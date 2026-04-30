Αποχωρεί-από-τη-Μέση-Ανατολή-το-αεροπλανοφόρο-gerald-r.-ford:-Βρίσκεται-σε-επιχειρήσεις-πάνω-από-10-διαδοχικούς-μήνες

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford αναμένεται να αποχωρήσει τις επόμενες ημέρες από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τη Washington Post, και να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από μια παρατεταμένη αποστολή που ξεπέρασε τους δέκα μήνες, μειώνοντας παράλληλα την επιχειρησιακή ισχύ των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, σε μια περίοδο που οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Η αποχώρηση του πλοίου, που μεταφέρει περίπου 4.500 ναυτικούς και έχει δυνατότητα μεταφοράς άνω των 70 αεροσκαφών, αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση στο πλήρωμα μετά από 309 ημέρες συνεχούς ανάπτυξης — τη μεγαλύτερη για σύγχρονο αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Ωστόσο, η απομάκρυνσή του συνεπάγεται και απώλεια σημαντικής στρατιωτικής ισχύος στην περιοχή.

Το USS Gerald R. Ford αποτελεί ένα από τα τρία αεροπλανοφόρα που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή, μαζί με τα USS George H.W. Bush και USS Abraham Lincoln. Το πρώτο βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ τα άλλα δύο επιχειρούν στην Αραβική Θάλασσα, συμμετέχοντας στην επιβολή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο ή αγαθά από ιρανικά λιμάνια.

Φθορές και τεχνικά προβλήματα

Η παρατεταμένη αποστολή έχει επιβαρύνει σημαντικά το πλοίο. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του σημειώθηκε πυρκαγιά σε χώρο πλυντηρίων, που προκάλεσε τραυματισμούς ναυτικών, ενώ έχουν καταγραφεί επανειλημμένα τεχνικά προβλήματα, ακόμη και στο σύστημα αποχέτευσης. Μάλιστα, χρειάστηκε να μεταβεί αρχικά στη Σούδα και στη συνέχεια στην Κροατία για την αποκατάσταση των προβλημάτων πριν γυρίσει στη Μέση Ανατολή. Με την επιστροφή του στη βάση στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, αναμένεται να υποβληθεί σε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής.

Πολιτικές πιέσεις και ανησυχία για τη διαθεσιμότητα

Η παρατεταμένη ανάπτυξη του πλοίου αποτέλεσε αντικείμενο έντονης συζήτησης στο Κογκρέσο, με βουλευτές να εκφράζουν ανησυχία για το κόστος στη λειτουργικότητα του στόλου. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκιλ Σισνέρος έθεσε ζήτημα επιχειρησιακών συμβιβασμών, ενώ ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση, κάνοντας λόγο για «δύσκολη αλλά αναγκαία επιλογή» σε συνεργασία με το Ναυτικό.

Σημειώνεται ότι οι τυπικές αποστολές αεροπλανοφόρων διαρκούν έξι έως επτά μήνες, ώστε να διατηρείται ο κύκλος συντήρησης και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Από τη Βενεζουέλα στο Ιράν

Το USS Gerald R. Ford απέπλευσε από τη βάση του τον Ιούνιο του 2025 με αρχικό προορισμό την Ευρώπη, ωστόσο στη συνέχεια ανακατευθύνθηκε στην Καραϊβική, όπου συμμετείχε σε επιχειρήσεις αποκλεισμού πετρελαίου της Βενεζουέλας. Ακολούθως, η αποστολή του επεκτάθηκε και το πλοίο στάλθηκε στη Μέση Ανατολή για να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις έχουν διαδραματίσει κομβικό ρόλο στις επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας περισσότερα από 12 πολεμικά πλοία στην περιοχή. Στην Αραβική Θάλασσα, έχουν αναχαιτίσει δεκάδες πλοία — σε ορισμένες περιπτώσεις προχωρώντας σε νηοψίες και κατασχέσεις — προκειμένου να αποτρέψουν τη μεταφορά φορτίων που ενισχύουν την ιρανική οικονομία.

Ο ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια αποτελεί σήμερα το βασικό εργαλείο πίεσης της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη, με στόχο την επαναλειτουργία του Ορμούζ και την εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.