Αττικές Εκδόσεις: Άλμα 12,59% για τα καθαρά κέρδη το 2025 – Στα 1,598 εκατ. ευρώ

Άνοδο 1,36% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου εταιρειών ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ το 2025 και ανήλθε σε 21.931,06 χιλ. ευρώ έναντι 21.636,62 την προηγούμενη χρήση. Αναλυτικά , τα διαφημιστικά έσοδα ανήλθαν σε 15.504,25 χιλ. ευρώ έναντι 15.853,93 την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 2,21%, ενώ σημαντική αύξηση κατά 17,1% παρουσίασαν τα έσοδα από πωλήσεις περιοδικών και λοιπών προϊόντων/εμπορευμάτων, μέσω πρακτορείου διανομής, τα οποία ανήλθαν σε 5.550,78 χιλ. ευρώ έναντι 4.738,68 την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου μειώθηκαν κατά 6,85% και ανήλθαν σε 3.291,07 χιλ. ευρώ έναντι 3.533,92 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 2,40% και ανήλθαν σε κέρδη 2.022,71 χιλ. ευρώ έναντι 1.975,33 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση κατά 12,59% και ανήλθαν σε κέρδη 1.598.76 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1.419,93 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 13.896,13 χιλ. ευρώ έναντι 12.978,69 την προηγούμενη χρήση, ήτοι αυξημένος κατά 7,07%. Αναλυτικά, τα διαφημιστικά έσοδα ανήλθαν σε 8.464,46 χιλ. ευρώ έναντι 8.202,33 την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,2%, ενώ σημαντική αύξηση κατά 18,26% παρουσίασαν τα έσοδα από πωλήσεις περιοδικών και λοιπών προϊόντων/εμπορευμάτων μέσω πρακτορείου διανομής, τα οποία ανήλθαν σε 4.677,17 χιλ. ευρώ έναντι 3.954,88 την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση κατά 5,65% και ανήλθαν σε 2.118,11 χιλ. ευρώ έναντι 2.004,77 χιλ. ευρώ, την προηγούμενη χρήση. Tα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 1.428,64 χιλ. ευρώ και ανήλθαν σε 1.460,83 χιλ. ευρώ έναντι 32,19 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, η οποία είχε επιβαρυνθεί με έκτακτη ζημιά απομείωσης αξίας θυγατρικών εταιριών, συνολικού ποσού 1.001 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της τρέχουσας χρήσης ανήλθαν σε κέρδη 1.229,43 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 250,36 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.