meta — μαζί με τη Microsoft, σχεδόν 12 τρισ. δολάρια χρηματιστηριακή αξία — δημοσιεύουν αποτελέσματα τριμήνου.

Τέσσερις αναγνώσεις της ίδιας πραγματικότητας: μιας οικονομίας που χορεύει στο τεντωμένο σχοινί ανάμεσα στο πληθωριστικό σοκ της ενέργειας, τη θεσμική παράλυση της νομισματικής πολιτικής και τα τρισεκατομμύρια του Big Tech.

17:30 — Όταν τα αποθέματα γίνονται όπλο

Η εβδομαδιαία αναφορά της EIA για την περίοδο που έληξε στις 24 Απριλίου έδειξε πτώση 6,2 εκατ. βαρελιών στα εμπορικά αμερικανικά αποθέματα αργού — έναντι εκτιμήσεων Reuters για μόλις 231.000 βαρέλια. Τα συνολικά αποθέματα διαμορφώθηκαν στα 459,5 εκατ. βαρέλια, μόλις 1% πάνω από τον πενταετή μέσο όρο.

Η πραγματική είδηση όμως δεν είναι το μέγεθος της πτώσης, αλλά η αιτία της. Για πρώτη φορά μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν θέση καθαρού εξαγωγέα αργού σε εβδομαδιαία βάση. Οι συνολικές εξαγωγές αργού και προϊόντων πετρελαίου εκτινάχθηκαν σε ιστορικό ρεκόρ 14,18 εκατ. βαρέλια ημερησίως, αυξημένες κατά 1,3 εκατ. β/η σε μία και μόνο εβδομάδα.

Πίσω από το νούμερο κρύβεται μια γεωπολιτική αλήθεια. Η Ευρώπη και η Ασία, αποκομμένες από το Στενό του Ορμούζ — απ’ όπου περνούσε σε φυσιολογικές συνθήκες το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και αερίου — αναγκάζονται να καλύψουν τη ζήτησή τους από τα διυλιστήρια του δυτικού ημισφαιρίου. Η αμερικανική παραγωγή του West Texas Intermediate έχει μετατραπεί de facto σε στρατηγικό απόθεμα του δυτικού κόσμου.

«Τα διυλιστήρια δεν άλλαξαν. Η εγχώρια παραγωγή δεν άλλαξε. Όλα έχουν να κάνουν με τις εξαγωγές. Αυτά τα βαρέλια πάνε στο εξωτερικό αντί για τα αποθέματα.» — Bob Yawger, Διευθυντής Energy Futures, Mizuho

Οι αγορές απάντησαν αναλόγως. Το Brent εκτινάχθηκε στα 116,70 δολ./βαρέλι μέσα στη συνεδρίαση, ανεβασμένο 17 δολάρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Το WTI κινήθηκε γύρω στα 104,60 δολ. Τα αποθέματα βενζίνης έπεσαν για ενδέκατη συνεχόμενη εβδομάδα κατά 6,1 εκατ. βαρέλια — η μέση τιμή στην αντλία στις ΗΠΑ άγγιξε τα 4,23 δολ. το γαλόνι, υψηλότερο επίπεδο σχεδόν τετραετίας.

17:30 ΕΝΕΡΓΕΙΑ −6,2 εκατ. βαρέλια αμερικανικών αποθεμάτων (vs εκτίμηση −231.000) 459,5 εκατ. βαρέλια συνολικά εμπορικά αποθέματα 14,18 εκατ. β/η εξαγωγές αργού & προϊόντων — ιστορικό ρεκόρ $116,70 Brent ενδοσυνεδριακά (+4,88%) $4,23 μέση τιμή βενζίνης στις ΗΠΑ ανά γαλόνι

21:00 — Η Fed στα 8-4

Η Federal Reserve διατήρησε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση το επιτόκιο αναφοράς στο εύρος 3,50%-3,75%. Η ομοφωνία όμως κατέρρευσε με ψήφο 8-4 — η πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 1992 που τέσσερα μέλη της FOMC διαφωνούν με την απόφαση.

Ο διορισμένος από τον Τραμπ Stephen Miran ζήτησε μείωση 25 μονάδων βάσης. Οι Beth Hammack, Neel Kashkari και Lorie Logan ψήφισαν εναντίον για διαφορετικό λόγο: επέμειναν στην αφαίρεση από την ανακοίνωση της φράσης που υπονοεί περαιτέρω χαλάρωση — «η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα… σε σχέση με πρόσθετες προσαρμογές». Η λέξη-κλειδί είναι «πρόσθετες»: σε γλώσσα κεντρικής τράπεζας, σημαίνει ότι η επόμενη κίνηση θα είναι πιθανότατα προς τα κάτω.

