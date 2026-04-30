ΗΠΑ:-Στο-χαμηλότερο-επίπεδο-από-το-1969-οι-ατήσεις-για-επιδόματα-εργασίας

Οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, σε ένα σημάδι ότι οι ανακοινώσεις για περικοπές θέσεων εργασίας δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί ουσιαστικά σε απολύσεις.

Οι αρχικές αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος μειώθηκαν κατά 26.000 στις 189.000 την εβδομάδα που έληξε στις 25 Απριλίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ, τα που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Είναι το χαμηλότερο νούμερο από το 1969.

Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του - μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για 212.000 αιτήσεις.