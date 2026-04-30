Η-κυβέρνηση-συγκροτεί-Ειδική-Γραμματεία-Ορεινών-Περιοχών-με-επικεφαλής-τον-Δημήτρη-Κυριαζή

Τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης, με ειδικό γραμματέα τον Δημήτρη Κυριαζή ανακοίνωσε την Τετάρτη η κυβέρνηση. Όπως τονίζεται, έτσι δημιουργείται για πρώτη φορά έναν ενιαίο, θεσμικό πυλώνα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών που αφορούν τον ορεινό χώρο της Ελλάδας. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με έντονα ορεινό χαρακτήρα, η νέα αυτή δομή έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό θεσμικό κενό, ενισχύοντας τη συνοχή και την προοπτική των ορεινών κοινοτήτων.

Όπως διευκρινίζεται «αποστολή της Γραμματείας είναι η χάραξη και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για τις ορεινές περιοχές της χώρας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξή τους, με όρους οικονομικής ανθεκτικότητας, κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων τους. Μέσα από τον οριζόντιο σχεδιασμό πολιτικών και τον συντονισμό των κυβερνητικών δράσεων, η Γραμματεία θα διασφαλίζει τη δημιουργία αποδοτικών συνεργειών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τοπικών δυνατοτήτων».

Παράλληλα, η νέα δομή θα λειτουργεί ως κόμβος διασύνδεσης μεταξύ του κεντρικού κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς, φιλοδοξώντας να αποτελέσει καταλύτη για την ενεργοποίηση ενός δυναμικού οικοσυστήματος που θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ορεινότητας, υποστηρίζοντας πρακτικά το παρόν και το μέλλον των ορεινών κοινοτήτων.

«Η σύσταση της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μια ισόρροπη, ανθεκτική και δίκαιη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας τον ορεινό χώρο σε βασικό πυλώνα της Εθνικής Στρατηγικής για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» σημειώνεται επίσης.