Η Air France – KLM αναμένει αύξηση 2,4 δισ. δολάρια στο κόστος καυσίμων και μειώνει τις προβλέψεις για τη χωρητικότητα

Η Air France-KLM μειώνει τις προβλέψεις της για την αύξηση της χωρητικότητας για φέτος, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει το κόστος καυσίμων της κατά δισεκατομμύρια δολάρια.

Η γαλλο-ολλανδική αεροπορική εταιρεία αναμένει ότι ο λογαριασμός καυσίμων της θα αυξηθεί κατά 2,4 δισ. δολάρια (1,8 δισ. λίρες) φέτος, ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ως απάντηση, έχει περιορίσει τις προσδοκίες της για αύξηση της χωρητικότητας στο 2% έως 4% για φέτος, από 3% έως 5% προηγουμένως.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Air France-KLM, Μπεν Σμιθ, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων «αναμένεται να επιβαρύνουν τα επόμενα τρίμηνα», μετά την ανακοίνωση μικρότερης από την αναμενόμενη ζημίας για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ο Σμιθ πρόσθεσε ότι το επιχειρησιακό περιβάλλον παραμένει «αβέβαιο».

Η Air France-KLM εφαρμόζει μια «κυλιόμενη πολιτική αντιστάθμισης καυσίμων», η οποία θα εξοικονομήσει στην εταιρεία 1,5 δισ. δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, το συνολικό κόστος καυσίμων της για το 2026 αναμένεται να φτάσει τα 9,3 δισ. δολάρια, αυξημένο κατά 2,4 δισ. σε σχέση με το 2025.

Η εταιρεία προβλέπει ότι θα δαπανήσει επιπλέον 1,1 δισ. δολάρια για καύσιμα στο τρίμηνο Απριλίου–Ιουνίου.

Ζημία

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε λειτουργική ζημία πρώτου τριμήνου ύψους 27 εκατ. ευρώ (23,4 εκατ. δολάρια), καλύτερη από τη ζημία των 389 εκατ. ευρώ που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Ανέφερε ότι υπήρξε αρχική ώθηση μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, καθώς περισσότεροι ταξιδιώτες προτίμησαν ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες για πτήσεις προς την Ασία, και ότι αύξησε τις τιμές των εισιτηρίων ως απάντηση στην άνοδο του κόστους καυσίμων.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ευρωπαϊκός οργανισμός αεροδρομίων προειδοποίησε ότι τα μικρότερα αεροδρόμια της περιοχής κινδυνεύουν με κλείσιμο αν ακυρωθούν πτήσεις λόγω κόστους.

- Guardian