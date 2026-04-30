Αυστρία:-Αποτυχία-των-κομμάτων-να-καταλήξουν-σε-συμφωνία-για-την-παράταση-του-«φρένου»-στις-τιμές-των-καυσίμων

Οι συνομιλίες μεταξύ των τριών κυβερνώντων κομμάτων της Αυστρίας σχετικά με την επέκταση ενός μηχανισμού που θα μετριάσει το πλήγμα για τους καταναλωτές από τις υψηλότερες τιμές της βενζίνης απέτυχαν μόλις ένα μήνα μετά την εισαγωγή του, ανέφεραν την Πέμπτη τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείου ειδήσεων APA.

Ο μηχανισμός, ένας συνδυασμός επιστροφής υψηλότερου φόρου προστιθέμενης αξίας στους καταναλωτές με τη μορφή χαμηλότερου φόρου βενζίνης και μείωσης των περιθωρίων κέρδους των λιανοπωλητών, απαιτεί από την κυβέρνηση να καθορίσει το μέγεθος αυτών των δύο στοιχείων. Το επίπεδο έχει οριστεί επί του παρόντος στα 5 λεπτά του ευρώ (6 σεντς) ανά λίτρο το καθένα και λήγει την Παρασκευή.

- Reuters