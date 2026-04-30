Γαλλία:-Απέτυχε-να-αναπτυχθεί-η-οικονομία-το-πρώτο-τρίμηνο

Δεν κατάφερε να αναπτυχθεί το πρώτο τρίμηνο η οικονομία της Γαλλίας, επιδεικνύοντας ευπάθεια στις στασιμοπληθωριστικές απειλές που προέρχονται από τον πόλεμο του Ιράν.

Δεν κατάφερε να αναπτυχθεί το πρώτο τρίμηνο η οικονομία της Γαλλίας, επιδεικνύοντας ευπάθεια στις στασιμοπληθωριστικές απειλές που προέρχονται από τον πόλεμο του Ιράν.

Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ παρέμεινε αμετάβλητο από τους τελευταίους τρεις μήνες του 2025, λόγω του εμπορίου και της ασθενούς εγχώριας ζήτησης, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία Insee. Αυτό αποτέλεσε μία απροσδόκητη εξέλιξη μετά την ανάπτυξη 0,2% του προηγούμενου τριμήνου, ενώ επίσης υστέρησε της εκτίμησης 0,2% των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του -.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,1%, ενώ και η απότομη πτώση 3,8% των εξαγωγών «πλήγωσε» το ΑΕΠ, όπως αναφέρει η Insee.

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις μειώθηκαν επίσης κατά 0,2% μετά τη στασιμότητα που καταγράφηκε στο τέλος του 2025.