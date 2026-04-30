Βογιατζόγλου:-Πτώση-του-κύκλου-εργασιών-και-κερδοφορίας-το-2025

Υποχώρησαν οι επιδόσεις του Ομίλου Βογιατζόγλου για την χρήση 2025, με τον κύκλο εργασιών να καταγράφει μείωση 8,33%.

Ειδικότερα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου για την χρήση 2025 διαμορφώθηκε στα 38.286 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,33% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2024 (41.766 χιλ. Ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 10.822 χιλ. Ευρώ μειωμένα κατά 10,59% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2024 (12.103 χιλ. Ευρώ).

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 1.974 χιλ. Ευρώ (2.503 χιλ. Ευρώ το 2024).

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 701 χιλ. Ευρώ (1.201 χιλ. Ευρώ το 2024).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 359 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 675 χιλ. Ευρώ το 2024), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 216 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 560 χιλ. Ευρώ το 2024).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 26.310 χιλ. Ευρώ έναντι 29.278 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,14%. Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7.552 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,80% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2024 (8.864 χιλ. Ευρώ). Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων εμφάνισαν κέρδη ύψους 962 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 1.515 χιλ. Ευρώ το 2024).

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) έφτασαν τις 29 χιλ. Ευρώ (κέρδη 547 χιλ. Ευρώ το 2024). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν ζημίες ύψους (364) χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 785 χιλ. Ευρώ το 2024, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής παρουσίασαν ζημίες ύψους (297) χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 723 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2024.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ετήσια Οικονομικά αποτελέσματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.voyatzoglou.gr