Η-αγορά-πετρελαίου-μπροστά-στην-πραγματικότητα-του-Ορμούζ

Με την παρατεταμένη παράλυση στα Στενά του Ορμούζ και την πιο επιθετική ρητορική μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών, η αγορά πετρελαίου εγκαταλείπει τις ελπίδες για γρήγορη επιστροφή στην ομαλότητα, οδηγώντας σε συνεχή αύξηση των τιμών του μαύρου χρυσού.

Πού θα σταματήσει αυτή η τρελή κούρσα και ποιες είναι οι χειροπιαστές επιπτώσεις της;

Για ποιο λόγο οι traders δεν πιστεύουν πια σε μια γρήγορη λύση;

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν σημειώσει άλμα τις τελευταίες ημέρες: το αργό τύπου Brent, η διεθνής τιμή αναφοράς, ξεπέρασε τα 126 δολάρια το βαρέλι σήμερα, ένα επίπεδο που έχει να καταγραφεί εδώ και τέσσερα χρόνια και την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εξαφανίστηκε, και όσο συνεχίζεται ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ, οι εξαγωγές υδρογοανανθράκων των χωρών του Κόλπου θα παραμένουν μπλοκαρισμένες.

Οι επενδυτές, που κάποτε ήταν βέβαιοι για μια γρήγορη διευθέτηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών, εκτιμούν τώρα «ότι ένα εκ νέου άνοιγμα των Στενών το Μάιο θα ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όλε Ρ. Χβάλμπιε, αναλυτής στην SEB.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η νέα τάση εξηγείται από την έλλειψη διπλωματικής προόδου και μια «αλλαγή ρητορικής» του Ντόναλντ Τραμπ, που δεν μοιάζει πλέον να βιάζεται να πετύχει συμφωνία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να ενημερωθεί σήμερα για νέες πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Με άλλα λόγια η ψευδαίσθηση μιας προσωρινής κρίσης έγινε καπνός: οι αγορές σταμάτησαν να στοιχηματίζουν στο τέλος των εχθροπραξιών για να ευθυγραμμιστούν με την πραγματικότητας μιας παρατεταμένης έλλειψης.

Είναι πιθανό το επίπεδο των 150 δολαρίων;

Η αγορά φαίνεται να προτιμά για την ώρα το σενάριο μιας επανέναρξης των ροών πετρελαίου τον Ιούνιο. «Και σε αυτή την περίπτωση, οι τιμές δεν θα φθάσουν τα 150 δολάρια το βαρέλι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χόρχε Λεόν, αναλυτής στην Rystad Energy.

Αλλά «εάν τα Στενά του Ορμούζ δεν ξανανοίξει και οι συγκρούσεις ξαναρχίσουν, είναι απολύτως πιθανόν» το βαρέλι να φθάσει σε αυτό το επίπεδο, πρόσθεσε ο ίδιος, ένα συμβολικό επίπεδο υψηλότερο του ιστορικού ρεκόρ του 2008 των 147,50 δολαρίων.

Κάθε εβδομάδα καθυστέρησης στην άρση του αποκλεισμού του Ορμούζ «προσθέτει περίπου 5 δολάρια στη μέση τιμή του βαρελιού» στα σενάρια των επενδυτών, εξηγεί από την πλευρά του ο Χβάλμπιε, για τον οποίον το όριο των 150 δολαρίων αντιπροσωπεύει μια παρατεταμένη παράλυση έως τον Ιούλιο.

Αλλά εάν το βαρέλι φθάσει σε μια τέτοια τιμή, θα περιοριστεί αυτομάτως η ζήτηση, καθώς πολλοί καταναλωτές και εταιρίες δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το να περιορίσουν σημαντικά τις αγορές τους, σύμφωνα με τον αναλυτή.

Καθώς τα στρατηγικά αποθέματα μειώνονται, η ζήτηση αναμένεται ουσιαστικά να προσαρμοστεί σε μια χαμηλότερη διαθεσιμότητα ποσοτήτων μαύρου χρυσού, διαμορφώνοντας μια νέα ενεργειακή πραγματικότητα.

Καύσιμα, πληθωρισμός: Ποιες είναι οι χειροπιαστές επιπτώσεις;

Η πιο άμεση επίπτωση είναι στην αντλία, όπου πλήττει σκληρά τους οδηγούς πολλών χωρών, κυρίως στις ΗΠΑ όπου η τιμή του γαλονιού είναι μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Παρατηρείται επίσης στους λογαριασμούς ενέργειας.

Δεύτερον, οι τιμές του πετρελαίου διοχετεύονται στις αλυσίδες παραγωγής, μέσω του κόστους ενέργειας και μεταφοράς για τις επιχειρήσεις. Μόλις φθάσουν στον τελικό καταναλωτή, οδηγούν σε αύξηση των τιμών. Από τα τρόφιμα έως τα ενδύματα, ο πληθωρισμός αυξάνεται.

«Είναι ένας πραγματικός φαύλος κύκλος: θα καταλήξει στο να πλήξει απολύτως όλους τους κλάδους της οικονομίας, καθώς ο ρόλος (του πετρελαίου) είναι κεντρικός», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κάθλιν Μπρουκς από το XTB.

Εκτός των τιμών, ο παρατεταμένος αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ αυξάνει τον κίνδυνο να σημειωθούν ελλείψεις στην αντλία και να καθηλωθούν στο έδαφος αεροσκάφη κατά τη θερινή περίοδο στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, και ακόμα, εάν τραβήξει πολύ, να προκαλέσει μια επισιτιστική κρίση κυρίως σε κάποιες χώρες της Αφρικής.

«Μια μεγάλη ποσότητα λιπασμάτων παράγεται στη Μέση Ανατολή και δεν μπορεί να εξαχθεί», τονίζει η Κάθλιν Μπρουκς.

- – ΜΠΕ

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image