Η ίδια η ανακοίνωση παραδέχθηκε ότι «ο πληθωρισμός παραμένει αυξημένος, εν μέρει αντανακλώντας την πρόσφατη άνοδο των παγκόσμιων τιμών ενέργειας». Αυτή η μία πρόταση είναι το αιτιατό όλης της παράλυσης. Το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο με το Ιράν εκτόξευσε τον δείκτη CPI στο 3,3% τον Μάρτιο, υψηλότερο σε δύο χρόνια. Ο PCE βρίσκεται κοντά στο 4%. Η αγορά τιμολογεί πλέον μηδέν μειώσεις για το υπόλοιπο του 2026 — και κάποιοι αναλυτές αρχίζουν να θέτουν ανοιχτά το ερώτημα αν η επόμενη κίνηση δεν είναι μείωση αλλά αύξηση.

«Τα δεδομένα έχουν μετακινηθεί αποφασιστικά προς την επιθετική κατεύθυνση. Οι λόγοι για μείωση έχουν πραγματικά μειωθεί από εκεί που ήταν πριν έξι μήνες — μάλλον το αντίθετο.» — Skanda Amarnath, Εκτελεστικός Διευθυντής, Employ America

Ο πραγματικός κίνδυνος για τη Fed δεν είναι πλέον η επιλογή της, αλλά το γεγονός ότι δεν έχει ουσιαστική επιλογή. Η ταυτόχρονη παρουσία ενεργειακού πληθωρισμού, δασμών που μετακυλίονται σταδιακά στους καταναλωτές, και ενός εργατικού δυναμικού που παραμένει σχετικά ανθεκτικό, αφαιρεί από την κεντρική τράπεζα την πολυτέλεια του «προληπτικού» χειρισμού. Όπως έγραψε η Yulia Alekseeva της MissionSquare λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση, «το wait-and-evaluate δεν είναι παθητική στάση — είναι παραδοχή ότι τα λάθη πολιτικής γίνονται πιο ακριβά όταν ο πληθωρισμός οδηγείται όχι μόνο από την εγχώρια ζήτηση, αλλά και από τη γεωπολιτική και τις αγορές ενέργειας».

21:00 ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3,50%–3,75% επιτόκιο Fed Funds, τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση χωρίς αλλαγή 8–4 ψήφος FOMC — πρώτη φορά από τον Οκτώβριο 1992 με τέσσερις διαφωνούντες 3,3% CPI Μαρτίου, υψηλότερο σε δύο χρόνια ≈4% PCE — απόκλιση 100% από τον στόχο της Fed 0 μειώσεις που τιμολογεί η αγορά για το υπόλοιπο 2026

21:30 — Ο Πάουελ που δεν φεύγει

Στην τελευταία του συνέντευξη Τύπου ως πρόεδρος, ο Τζερόμ Πάουελ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στο Συμβούλιο Διοικητών της Fed για αόριστο διάστημα μετά τη λήξη της προεδρικής του θητείας στις 15 Μαΐου. «Δεν μου αφήνουν άλλη επιλογή», δήλωσε αναφερόμενος στις δικαστικές επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ — επιθέσεις που το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε προ ημερών ότι σταματά.

Η απόφαση δεν είναι συμβολική. Παραμένοντας στο επταμελές Συμβούλιο, ο Πάουελ μπλοκάρει στον Τραμπ τον τρίτο διορισμό του. Με τον Kevin Warsh να περιμένει την επικύρωση, ο πρόεδρος δεν θα διορίσει κανέναν στη θέση του Πάουελ — αντί γι’ αυτό ο Warsh θα πάρει τη θέση του Stephen Miran. Όπως σημείωσε ο Josh Jamner της ClearBridge Investments, «αυτό σημαίνει ότι η προσθήκη του Warsh δεν θα μετακινήσει την ισορροπία γερακιών-περιστεριών» στην Επιτροπή.

Η σύνταξη της δήλωσης αποκτά ολόκληρη τη βαρύτητά της αν τοποθετηθεί στο χρονικό της παράλληλο: λίγες ώρες νωρίτερα, η Επιτροπή Τραπεζών της Γερουσίας ψήφισε 13-11 για να προωθήσει τον Warsh στην ολομέλεια — η πρώτη πλήρως κομματική ψήφος για πρόεδρο της Fed στην ιστορία της επιτροπής.

«Η ανεξαρτησία της Fed δεν αφορά την προστασία των εργαζομένων της. Αφορά τη διασφάλιση ότι η κεντρική τράπεζα παίρνει αποφάσεις βάσει ανάλυσης και όχι πολιτικού αποτελέσματος.» — Jerome Powell, τελευταία συνέντευξη Τύπου ως πρόεδρος της Fed

Η εικόνα ενός απερχόμενου προέδρου που χρησιμοποιεί τη θεσμική του διαδρομή για να αμυνθεί απέναντι στον πολιτικό προϊστάμενό του είναι, στην ευρωπαϊκή ιστορία κεντρικών τραπεζών, εξαιρετικά σπάνια. Στην αμερικανική, ασύλληπτη — μέχρι τώρα. Η Fed του 2026 δεν χάνει μόνο την ομοφωνία της· χάνει και την παραδοχή ότι η αλλαγή φρουράς γίνεται με τους κανόνες του παλαιού καθεστώτος.

