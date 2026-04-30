    Γερουλάνος-στον-ΣΚΑΪ:-Η-Τουρκία-παίζει-πιο-δυναμικό-ρόλο-ως-ειρηνευτική-δύναμη-στην-περιοχή-από-εμάς
    Γερουλάνος στον ΣΚΑΪ: Η Τουρκία παίζει πιο δυναμικό ρόλο ως ειρηνευτική δύναμη στην περιοχή από εμάς

    Γερουλάνος στον ΣΚΑΪ: Η Τουρκία παίζει πιο δυναμικό ρόλο ως ειρηνευτική δύναμη στην περιοχή από εμάς

    Ως «αναβαθμισμένο» και «πιο δυναμικό σε σχέση με την Ελλάδα» χαρακτήρισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος τον ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στις εξελίξεις στην περιοχή.

    «Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η Τουρκία είναι σε μια νευρικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή παίζει ένα πάρα πολύ πιο δυναμικό ρόλο στην περιοχή ως ειρηνευτική δύναμη απ’ ό,τι αυτό που κάνουμε εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά, έναν ρόλο που – όπως είπε – παλιά είχε η χώρα μας.

    Και πρόσθεσε λέγοντας:

    «Στις τελευταίες μεγάλες κρίσεις έπαιξε τεράστιο ρόλο η Τουρκία. Στη Ρωσία-Ουκρανία, στη Συρία. Βλέπουμε να υπογράφει συμφωνία με τη Λιβύη που παλιά ήταν μια χώρα με την οποία συνομιλούσαμε».

    Ερωτηθείς για τα πεπραγμένα της Ελλάδας σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Γερουλάνος σημείωσε:

    «Εγώ πιστεύω ότι αμυντικά έχει αναβαθμιστεί, διπλωματικά έχει υποβαθμιστεί. Και το λέω αυτό διότι η Ελλάδα έπαιζε έναν ρόλο να μιλάει με όλους και γι’ αυτό ήμασταν χρήσιμοι στις συμμαχίες μας. Από την ώρα που πάψαμε να μιλάμε με όλους, η δύναμή μας μέσα στις συμμαχίες μας μικραίνει. Και εκεί, ειδικά σε μια συμμαχία σαν το ΝΑΤΟ, η Τουρκία παίζει πια έναν διαφορετικό ρόλο». 

