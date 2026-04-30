Εκτίναξη πληθωρισμού στο 4,6% στην Ελλάδα τον Απρίλιο – Έκρηξη τιμών 21,9% στην Ενέργεια

Μεγαλώνει η απόσταση από την Ευρωζώνη, στο 3% η άνοδος, 5η σε ακρίβεια η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι 3η σε ανατιμήσεις σε μη επεξεργασμένα τρόφιμα με άνοδο του δείκτη κατά 10%. Αναλυτικοί πίνακες για Ελλάδα και Ευρωζώνη.

Εκτίναξη κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο 4,6%, από 3,4% τον Μάρτιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία (flash estimates) της Eurostat, που καθρεφτίζουν την εικόνα στην αγορά τον δεύτερο μήνα του πολέμου.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3% τον Απρίλιο, από 2,6% τον Μάρτιο, γεγονός που δείχνει νέα επιτάχυνση των τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, η Ελλάδα κινείται και αυτόν τον μήνα σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με τη διαφορά να φτάνει τις 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Η εικόνα αυτή συνδέεται με τις εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά, σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η άνοδος τιμών συνολικά στην Ευρωζώνη ενισχύεται πάντως κυρίως από την ενέργεια.

Η εικόνα ανά κλάδο στην Ελλάδα

Τα αναλυτικά στοιχεία για την Ελλάδα δείχνουν πως έχει τον 5ο υψηλότερο πληθωρισμό, ανάμεσα στα κράτη που έχουν δώσει στοιχεία. Σε χειρότερη θέση είναι μόνο η Βουλγαρία (6,2%), η Κροατία (5,4%), το Λουξεμβούργο (5,2%) και η Λιθουανία (4,9%).

Οι πιο μεγάλες πιέσεις στον εναρμονισμένο πληθωρισμό στη χώρα μας (που διαμορφώθηκε στο 4,6%) προέρχονται κυρίως από την επιτάχυνση των αυξήσεων στο ενεργειακό πεδίο (η 2η ταχύτερη ανά την ευρωζώνη), αλλά και στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα (3η ταχύτερη άνοδος). Αλλά και ο δομικός πληθωρισμός -εξαιρώντας δηλαδή ενέργεια, τρόφιμα , ποτά και καπνό- επιταχύνθηκε σε 2,9% τον Απρίλιο, από 2,7% τον Μάρτιο (7η ταχύτερη αύξηση).

Αναλυτικά, η πιο ισχυρή πίεση στον εναρμονισμένο πληθωρισμό εντοπίζεται στην ενέργεια, με τον σχετικό δείκτη να επιταχύνεται στο 21,9% τον Απρίλιο από 9,9% τον Μάρτιο.

Παράλληλα, έντονες παραμένουν οι πιέσεις και στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα, όπου η ετήσια άνοδος τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στο 10% από 9,9%, ενώ στις υπηρεσίες ο πληθωρισμός έφτασε στο 3,9% (από 3,8% τον Μάρτιο). Στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά περιορίστηκε στο 0,4% (από 0,2% τον προηγούμενο μήνα). Συνολικά στην κατηγορία «τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά» η άνοδος ήταν 4,1% από 3,8% τον Μάρτιο.

Η εικόνα στην Ευρωζώνη

Πιο αναλυτικά, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στην Ευρωζώνη καταγράφονται στην ενέργεια, με ετήσιο ρυθμό 10,9% τον Απρίλιο από 5,1% τον Μάρτιο. Ακολουθούν οι υπηρεσίες με 3% από 3,2% τον Μάρτιο, τα τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός με 2,5% από 2,4% και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 0,8% από 0,5%.

Στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα η άνοδος διαμορφώθηκε στο 4,7% από 4,2% τον Μάρτιο, ενώ ο δείκτης χωρίς ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό διαμορφώθηκε στο 2,2% από 2,3% τον Μάρτιο. Η βασική ώθηση στον πληθωρισμό της Ευρωζώνης προήλθε από την ενέργεια, που εμφανίζει μακράν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό μεταβολής.

Αντίθετα, στις υπηρεσίες καταγράφεται μικρή αποκλιμάκωση, κάτι που δείχνει ότι η επιτάχυνση του γενικού δείκτη δεν προέρχεται ομοιόμορφα από όλες τις βασικές κατηγορίες.

Στις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% στη Γερμανία, στο 2,5% στη Γαλλία, στο 2,9% στην Ιταλία και στο 3,5% στην Ισπανία.