Επιβάτες-ξεγέννησαν-γυναίκα-κατά-τη-διάρκεια-πτήσης-στις-ΗΠΑ,-χρησιμοποίησαν-κορδόνι-για-να-δέσουν-τον-ομφάλιο-λώρο

Μια απρόσμενη γέννα εν πτήσει σημειώθηκε σε αεροσκάφος της Delta Air Lines, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Ατλάντα προς το Πόρτλαντ. Λίγα μόλις λεπτά πριν την προσγείωση, μια επιβάτιδα έφερε στον κόσμο ένα υγιές κοριτσάκι, με τη βοήθεια δύο διασωστών που βρίσκονταν τυχαία μέσα στο αεροπλάνο.

Το βρέφος, που ονομάστηκε Μπριέλ Ρενέ Μπλερ, γεννήθηκε περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν μόλις 20 λεπτά πριν την προσγείωση, μεταδίδει το CNN. Η μητέρα, Άσλεϊ Μπλερ, ταξίδευε από το Τενεσί προς το Όρεγκον για να γεννήσει κοντά στη δική της μητέρα, όμως ο τοκετός ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Οι δύο διασώστες, η Τίνα Φριτς και η Κάριν Πάουελ, βρίσκονταν στο αεροπλάνο επιστρέφοντας από διακοπές στη Δομινικανή Δημοκρατία. Αρχικά βοηθούσαν μια νοσηλεύτρια με άλλον επιβάτη στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, όταν αεροσυνοδός τους ζήτησε να ελέγξουν την κατάσταση της Μπλερ.

Όταν έφτασαν κοντά της, διαπίστωσαν ότι είχε ήδη μπει σε ενεργό τοκετό, με τις συσπάσεις να γίνονται ολοένα και πιο συχνές. Το αεροπλάνο ήταν γεμάτο, με 153 επιβάτες, και χρειάστηκε να μετακινηθούν άτομα για να δημιουργηθεί χώρος.

Οι διασώστες ζήτησαν κουβέρτες και ειδικό μαιευτικό εξοπλισμό, όμως τίποτα από αυτά δεν ήταν διαθέσιμο. Έτσι αναγκάστηκαν να αυτοσχεδιάσουν και χρησιμοποίησαν κουβέρτες από άλλους επιβάτες και ένα κορδόνι παπουτσιού για να δέσουν τον ομφάλιο λώρο, ενώ η Πάουελ έβγαλε το δικό της κορδόνι για να το χρησιμοποιήσει ως τουρνικέ για ενδοφλέβια πρόσβαση.

Την κρίσιμη στιγμή, η μητέρα φώναξε: «Εντάξει, ήρθε η ώρα. Πρέπει να σπρώξω». Την ίδια ώρα, οι αεροσυνοδοί ενημέρωναν τους διασώστες ότι έπρεπε να καθίσουν, καθώς το αεροσκάφος ετοιμαζόταν για προσγείωση.

Ωστόσο, η διαδικασία είχε ήδη ξεκινήσει. Με τρεις δυνατές ωθήσεις, το μωρό γεννήθηκε πολύ γρήγορα. Η Πάουελ έκοψε τον ομφάλιο λώρο και κάθισε κρατώντας το βρέφος, ενώ το αεροπλάνο ακουμπούσε τον διάδρομο προσγείωσης.

Σύμφωνα με τη Φριτς, το μωρό «πήρε αμέσως χρώμα, ήταν πανέμορφο», ενώ χαρακτήρισε τη μητέρα «απίστευτα δυνατή». Λίγο αργότερα, καθώς το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς την πύλη, το νεογέννητο παραδόθηκε στη μητέρα του και οι επιβάτες γιόρτασαν τη στιγμή, βγάζοντας φωτογραφίες.

Μετά την προσγείωση, πλήρωμα διάσωσης του αεροδρομίου διαπίστωσε ότι τόσο η μητέρα όσο και το βρέφος ήταν σε καλή κατάσταση υγείας, και μεταφέρθηκαν προληπτικά σε τοπικό νοσοκομείο.

Η αεροπορική εταιρεία ευχαρίστησε το πλήρωμα και τους εθελοντές για τη βοήθειά τους, επισημαίνοντας ότι η υγεία και η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Από την πλευρά της, η διασώστρια Φριτς δήλωσε ότι διατηρεί πλέον επαφή με τη μητέρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Νιώθω ότι θα είμαστε φίλες για πάντα».