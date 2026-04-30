ΕΛΣΤΑΤ:-Κατά-8,6%-αυξήθηκε-ο-Γενικός-Δείκτης-Τιμών-Παραγωγού-στη-Βιομηχανία-τον-Μάρτιο

Αύξηση 8,3% σημείωσε τον Μάρτιο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024 είχε καταγραφεί αύξηση 2,1%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών (που προήλθε κατά κύριο λόγο από τις ανατιμήσεις στο πετρέλαιο) οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 20,8%. Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 3,3%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 10% τον Μάρτιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025.