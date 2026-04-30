Γ.-Μπρατάκος-για-4ήμερη-εργασία:-Η-οικονομική-πραγματικότητα-δεν-επιτρέπει-εύκολες-υποσχέσεις

Τους «σοβαρούς κινδύνους» που θα επέφερε στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας η εφαρμογή του μοντέλου της 4ημερης εργασίας επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, με φόντο τη σχετική πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία μπορεί να έχει απήχηση σε επίπεδο πολιτικού λόγου, όμως η οικονομική πραγματικότητα της χώρας επιβάλλει σοβαρότητα και όχι εύκολες υποσχέσεις. Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά σε όρους παραγωγικότητας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια εργασία αποδίδει λιγότερο, με αποτέλεσμα κάθε οριζόντια μείωση των ωρών εργασίας χωρίς αντίστοιχη αύξηση παραγωγικότητας να μεταφράζεται άμεσα σε αύξηση κόστους» εξηγεί ο κ. Μπρατάκος.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, «η ευρωπαϊκή εμπειρία, στην οποία συχνά γίνεται αναφορά, αφορά κυρίως οικονομίες με υψηλότερη παραγωγικότητα, μεγαλύτερο βαθμό αυτοματοποίησης και επιχειρήσεις με πολύ διαφορετική κλίμακα και οργάνωση. Ακόμη και εκεί, τα μοντέλα τετραήμερης εργασίας εφαρμόζονται πιλοτικά, σε συγκεκριμένους κλάδους και με αυστηρές προϋποθέσεις».

«Στην Ελλάδα, όπου η ραχοκοκαλιά της οικονομίας είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μια τέτοια προσέγγιση ενέχει σοβαρούς κινδύνους» προειδοποιεί ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, εξηγώντας πως «σε κλάδους έντασης εργασίας, όπως το εμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες, η μείωση του χρόνου εργασίας με πλήρεις αποδοχές συνεπάγεται είτε αύξηση τιμών, είτε μείωση θέσεων εργασίας, είτε ενίσχυση της αδήλωτης ή υπερωριακής εργασίας».

«Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι πολλές επιχειρήσεις ήδη λειτουργούν σε οριακά περιθώρια, αντιμετωπίζοντας αυξημένο ενεργειακό κόστος, δυσκολίες χρηματοδότησης και έλλειψη προσωπικού. Η επιβολή ενός τέτοιου μέτρου χωρίς τις αναγκαίες προϋποθέσεις θα επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας» τονίζει.

Όπως αναφέρει ο κ. Μπρατάκος, το ζητούμενο για την Ελλάδα δεν είναι να μειώσει τις ώρες εργασίας με διοικητικές αποφάσεις, αλλά να αυξήσει την παραγωγικότητα μέσω επενδύσεων, ψηφιοποίησης, κατάρτισης και βελτίωσης της οργάνωσης της εργασίας. «Μόνο τότε μπορεί να ανοίξει με ρεαλιστικούς όρους μια τέτοια συζήτηση. Μέχρι τότε, κάθε οριζόντια πρόταση για τετραήμερη εργασία κινδυνεύει να αποδειχθεί περισσότερο επιβλαβής παρά ωφέλιμη για την οικονομία και την απασχόληση» καταλήγει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Κόντρα Ν. Κεραμέως – ΠΑΣΟΚ με αιχμή την πρόταση του Ν. Ανδρουλάκη για μειωμένο ωράριο εργασίας