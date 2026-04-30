Επικοινωνία Φιντάν – Γεραπετρίτη για τον στολίσκο της Γάζας στη σκιά της ισραηλινής ανακοίνωσης

Με τον Γιώργο Γεραπετρίτη επικοινώνησε την Παρασκευή ο Χακάν Φιντάν στη σκιά της ισραηλινής ανακοίνωσης ότι οι ακτιβιστές του στολίσκου που κατευθυνόταν στη Γάζα και προσήγαγαν οι IDF μετά την αναχαίτισή του θα μεταφερθούν στην Ελλάδα.

«Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη σήμερα (30 Απριλίου)» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πηγές, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλη Κωστίδη.

«Η συζήτηση ασχολήθηκε με την ισραηλινή επίθεση στον Παγκόσμιο Στόλο» τονίζεται από την Άγκυρα, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας των δυο ανδρών.

