Γερμανία: Πάνω από τις εκτιμήσεις η ανάπτυξη στο α’ τρίμηνο – Στα 3 εκατομμύρια οι άνεργοι

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 6,4%, αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Με ρυθμό υψηλότερο των εκτιμήσεων των αναλυτών αναπτύχθηκε η οικονομία της Γερμανίας στο α’ τρίμηνο του 2026, βρίσκοντας στήριξη στις καταναλωτικές δαπάνες – τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι δημόσιες- αλλά και στις εξαγωγές, παρά τους κλυδωνισμούς που προκαλεί διεθνώς ο πόλεμος στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της χώρας (Destatis), η ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,3% στο α’ τρίμηνο του έτους, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ανάπτυξη με ρυθμό 0,2%.

Η εξέλιξη, εν μέσω μεγάλων προκλήσεων, «είναι ενθαρρυντική και αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι πολλοί οικονομικοί δείκτες ήταν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο απογοητευτικοί», δήλωσε στην Handelsblatt ο οικονομολόγος Αλεξάντερ Κρούγκερ, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για «πιο εμφανή» αντίκτυπο της αύξησης των τιμών ενέργειας στο μέλλον. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει στο μεταξύ ήδη αναθεωρήσει κατά 50% επί τα χείρω την πρόβλεψή για την ανάπτυξη κατά το τρέχον έτος, σε 0,5%.

Αυξήθηκαν οι άνεργοι τον Απρίλιο

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Υπηρεσία Εργασίας, ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλιο, ενώ το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 6,4%, αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικότερα, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 20.000 σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια. Αναλυτές και οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει αύξηση του αριθμού των ανέργων κατά 4.000.

Επιπλέον, οι άνεργοι ήταν τον Απρίλιο κατά 77.000 περισσότεροι από ό,τι τον ίδιο μήνα πέρυσι. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, τον φετινό Απρίλιο 1,07 εκατομμύριο άνθρωποι έλαβαν επίδομα ανεργίας, κατά 93.000 περισσότεροι από ό,τι τον Απρίλιο του 2025.

«Δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ανάκαμψης στην αγορά εργασίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της Υπηρεσίας Εργασίας, Andrea Nahles. «Η ανοιξιάτικη ανάκαμψη παραμένει αδύναμη και τον Απρίλιο».