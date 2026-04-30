Εκτός ελέγχου το πετρέλαιο – Το σοκ των 126 δολαρίων «καίει» οικονομίες, ομόλογα και μετοχές

Το πετρέλαιο δεν ανεβαίνει απλώς — επανακαθορίζει τους κανόνες των αγορών. Με το Brent να εκτινάσσεται έως και τα 126 δολάρια το βαρέλι, οι επενδυτές εγκαταλείπουν το σενάριο της πρόσκαιρης κρίσης και αρχίζουν να προεξοφλούν μια νέα, πιο επίμονη πραγματικότητα: ακριβή ενέργεια, επίμονο πληθωρισμό και αυξανόμενο γεωπολιτικό ρίσκο που διαπερνά μετοχές, ομόλογα και νομισματική πολιτική.

Η εκτίναξη των τιμών δεν είναι μια ακόμη ανοδική κίνηση της αγοράς εμπορευμάτων. Είναι η ένδειξη ότι ο ενεργειακός κίνδυνος περνά σε νέα φάση.

Το Brent ξεπέρασε σήμερα ενδοσυνεδριακά τα 126 δολάρια — επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία — πριν υποχωρήσει ελαφρώς, στα 124,5 δολάρια. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια ενός πολυήμερου ράλι, το οποίο τροφοδοτείται όχι από τεχνικούς παράγοντες, αλλά από την ίδια τη γεωπολιτική πραγματικότητα.

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να διατηρήσει τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ —και οι πληροφορίες για πιθανά νέα ισχυρά πλήγματα στο Ιράν— αφαιρούν από την αγορά το τελευταίο «μαξιλάρι» αισιοδοξίας: την προσδοκία γρήγορης αποκλιμάκωσης.



Ματώνουν οι μετοχές

Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι απλώς ένα γεωγραφικό πέρασμα. Είναι η κρίσιμη αρτηρία της παγκόσμιας ενεργειακής ροής. Με τις διελεύσεις να έχουν περιοριστεί σχεδόν στο μηδέν, η αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό που πλέον χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο σοκ προσφοράς των τελευταίων δεκαετιών.

Οι traders εγκαταλείπουν το σενάριο προσωρινής διαταραχής και προσαρμόζονται σε μια πιο σκληρή υπόθεση: ότι η κρίση μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες ακόμη, όχι ημέρες και εβδομάδες.

Η αντίδραση στις αγορές μετοχών ήταν άμεση. Τα ταμπλό στην Ευρώπη κοκκίννησαν με τον πανευρωπαϊκό Stoxx Europe 600 και τον Euro Stoxx 50 με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης να καταγράφουν απώλειες άνω του 1% με το άνοιγμα της συνεδρίασης.

Η άνοδος του πετρελαίου λειτουργεί ως «φόρος» στην ανάπτυξη, συμπιέζοντας τα περιθώρια κέρδους και ενισχύοντας τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού — ενός σεναρίου που οι αγορές φοβούνται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Ταυτόχρονα, τα άκρως απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία από τη Γερμανία και τη Γαλλία επιβεβαιώνουν ότι η ευρωπαϊκή οικονομία εισέρχεται στην κρίση από θέση αδυναμίας.



Ομόλογα: Το νέο πεδίο έντασης

Το σοκ μεταφέρθηκε με ένταση και στην αγορά ομολόγων. Οι αποδόσεις εκτινάχθηκαν, με εκείνη του γερμανικού 10ετους να φθάνει στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011 και του βρετανικού να πλησιάζει επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από το 2008. Η κίνηση αυτή αντανακλά την πεποίθηση ότι ο πληθωρισμός δεν θα υποχωρήσει εύκολα.

Οι επενδυτές αρχίζουν να αναθεωρούν τις προσδοκίες για τα επιτόκια, στοιχηματίζοντας ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν να παραμείνουν πιο «σφιχτές» για μεγαλύτερο διάστημα.

Κεντρικές τράπεζες σε αδιέξοδο

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας βρίσκονται πλέον μπροστά σε ένα κλασικό αλλά δύσκολο δίλημμα: να στηρίξουν την ανάπτυξη ή να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό.

Το ενεργειακό σοκ περιπλέκει την εξίσωση, καθώς μετατρέπει ένα εξωτερικό γεωπολιτικό γεγονός σε εσωτερική οικονομική πίεση. Ο στασιμοπληθωρισμός δεν είναι πλέον ένα ακραίο σενάριο. Είναι το μονοπάτι στο οποίο φαίνεται να οδεύει η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.

Η αγορά αλλάζει καθεστώς

Το πιο κρίσιμο στοιχείο δεν είναι το επίπεδο των τιμών, αλλά η αλλαγή καθεστώτος. Οι αγορές περνούν από μια περίοδο όπου το βασικό σενάριο ήταν η αποκλιμάκωση, σε μια φάση όπου το βασικό σενάριο είναι η παράταση της κρίσης.

Ακόμη και εξελίξεις που υπό άλλες συνθήκες θα λειτουργούσαν κατευναστικά —όπως η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC— δεν επαρκούν πλέον για να αλλάξουν την τάση.

Γιατί αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένας και μόνος παράγοντας που καθορίζει τα πάντα: τα Στενά του Ορμούζ. Και όσο παραμένουν κλειστά, το ρίσκο θα παραμένει ανοιχτό.