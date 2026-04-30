Η-wolt-στους-10-κορυφαίους-online-grocers-στην-Ευρώπη

Η Wolt συγκαταλέγεται πλέον στους 10 κορυφαίους online grocers στην Ευρώπη, με το retail να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τέταρτο των παγκόσμιων πωλήσεών της, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη διεύρυνση του επιχειρηματικού της μοντέλου πέρα από το delivery φαγητού, με τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Wolt ολοένα και περισσότερο για τις καθημερινές τους αγορές.

Η δυναμική του retail επιταχύνθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο. Σύμφωνα με στοιχεία της Wolt, οι μηνιαίοι χρήστες που πραγματοποιούν retail αγορές αυξήθηκαν κατά πάνω από 30% το 2025, ενώ οι παραγγελίες ανά χρήστη ενισχύθηκαν κατά 12%, επιβεβαιώνοντας ότι οι καταναλωτές βρίσκουν πλέον ό,τι χρειάζονται σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει ευκολία και ταχύτητα.

Ισχυρή ανάπτυξη καταγράφεται και πέρα από τα είδη παντοπωλείου, με τις κατηγορίες εκτός τροφίμων να αντιστοιχούν πλέον περίπου στο ένα τρίτο των retail παραγγελιών. Προϊόντα υγείας και ομορφιάς, είδη για κατοικίδια και ηλεκτρονικά προϊόντα συγκαταλέγονται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες, αντανακλώντας τη διευρυνόμενη ζήτηση για on-demand αγορές.

Την ίδια στιγμή, έρευνες του κλάδου δείχνουν ότι οι απαιτήσεις των καταναλωτών για ταχύτητα και ευκολία αυξάνονται. Περίπου το 32% των καταναλωτών αναμένει πλέον παράδοση εντός δύο ωρών, ενώ το 40% δηλώνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να επιλέξει retailers που δεν προσφέρουν παράδοση την επόμενη ημέρα ή προγραμματισμένες επιλογές παράδοσης.

«Βλέπουμε μια σαφή μετατόπιση από το food delivery προς το καθημερινό τοπικό εμπόριο», δήλωσε ο Πάνος Καρούζος, VP του τμήματος New Verticals στη Wolt. «Οι καταναλωτές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τη Wolt για να καλύψουν καθημερινές τους ανάγκες πέρα από το φαγητό, από μεγάλες αλυσίδες retail έως καταστήματα τα γειτονιάς. Μέσα από την πλατφόρμα μας, οι επιχειρήσεις συνδέονται με τους καταναλωτές σε τοπικό επίπεδο και αναπτύσσονται. Στην ουσία, χτίζουμε ένα ψηφιακό shopping mall στην τσέπη του καταναλωτή».

Σήμερα, η Wolt συνεργάζεται με περισσότερα από 200.000 εστιατόρια και καταστήματα σε περισσότερες από 30 αγορές, συμπεριλαμβανομένων άνω των 40.000 retail σημείων, ενισχύοντας το μοντέλο του τοπικού εμπορίου που συνδέει τους καταναλωτές με επιχειρήσεις της περιοχής τους.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε προϊόντα και τεχνολογία, με στόχο να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει προχωρήσει σε ανασχεδιασμό της εφαρμογής για τη βελτίωση της ανακάλυψης προϊόντων, ενώ ενισχύει τα εργαλεία που προσφέρει στους συνεργάτες της, όπως online καταστήματα, διαφημιστικές λύσεις και χρηματοδότηση βάσει εσόδων μέσω του Wolt Capital.

Τα παραπάνω παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του δεύτερου Global Retail Summit της Wolt, που φιλοξενείται στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 200 συνεργάτες και ηγετικά στελέχη από 28 χώρες, με στόχο τη συζήτηση γύρω από το μέλλον του τοπικού εμπορίου.