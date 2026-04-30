Επιστροφή-στα-κέρδη-για-τις-ευρωαγορές-με-φόντο-τον-πόλεμο-και-το-πάγωμα-επιτοκίων

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη 30/4, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και ένα νέο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων και αποφάσεων κεντρικών τραπεζών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 ενισχύθηκε κατά 1,38% κλείνοντας στις 611,28 μονάδες, ανακτώντας προηγούμενες απώλειες, με τις επιμέρους αγορές να εμφανίζουν μικτή εικόνα και τους περισσότερους κλάδους να κινούνται ανοδικά. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια:

Γερμανικός DAX: +1,33% στις 24.272,32 μονάδες

Γαλλικός CAC: +0,53% στις 8.114,84 μονάδες

Βρετανικός FTSE: +1,62% στις 10.378,82 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: +0,78% στις 17.781,00 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: +0,94% στις 48.246,12 μονάδες

Οι μετοχές των μέσων ενημέρωσης κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 1,9%, ενώ οι μετοχές του εξορυκτικού κλάδου σημείωσαν άνοδο 1,3%.

Νωρίτερα, το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα 126 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας σε υψηλά επιπέδα περιόδου πολέμου, μετά από πληροφορίες ότι ο αμερικανικός στρατός επρόκειτο να ενημερώσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για πιθανά σενάρια στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν τις ανησυχίες για επανέναρξη εχθροπραξιών και διατήρηση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Στη συνέχεια, οι τιμές υποχώρησαν, με τα συμβόλαια Brent για τον Ιούνιο να καταγράφουν πτώση 1,1% στα 116,70 δολάρια, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρούσε κατά 0,1% στα 106,76 δολάρια.

Σε επίπεδο εταιρικών αποτελεσμάτων, η Stellantis σημείωσε πτώση 4%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 960 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις. Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, η Magnum Ice Cream Company κατέγραψε άνοδο 10%, με οργανική αύξηση πωλήσεων 4,5% και έσοδα 1,77 δισ. ευρώ.

Η Volkswagen ενισχύθηκε κατά 1,5%, παρά τη μείωση 14% στα κέρδη της, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ. ευρώ, χαμηλότερα των προβλέψεων των αναλυτών.

Στον τραπεζικό κλάδο, οι μετοχές της BNP Paribas και της Société Générale υποχώρησαν κατά 3,8% και 4,6% αντίστοιχα, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους, παρά την αύξηση των κερδών τους.

Την ίδια ώρα, τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσο και η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισαν να διατηρήσουν αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, όπως αναμενόταν, εν μέσω αβεβαιότητας λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, η ανάπτυξη στην ευρωζώνη επιβραδύνθηκε, με το ΑΕΠ να αυξάνεται μόλις κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3% τον Απρίλιο, έναντι 2,6% τον Μάρτιο.

Η ημέρα χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, με μεγάλες εταιρείες όπως οι Schneider Electric, Unilever, Glencore, ING, DHL Group, Crédit Agricole, Standard Chartered, BASF, Ferrovial, Erste Group Bank, ArcelorMittal, Danske Bank και Air France-KLM να δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους στοιχεία.