23:00 — Δώδεκα τρισεκατομμύρια σε τριάντα λεπτά

Σε ένα παράθυρο μόλις τριάντα λεπτών, τέσσερις από τους έξι μεγαλύτερους εταιρικούς κολοσσούς του πλανήτη ανακοίνωσαν αποτελέσματα — Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft. Συνολική κεφαλαιοποίηση: σχεδόν 12 τρισ. δολάρια. Μεγαλύτερη από τα συνολικά ΑΕΠ Γερμανίας, Ιαπωνίας και Ινδίας μαζί. Συνολική προγραμματισμένη επένδυση παγίων το 2026 για υποδομές AI: άνω των 600 δισ. δολαρίων — ποσό μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Σουηδίας.

Η Alphabet σάρωσε. Έσοδα 109,9 δισ. δολ. έναντι εκτίμησης 107 δισ., EPS 5,11 δολ. έναντι 2,63 δολ. Το Google Cloud αναπτύχθηκε 63% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 20,03 δισ. δολ. — ρυθμός που θρυμμάτισε ακόμη και το ήδη εκπληκτικό 48% του προηγούμενου τριμήνου. Το backlog συμβολαίων υπερδιπλασιάστηκε σε επίπεδο τριμήνου, αγγίζοντας τα 460 δισ. δολάρια. Ο Sundar Pichai ανακοίνωσε αύξηση 40% στους πληρώνοντες χρήστες του Gemini Enterprise. Η μετοχή έκλεισε +4% στις after-hours.

Η Amazon ξεπέρασε επίσης. Έσοδα 181,5 δισ. δολ. έναντι εκτίμησης 177,2 δισ., EPS 2,78 δολ. έναντι 1,62 δολ. Το AWS μεγάλωσε 28% στα 37,6 δισ. δολ. — η ταχύτερη ανάπτυξη σε δεκαπέντε τρίμηνα. Τα λειτουργικά κέρδη στα 23,9 δισ. δολ., σαφώς πάνω από το άνω άκρο του εταιρικού guidance (16,5-21,5 δισ.). Ο τομέας chips της εταιρείας — Graviton, Trainium, Nitro — ξεπέρασε ετήσιο run rate 20 δισ. δολ. με τριψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο Andy Jassy αποκάλυψε ότι η OpenAI έχει δεσμευτεί να καταναλώσει περίπου δύο gigawatts capacity Trainium μέσω AWS από το 2027.

Η Meta έσπασε επίσης τις προσδοκίες σε έσοδα και κέρδη — 56,3 δισ. δολ. έναντι εκτίμησης 55,45 δισ. και EPS 7,32 δολ. — αλλά η μετοχή έπεσε στις after-hours. Ο λόγος: η εταιρεία αναθεώρησε προς τα πάνω την προγραμματισμένη δαπάνη παγίων για το 2026, από 115-135 δισ. σε 125-145 δισ. δολάρια. «Αυτό αντανακλά τις προσδοκίες μας για υψηλότερες τιμές εξαρτημάτων φέτος και, σε μικρότερο βαθμό, πρόσθετα κόστη data centers για χωρητικότητα μελλοντικών ετών», εξήγησε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

23:00 BIG TECH ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Q1 2026 $109,9 δισ. έσοδα Alphabet (+22% YoY) — beat $3 δισ. +63% ανάπτυξη Google Cloud σε ετήσια βάση, $20,03 δισ. έσοδα $181,5 δισ. έσοδα Amazon (+16,5% YoY) +28% AWS — ταχύτερο τρίμηνο σε δεκαπέντε τρίμηνα $56,3 δισ. έσοδα Meta — capex αναθεωρείται σε $125–145 δισ. $600+ δισ. συνολική 2026 capex των τεσσάρων hyperscalers σε υποδομές AI

Πίσω από τα νούμερα υπάρχει ένα ζήτημα που θα ορίσει τα επόμενα τρίμηνα. Οι επενδύσεις παγίων του Big Tech έχουν φτάσει σε επίπεδα που, στο βιομηχανικό λεξιλόγιο, θυμίζουν τη δεκαετία του ’70 — επιχειρηματικές δραστηριότητες που μοιάζουν περισσότερο με βαριά βιομηχανία παρά με λογισμικό. Η Alphabet καθοδηγεί φέτος για 175-185 δισ. δολ. capex, η Microsoft για περίπου 145 δισ., η Amazon για 200 δισ., η Meta τώρα για έως 145 δισ. Συνολικά, σχεδόν 700 δισ. δολάρια ετήσια κεφαλαιακή δαπάνη — από εταιρείες που πριν δέκα χρόνια δαπανούσαν ένα κλάσμα αυτού του ποσού. Το ζήτημα δεν είναι αν παράγονται έσοδα. Είναι αν τα έσοδα φτάνουν να δικαιολογήσουν αποσβέσεις ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων.