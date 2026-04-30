Αμετάβλητα-στο-3,75%-τα-επιτόκια-της-boe

Aμετάβλητα στο 3,75% διατήρησε εκ νέου η Τράπεζα της Αγγλίας (Bank of England – BoE) τα επιτόκιά της, όπως ευρέως ανέμεναν οι αγορές, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει ξανά την τιμή του πετρελαίου, ενώ οι υψηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας και το κόστος στα τρόφιμα και τη μεταποίηση είναι πιθανό να επιμείνουν στο 2026, ασκώντας πρόσθετη πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Τα μέλη της MPC ψήφισαν με 8-1 υπέρ του «παγώματος» των επιτοκίων ενώ η BoΕ επεσήμανε πως τα επιτόκια βρίσκονται σε «λογικό επίπεδο» και διατήρησε τη διατύπωσή της ότι «είναι έτοιμη» να ενεργήσει όπως απαιτείται. Πρόσθεσε ότι υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος δευτερογενών επιπτώσεων στον πληθωρισμό ενώ η MPC δήλωσε ότι θα «συνεχίσει να παρακολουθεί στενά» την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον αντίκτυπό της στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και τις τιμές ενέργειας.

«Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να επηρεάσει τις παγκόσμιες τιμές ενέργειας, αλλά στοχεύει να διασφαλίσει ότι η οικονομική προσαρμογή σε αυτές θα πραγματοποιηθεί με τρόπο που να επιτυγχάνει τον στόχο του 2% με βιώσιμο τρόπο» υπογραμμίζεται στο ανακοινωθέν. «Η MPC είναι σε εγρήγορση για τον αυξημένο κίνδυνο εγχώριων πληθωριστικών πιέσεων μέσω δευτερογενών επιπτώσεων στον καθορισμό των μισθών και των τιμών» αναφέρει.

«Ο κίνδυνος για διαταραχή σε μισθούς και τιμές θα είναι μεγαλύτερος όσο περισσότερο διαρκούν οι υψηλότερες πιέσεις στην ενέργεια. Η MPC αξιολογεί επίσης τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό από την εξασθένηση της οικονομικής δραστηριότητας που είναι πιθανό να προκύψει από το υψηλότερο κόστος ενέργειας» τονίζει. Αξίζει να σημειωθεί πως τα επιτόκια παραμένουν σε σταθερό επίπεδο μετά από τέσσερις μειώσεις πέρυσι.

Οι πρώτες προσδοκίες των αναλυτών αναφέρουν πως θα μπορούσαν να ακολουθήσουν άλλες δύο περικοπές το 2026, εάν ο πληθωρισμός επανέλθει στον στόχο του 2%. Ωστόσο, ο πόλεμος στο Ιράν άλλαξε τα δεδομένα και ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το κόστος δανεισμού θα πρέπει να αυξηθεί ξανά για να αντιμετωπιστεί η επερχόμενη κλιμάκωση του πληθωρισμού, η αρχή της οποίας είναι ήδη εμφανής στα οικονομικά στοιχεία της Βρετανίας, με ΔΤΚ Μαρτίου να «τσιμπάει» στο 3,3%.